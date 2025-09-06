Maria și Marius Avram, prima reacție după finala Insula Iubirii 2025. Au rupt tăcerea cu o postare controversată

Maria și Marius Avram de la Insula Iubirii 2025 au făcut primele declarații după bonfire-ul final, prin intermediul unei postări pe Instagram. Detaliul observat de internauți a stârnit controverse, iar fata nu a ezitat să dea replica.

Maria și Marius Avram au fost protagoniștii unuia dintre cele mai surprinzătoare ceremonii finale de la Insula Iubirii 2025. La ultimul bonfire, Marius Avram a ales să plece acasă altături de ispita Oana, cu care deja începuse o relație în Thailada. Potrivit declarațiilor lor, dat la 6 luni distanță de la încheierea filmărilor, relația a mai continuat și în România, însă nu pentru mult timp. Maria și Marius Avram de la Insula Iubirii 2025 au apărut împreună și au dezvăluit că sunt împreună.

Cu toate acestea, speculațiile și declarațiile din mediul online i-au făcut pe mulți să creadă că deși au continuat căsnicia, lucrurile nu merg atât de bine între ei. În acest context, cuplul din sezonul 9 a rupt tăcerea.

Maria și Marius Avram, primele declarații după finala Insula Iubirii 2025. Ce au transmis în mediul online

Maria și Marius Avram au păstrat tăcerea timp de câteva zile după finala Insula Iubirii 2025. Fanii lor s-au întrebat ce se întâmplă cu ei, iar acum cuplul a oferit răspunsul.

Articolul continuă după reclamă

Într-o postare pe Instagram, Maria și Marius Avram de la Insula Iubirii 2025 au făcut primele declarații despre căsnicia lor, după experiența din Thailanda. Aceștia au anunțat că încă sunt împreună, prin intermediul mai multor fotografii, inclusiv una de la nunta lor.

Citește și: Artista care urma să cânte la nunta Ellei Vișan și Andrei Lemnaru, dezvăluiri inedite: „Sper că s-a lămurit”

În descriere, cei doi au dezvăluit cât de importantă este căsnicia lor pentru care au ales să lupte, deși au „cunoscut clipe în care inimile s-au frânt”. În plus, ei le-au mulțumit familiei și prietenilor care le sunt alături în momentele mai puțin fericite.

„Anii au trecut peste noi cu bucurii și dureri, cu zâmbete și lacrimi, cu critici și aprecieri… și totuși, firul care ne leagă nu s-a rupt niciodată!

Am rămas aici, unul lângă altul, chiar și atunci când viața a încercat să ne doboare.

O căsnicie nu e un drum ușor. Am cunoscut clipe în care inimile ni s-au frânt, dar din cioburile lor am învățat să ne reconstruim, mai uniți și mai puternici decât înainte.

Astăzi știm că iubirea adevărată nu e doar pasiune, ci și răbdare, iertare, grijă și lupta de a rămâne împreună, chiar și atunci când totul pare pierdut.

Mulțumim familiilor și prietenilor care ne-au fost stâlp și alinare.

Pentru că atunci când doi oameni aleg să creadă unul în altul, iubirea chiar poate învinge tot”, este mesajul complet pe care Maria și Marius Avram de la Insula Iubirii 2025 l-au transmis după bonfire-ul final.

Postarea a adunat rapid o mulțime de reacții și comentarii, unel de susținere, altele care îi critică pe aceștia.

„Nu te simți un piccc 🤡🐶???”, a întrebat cineva, iar Maria a răspuns rapid: „Nuuu”.

De asemenea, un alt internaut a observat că, în unele fotografii, Marius nu apare în întregime: „Bine macar că nu i-ai pus jumătate de cap în câteva poze....bine, ideea era să nu pierzi tu, nu să fiți bine ca și cuplu”.

„Pentru noi este important noi să fim bine împreună, nu individual!”, a scris categoric concurenta Insula Iubirii sezonul 9.

„În spatele unor telefoane cu toți suntem tari și judecăm dar cel mai important este să ne punem noi în situațiile respective să vedem ce am fi făcut noi dacă eram acolo! Și într-adevăr noi suntem singuri care putem să ne judecăm”, a mai scris Maria în comentarii.

Interviurile Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY. Vezi cele mai recente filmări cu participanții sezonului 9

Chiar dacă marea finală Insula Iubirii sezonul 9 are loc pe 3 septembrie, de la 20.30, când telespectatorii vor putea urmări bonfirele finale cu fiecare cuplu, Insula Iubire nu se oprește acolo.

Insula Iubirii continuă și după marea finală pentru că urmează Interviurile exclusive Insula Iubirii.

Toamna începe cu exclusivități în AntenaPLAY! Din 4 septembrie, Insula Iubirii continuă cu episoade speciale dedicate participanților sezonului 9. Fanii show-ului fenomen pot afla cum sunt în prezent concurenții și ispitele, dar și dezvăluiri inedite despre viața lor după încheierea filmărilor.

Citește și: Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși

Telespectatorii vor putea afla cum au continuat și dacă au continuat poveștile cuplurilor din sezonul 9, cu detalii nedifuzate din culisele show-ului fenomen.