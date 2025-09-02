Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Revedere plină de emoție pentru Francesca și Cristi! Cum au plecat cei doi de pe insulă

Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Revedere plină de emoție pentru Francesca și Cristi! Cum au plecat cei doi de pe insulă

În ediția 20 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 2 septembrie 2025, telespectatorii au avut parte de o surpriză cu adevărat emoționantă. După 21 de zile departe unul de celălalt, Cristi și Francesca s-au revăzut pe plajă, iar momentul s-a lăsat cu multe lacrimi de fericire.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Septembrie 2025, 23:14 | Actualizat Marti, 02 Septembrie 2025, 20:44

Radu Vâlcan și-a făcut apariția în vila băieților și l-a anunțat pe Cristi că Insula Iubirii îi va îndeplini dorința, aceea de a o vedea pe Francesca, iubita sa.

„Vila fetelor este acolo, la doi kilometri. Nu mai sta pe gânduri! Mergi la Francesca acum, în momentul acesta, pe unde știi tu!”, i-a zis prezentatorul emisiunii.

De cealaltă parte, Francesca a fost anunțată că trebuie să se pregăteasă pentru niște „cadre frumoase de ilustrație”.

Citește și: Insula Iubirii Extra, sezonul 9. Planurile Ellei după confruntarea cu ispita Andrușca. Detaliile nedifuzate la TV

De atât a avut nevoie, iar Cristi a luat-o la fugă spre insula fetelor. În timp ce iubitul ei alerga spre ea, cu sufletul la gură, Franci se poza pe plajă.

„Mă apropiam de casă, de vilă, și am văzut-o. Mi-am pierdut răsuflarea. Și când am văzut-o am mărit pasul”, a relatat Cristi, care a început să strige „Baby!”, după ce a zărit-o.

După ce l-a auzit, Francesca a fugit în brațele iubitului ei. Fericirea li s-a citit pe chip amândurora, iar concurenta a început să plângă de emoție.

„Nu mai zic niciodată că vreau să-mi fie dor de tine”, i-a mărturisit aceasta, iar Cristi a adăugat: „Simt că sunt cel mai norocos bărbat, să am o femeie ca Francesca lângă mine. Ceea ce sunt astăzi, se datorează foarte mult Francescăi”.

Cei doi au apucat să schimbe impresii despre momentul când Cristi a dorit să părăsească Insula.

„Tu ești mai deștept și ți-ai dat seama mai repede. Eu sunt mai proastă și nu știu să apreciez ce am acasă”, a zis ea, iar el a oprit-o: „Ascultă-mă! E foarte bine că ai rămas. Am fost egoist baby, când am zis că vreau să plec. Doar pentru că am crezut că era doar despre conștientizarea faptului că n-am reușit să fiu alături, să fim așa cum ne dorim, să ne bucurăm sufletul, înțelegi? M-am trezit acum între patru pereți goi. Mi-am dat seama că n-au nicio valoare banii. Poți să stai în vile de... sute de mii. Dacă stai între patru pereți goi, nu au nicio valore”.

„Nu te apreciez suficient acasă... Știu asta și îmi pare rău! Te iubesc!”, i-a mărturisit Francesca, urmând mai multe complimente din partea băiatului.

După ce i-a lăsat să se bucure de momentul emoționant, Radu Vâlcan și-a făcut apariția pentru a discuta cu ei despre testul Insula Iubirii. Cristi și Francesca au intrat în acest test pentru a reînvăța să se bucure unul de celălalt. Experiența Insulei i-a ajutat să ia puțină distanță unul față de celălalt și să privească relația din altă perspectivă.

„Mă consider cel mai norocos bărbat din lume, pentru că am lângă mine cea mai puternică femeie de care sunt foarte mândru”, a mărturisit Cristi, iar Franci, fără să își poată stăpâni lacrimile și emoțiile, a adăugat: „Am realizat aici că ar trebui să fiu mai feminină, să-l apreciez mai mult. Am realizat aici cât de multe am învățat de la el și am crezut întotdeauna că pot și fără el și aici am realizat că nu e așa. Tot ce a încercat el să mă învețe, aici a ieșit la iveală”.

Întrebați de Radu Vâlcan cum pleacă de pe Insula Iubirii, Cristi și Francesca au răspuns că împreună.

Care este relația dintre Francesca și Cristi în prezent, după experiența din Thailanda

În cadrul unui interviu acordat din intimitatea căminului, după experiența Insula Iubirii, Francesca a dezvăluit că acum sunt mult mai contectați unul cu celălalt și că a văzut multe schimbări din partea lui Cristi.

„Se văd multe îmbunătățiri în relația noastră și lucrăm constant să fim bine”, a dezvăluit concurenta.

Totodată, cei doi și-au cumpărat o casă, își caută nași, iar, la anul, în iunie, urmează să facă nunta.

Citește și: Mesajul ispitei Andrușca după clipele de intimitate cu Andrei de la Insula Iubirii 2025. Ce a putut să spună despre băiat

Insula PLUS și Insula EXTRA se văd în AntenaPLAY

Platforma AntenaPLAY le aduce abonaților nu doar episoade integrale din sezonul 9 al show-ului lor favorit, Insula Iubirii, ci și imagini pe care aceștia nu au ocazia să le vadă la televizor.

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Revedere plină de emoție pentru Francesca și Cristi! Cum au plecat cei doi de pe insulă
+12
Mai multe fotografii

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA, abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA.

Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Andrei, prima confruntare cu Teo, după ce a văzut ipostazele intime dintre ispită și ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita
Observatornews.ro Iancu Guda, despre reforma administraţiei locale: Ce avem acum datează de la Cuza Iancu Guda, despre reforma administraţiei locale: Ce avem acum datează de la Cuza

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Video recomandate
Super Neatza, 2 septembrie 2025. MediCOOL revine cu al nouălea sezon la Antena 1 și AntenaPLay
Super Neatza, 2 septembrie 2025. MediCOOL revine cu al nouălea sezon la Antena 1 și AntenaPLay Marti, 02.09.2025, 11:18
Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Marti, 02.09.2025, 16:57 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 1 septembrie 2025. Relații fără viitor! Când știi că e momentul să pui punct Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 1 septembrie 2025. Relații fără viitor! Când știi că e momentul să pui punct Luni, 01.09.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Andrei, prima confruntare cu Teo, după ce a văzut ipostazele intime dintre ispită și Ella
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Andrei, prima confruntare cu Teo, după ce a văzut ipostazele intime dintre...
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Interviurile Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY. Vezi cele mai recente filmări cu participanții sezonului 9
Interviurile Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY. Vezi cele mai recente filmări cu participanții sezonului 9
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului... Libertatea.ro
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor. Ar putea americanii să dea un puci? Ce spun istoria și doctrina Monroe
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor.... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu... Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple pot aduce profit”
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această toamnă
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această... Kudika
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza fostului primar
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în căsătorie
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x