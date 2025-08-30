Cum arată tatăl Mariei Avram, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9. Imaginea care a atras atenția fanilor emisiunii

Maria Avram, concurenta din sezonul 9 de la Insula Iubirii, are o relație foarte strânsă cu părinții ei.

Probabil uneori dorul de casă, de ai ei și de copilărie o copleșește uneori pentru că pe contul ei de Instagram are mai multe imagini din trecut cu părinții ei. | Antena 1

Maria Avram a ales să participe la Insula Iubirii sezonul alături de soțul ei, Marius Avram, pentru a-și testa relația, după ce Marius a fost infidel.

Cum arată tatăl Mariei Avram, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9

Maria și Marius sunt căsătoriți de aproape 11 ani și în urmă cu aproximativ 3 ani, Marius a înșelat-o pe Maria cu o colegă de muncă.

Citește și: Mesajul Mariei Avram după ce a fost criticată pentru bilețelele pe care și le trimite cu ispita Cătălin

Articolul continuă după reclamă

El a motivat că a făcut acest lucru din cauza faptului că nu mai primea atenție de la ea, Maria având la acea vreme mai multe locuri de muncă și prea puțin timp liber de acordat relației lor.

Maria a suferit enorm, dar a fost norocoasă să aibă aproape părinții și prietenii care i-au oferit sprijin. Ea a decis în cele din urmă să îl ierte pe Marius și să continue relația. Cu toate acestea, Maria a spus că și-a pierdut încrederea în partenerul ei și voia să vadă dacă Marius va reuși să i-o recâștige la Insula Iubirii.

Chiar dacă ei doi locuiesc în Anglia, Maria a avut mereu sprijinul părinților ei care au rămas la Craiova. Maria ține în permanență legătura cu părinții ei, pe care îi vizitează destul de rar atunci când ajunge în România.

Probabil uneori dorul de casă, de ai ei și de copilărie o copleșește uneori pentru că pe contul ei de Instagram are mai multe imagini din trecut cu părinții ei. Cea mai recentă poză cu mama și cu tatăl ei este din 2023, de la ziua mamei ei.

Citește și: Insula Iubirii, 20 august 2025. Marius Avram a mers în vila fetelor. Ce a căutat în camera soției sale și cu cine s-a întâlnit

Maria are doi părinți tineri și frumoși și se vede că se mândrește cu cei care i-au dat viață.

În prezent, Maria se află în țară, la Craiova, unde probabil i-a vizitat deja și pe părinții ei. Concurenta Insula Iubirii se pregătește pentru mai multe evenimente, unul dintre ele fiind chiar o întâlnire cu fanii emisiunii.

Show-ul care a cucerit o țară întreagă se apropie în curând de final, iar telespectatorii sunt deja curioși să afle deznodământul și felul în care s-au schimbat poveștile cuplurilor din emisiune.

Până acum, Maria Avram a fost intens criticată în mediul online pentru că telespectatorii au catalogat-o drept neasumată în ceea ce privește sentimentele pe care ea le are pentru ispita Cătălin.

Marius a văzut imaginile cu soția lui și Cătălin în timp ce își scriau mesaje pe ascuns și a decis să își scoată verigheta de pe deget, spunând la ultimul bonfire că el consideră căsnicia ca fiind încheiată.

Faptul că Maria pare să se îndrăgostească de ispita Cătălin l-a rănit foarte tare pe Marius, care a fost complet șocat să o vadă pe soția lui cum încalcă una dintre limitele pe care ei și le-au impus la începutul emisiunii.

Citește și: Cum arată mama Mariei Avram de la Insula Iubirii sezonul 9. Concurenta se mândrește cu cea care i-a dat viață