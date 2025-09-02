Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Revedere plină de emoție pentru Francesca și Cristi! Cum au plecat cei doi de pe insulă

În ediția 20 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 2 septembrie 2025, telespectatorii au avut parte de o surpriză cu adevărat emoționantă. După 21 de zile departe unul de celălalt, Cristi și Francesca s-au revăzut pe plajă, iar momentul s-a lăsat cu multe lacrimi de fericire.

Radu Vâlcan și-a făcut apariția în vila băieților și l-a anunțat pe Cristi că Insula Iubirii îi va îndeplini dorința, aceea de a o vedea pe Francesca, iubita sa.

„Vila fetelor este acolo, la doi kilometri. Nu mai sta pe gânduri! Mergi la Francesca acum, în momentul acesta, pe unde știi tu!”, i-a zis prezentatorul emisiunii.

De cealaltă parte, Francesca a fost anunțată că trebuie să se pregăteasă pentru niște „cadre frumoase de ilustrație”.

De atât a avut nevoie, iar Cristi a luat-o la fugă spre insula fetelor. În timp ce iubitul ei alerga spre ea, cu sufletul la gură, Franci se poza pe plajă.

„Mă apropiam de casă, de vilă, și am văzut-o. Mi-am pierdut răsuflarea. Și când am văzut-o am mărit pasul”, a relatat Cristi, care a început să strige „Baby!”, după ce a zărit-o.

După ce l-a auzit, Francesca a fugit în brațele iubitului ei. Fericirea li s-a citit pe chip amândurora, iar concurenta a început să plângă de emoție.

„Nu mai zic niciodată că vreau să-mi fie dor de tine”, i-a mărturisit aceasta, iar Cristi a adăugat: „Simt că sunt cel mai norocos bărbat, să am o femeie ca Francesca lângă mine. Ceea ce sunt astăzi, se datorează foarte mult Francescăi”.

Cei doi au apucat să schimbe impresii despre momentul când Cristi a dorit să părăsească Insula.

„Tu ești mai deștept și ți-ai dat seama mai repede. Eu sunt mai proastă și nu știu să apreciez ce am acasă”, a zis ea, iar el a oprit-o: „Ascultă-mă! E foarte bine că ai rămas. Am fost egoist baby, când am zis că vreau să plec. Doar pentru că am crezut că era doar despre conștientizarea faptului că n-am reușit să fiu alături, să fim așa cum ne dorim, să ne bucurăm sufletul, înțelegi? M-am trezit acum între patru pereți goi. Mi-am dat seama că n-au nicio valoare banii. Poți să stai în vile de... sute de mii. Dacă stai între patru pereți goi, nu au nicio valore”.

„Nu te apreciez suficient acasă... Știu asta și îmi pare rău! Te iubesc!”, i-a mărturisit Francesca, urmând mai multe complimente din partea băiatului.

După ce i-a lăsat să se bucure de momentul emoționant, Radu Vâlcan și-a făcut apariția pentru a discuta cu ei despre testul Insula Iubirii. Cristi și Francesca au intrat în acest test pentru a reînvăța să se bucure unul de celălalt. Experiența Insulei i-a ajutat să ia puțină distanță unul față de celălalt și să privească relația din altă perspectivă.

„Mă consider cel mai norocos bărbat din lume, pentru că am lângă mine cea mai puternică femeie de care sunt foarte mândru”, a mărturisit Cristi, iar Franci, fără să își poată stăpâni lacrimile și emoțiile, a adăugat: „Am realizat aici că ar trebui să fiu mai feminină, să-l apreciez mai mult. Am realizat aici cât de multe am învățat de la el și am crezut întotdeauna că pot și fără el și aici am realizat că nu e așa. Tot ce a încercat el să mă învețe, aici a ieșit la iveală”.

Întrebați de Radu Vâlcan cum pleacă de pe Insula Iubirii, Cristi și Francesca au răspuns că împreună.

Care este relația dintre Francesca și Cristi în prezent, după experiența din Thailanda

În cadrul unui interviu acordat din intimitatea căminului, după experiența Insula Iubirii, Francesca a dezvăluit că acum sunt mult mai contectați unul cu celălalt și că a văzut multe schimbări din partea lui Cristi.

„Se văd multe îmbunătățiri în relația noastră și lucrăm constant să fim bine”, a dezvăluit concurenta.

Totodată, cei doi și-au cumpărat o casă, își caută nași, iar, la anul, în iunie, urmează să facă nunta.

