Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment

În Marea Finală a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 3 septembrie 2025, Maria și Marius Avram au avut parte de un Bonfire intens, cu răsturnări de situație, adevăruri dureroase și un deznodământ neașteptat inclusiv pentru Radu Vâlcan.

Maria și Marius Avram au venit la Insula Iubirii cu o dorință puternică de a-și mări familia și de a aduce pe lume un copil. Pentru concurentă, testul era definitoriu, dată fiind infidelitatea soțului ei în trecut. Ea a intrat în test cu gândul că, dacă îl vor trece cu bine, înseamnă că nimic nu-i mai doboară și pot întemeia o familie împreună.

Pe parcurs, însă, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru ei. În timp ce Maria a găsit, timid, alinarea în ispita Cătălin, cu care a petrecut cel mai mult timp pe insulă și care a ajutat-o să se cunoască mai bine, Marius, după o serie de tatonări cu mai multe ispite, care au deranjat-o profund pe soția sa, a simțit să se apropie de Oana Monea. Cei doi s-au sărutat, au avut parte de atingeri tandre și au dormit inclusiv împreună.

La ultima lor Ceremonie a focului, Maria și Marius Avram au trăit un episod intens, care s-a lăsat cu dezvăluiri dureroase și imagini greu de privit, în special pentru Maria. De cealaltă parte, soțul ei a acuzat-o că s-a îndrăgostit de ispita Cătălin, dat fiind limbajul codat pe care îl folosea în prezența lui, dar și seria de bilețele.

Maria, în schimb, a explicat că apropierile ei cu Cătălin au fost parte dintr-o strategie pe care ar fi pus-o la cale ca să-l provoace pe soțul ei și să vadă cât de departe poate merge. Ea a spus că s-a atașat de Cătălin, pentru că a fost alături de ea în momentele grele de după Bonfire, când vedea imaginile dure cu soțul ei și ispitele feminine.

„Știam că lucrurile astea vor ajunge la tine. Din ce am observat eu, Marius s-a abținut foarte mult, deși simțea să facă altceva. În momentul acela, am spus că trebuie să fac un lucru ca să-mi dau seama dacă iar greșește. Am fost convinsă că va vedea și acel aspect și aspectul cu verigheta și cel cu tableta și am fost convinsă că el nu se va mai abține. Faptul că i-am spus lui Cătălin că am rupt bilețelele nu a fost adevărat, a fost doar ca să ajungă la tine și să-ți văd reacția”, a declarat Maria.

„Așa am simțit în acel moment să scriu acel lucru. Lucru care s-a schimbat ulterior și m-am trezit într-un fel din confuzia mea în momentul imaginilor respective. (...) A doua zi, am dat bilețelul respectiv. Mi-am exprimat sentimentele așa cum știu eu. Faptul că am scris niște lucruri, când eu eram confuză, nu înseamnă că m-am îndrăgostit”, a mai explicat concurenta.

Deși avusese anterior ipostaze „picante” și cu alte ispite, Marius Avram și-a motivat apropierea față de Oana Monea prin faptul că l-a deranjat conexiunea soției sale cu ispita Cătălin, văzând acolo o femeie îndrăgostită. Mai mult, scuza lui a fost că și-a dat jos verigheta.

„Nu erai liber, nu mi-ai spus! Tu trebuie să vorbești cu mine! Ți-am fost parteneră 11 ani. Dacă într-adevăr mă iubeai pe mine, nu spuneai da, te-ai fi gândit cum lupți să nu-ți pierzi soția”, a intonat Maria deranjată.

Tensiunea a atins cote înalte în momentul în care s-a arătat un ultim material cu Maria, de la Dream Date. Deși concurenta a susținut că nu s-a sărutat niciodată cu ispita Cătălin, imaginile de la întâlnirea de 24 de ore au dovedit contrariul. Cei doi s-au sărutat în baie, în timp ce ispita o ajuta să se demachieze.

„Nu vreau să dau vina pe acool, dar am băut prea mult. (...) Am spus multe lucruri aseară. Dacă îmi doream să fac asta, o făceam mai demult”, a mărturisit concurenta, iar Marius a adăugat din nou: „Te-am văzut că erai o femeie îndrăgostită. De-aia am renunțat”

Întrebați cum își doresc să plece de pe Insula Iubirii, Marius Avram a răspuns că singur. Maria a răspuns la fel.

„Am luat decizia asta în momentul în care mi-am dat verigheta jos”, a explicat concurentul.

