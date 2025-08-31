Antena Căutare
Ce tatuaj comun și-au făcut trei dintre ispitele de la Insula Iubirii sezonul 9. Ce semnificație au și cine le poartă

Ispitele de la Insula Iubirii sezonul 9 s-au împrietenit după emisiune și multe dintre ele se văd și în timpul liber.

Publicat: Duminica, 31 August 2025, 17:00 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 14:49
Trei ispite de la Insula Iubirii sezonul 9 au ales să își facă un tatuaj comun care să le amintească de experiența din Thailanda. | Antena 1

De curând, ispitele de la Insula Iubirii au pornit cu caravana „Insula Iubirii seduce” prin mai multe orașe din țară unde s-au întâlnit cu fanii emisiunii.

Ce tatuaje identice și-au făcut ispitele de la Insula Iubirii

Ispitele au fost la Craiova, Constanța și București, ajugând să îi cunoască pe telespectatori și să primească întrebări de la ei.

În urmă cu câteva zile, ispitele Cristina, Mattia și Naba au început această caravană, iar acum ceilalți au continuat să meargă în mai multe orașe din țară. Ispita Oana Monea a fost la Constanța, în timp ce Naba, Narcis, Andrușca, Sorin, Cătălin și Mattia au fost la Craiova.

La întâlnirile cu fanii, ispitele au făcut poze cu aceștia și au petrecut mai mult timp împreună, reușind ca ispitele masculine și cele feminine să se cunoască și să lege prietenii.

Pe contul ei de Instagram, ispita Cristina Scarlevschi a postat o imagine prin care arată ce amintire prețioasă are acum din Thailanda de la Insula Iubirii.

Ea și Naba s-au împrietenit pe parcursul celor 21 zile la Insula Iubirii și chiar cât erau acolo, atunci când au ieșit la date cu băieții în Phuket, au ales să își facă un tatuaj care să le amintească de această experiență inedită.

Naba și Cristina și-au tatuat cifra 9, cifra sezonului, pe pumn, fiind recunoscătoare pentru experiența pe care au trăit-o în Thailanda. După ce le-a văzut pe fete, Mattia și-a dorit și el să aibă acest tatuaj comun cu ele și și-a tatuat un 9 pe pumn. Cristina a povestit totul pe Insta Story.

„La date-ul din Phuket, noi cu Naba am fugit de camere și ne-am împiedicat de un tattoo salon și ne-am făcut ambele cifra 9, simbolizând sezonul 9 Insula Iubirii. După, Matti s-a alăturat și el, i-a plăcut ideea”, a explicat ispita feminină.

Recent, au apărut în presă speculații potrivit cărora ispitele Cristina și Mattia ar forma acum un cuplu, după Insula Iubirii.

Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii 2025 a fost invitată în platoul Antena Star, însă nu mică le-a fost surprinderea atunci când ea și Mattia Carnessali au apărut împreună. Prezentatoarea știrilor i-a dat de gol pe cei doi și a dezvăluit că frumoasa ispită a fost adusă la platou de nimeni altul decât colegul ei de pe cealaltă insulă.

Invitați în platoul Antena Stars, chimia dintre cei doi este vizibilă, dar ei au dezvăluit că sunt foarte buni prieteni și că nu formează un cuplu.

Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