Marius Avram a avut parte de o surpriză la Bonfire! Ce a urmat după ce ispita Oana Monea și-a făcut apariția. Cum au decis să plece de pe insulă

Rămas singur cu Radu Vâlcan, Marius Avram a avut parte de o surpriză de proporții! Ispita Oana Monea, cea de care a simțit să se atașeze, așa cum el a declarat, și-a făcut apariția. După ce i-a povestit cum a decurs Ceremonia cu soția sa, cei doi au fost întrebați de Radu Vâlcan cum doresc să părăsească Insula.

Ispita Oana Monea l-a surprins până și pe Radu Vâlcan cu răspunsul ei: „Pentru că lucrurile se întâmplă atât de frumos aici și Insula ne surprinde atât de tare, eu îmi doresc să plec alături de Marius”, a spus ea, iar concurentul a exprimat aceeași dorință.

Maria și ispita Cătălin au avut parte de o Ceremonie specială a focului. Cum au decis să plece

După plecarea lui Marius, Maria a revenit în fața lui Radu Vâcan și a avut parte de o Ceremonie specială a focului alături de Cătălin, ispita cu care a petrecut cel mai mult timp pe insulă. Acesta a aflat surprins vestea că ea și Marius au ales să plece separat acasă.

Întrebată de Radu Vâlcan, Maria Avram a dezvăluit că își dorește să părăsească Insula Iubirii singură.

„Cum i-am spus și în apă, voi merge singură acasă și dacă eu voi reuși să-mi vindec sufletul, lucrurile vor continua și afară. Însă, pentru moment, voi decide să merg singură și sper să-mi respecți decizia”, a mărturisit Maria.

„Dacă va simți vreodată, sunt acolo pentru tine! Respect ceea ce ai spus și, cu siguranță, dacă ai fi făcut altceva, mi s-ar fi părut un lucru forțat”, a adăugat ispita.

La întoarcerea în vilă, Maria a avut un șoc când a văzut-o pe ispita Oana Monea alături de soțul ei. De față cu ei, concurenta nu s-a oprit din reproșuri: „Omule, ți-am zis un singur lucru să nu faci! După șase zile, se aprinde flacăra”, moment în care Oana Monea a sărit în apărarea lui Marius.

„Trebuie să-ți măsori cuvintele, pentru că îi sunt în continuare soție. Tu ești amantă, în cazul ăsta!”, a fost replica tăioasă a Mariei pentru ispita Oana Monea.

Care este relația dintre Marius Avram și ispita Oana Monea, după întoarcerea din Thailanda. Ce s-a întâmplat cu căsnicia concurentului

Surprizele și răsturnările de situație nu s-au oprit aici! În materialul filmat după întoarcerea din Thailanda, Maria și Marius Avram au apărut împreună. Potrivit concurentului, după mai multe discuții serioase, s-au împăcat, fiind acum mai puternici și mai aproape unul de celălalt.

De cealaltă parte, Oana Monea a făcut și ea declarații despre întoarcerea cu Marius Aram în România, dar și despre motivul pentru care povestea lor a luat sfârșit.

„Am ajuns în România și am plecat împreună spre casă. (...) Noi am fost ok. Aceste zile au fost și frumoase, dar și tensionate. (...) Maria suna, mie îmi dădea mesaje, unde îmi spunea situații și lucruri pe care nu am cum să vi le spun. Noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus. Lucruri urâte despre Marius. Am cunoscut-o și pe mama lui, o doamnă foarte drăguță. Mai apoi, urma să plece în Anglia. A spus că mai are ceva de discutat cu Maria și trebuia să ne vedem. I-am zis că nu știu dacă e cazul, dacă lucrurile au decurs așa cum au decurs. El a fost acasă la ea, a stat acolo o zi-două și am preferat să mă retrag”, au fost afirmațiile Oanei Monea.

„În momentul în care am aflat că este la Constanța, automat i-am dat lui mesaj și i-am spus că ești un om ipocrit, un om care își bate în continuare joc de sentimentele mele. I-am dat și ei un mesaj în care am făcut-o <<femeie ușoară>> (...) El singur și-a dat seama, nu știu cum de s-a trezit la realitate”, a declarat Maria.

„(Povestea cu Oana) A durat vreo două-trei săptămâni”, a dezvăluit Marius, care a precizat, însă, că Oana Monea nu i-a cunoscut mama.

Tot Marius mai este de părere că sărutul dintre Maria și ispita Cătălin, de la Dream Date, ar fi fost forțat de ispită.

„(...) I-am fost alături o lună, o lună jumătate, am continuat să discutăm și a devenit sufocant. Se plângea foarte mult, de absolut orice situație, de cum o va judeca lumea, pentru ea nu conta ceea ce a simțit. Până când a venit momentul cel mai sufocant în care să mă acuze de anumite lucruri pe care eu le-aș fi făcut intenționat. Cum a fost situația de la Dream Date”, a declarat și ispita Cătălin, pe final.

