Mesajul ispitei Andrușca după clipele de intimitate cu Andrei de la Insula Iubirii 2025. Ce a putut să spună despre băiat

Ispita Andrușca de la Insula Iubirii sezonul 9 a transmis un mesaj în mediul online, după ediția 19 din 1 septembrie 2025, în care ea și Andrei Lemnaru nu au mai rezistat tentației.

Andrei Lemnaru și ispita Andrușca au dus relația lor din Thailanda la următorul nivel, la Insula Iubirii sezonul 9 ediția 19 din 1 septembrie 2025. Cei doi nu au mai rezistat tentației și și-au dat frâu liber dorințelor.

Ce a spus ispita Andrușca despre momentele de intimitate cu Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025, în mediul online

Ispita Andrușca de la Insula Iubirii 2025 a recunoscut de la început că se simte atrasă de logodnicul Ellei. Cu toate acestea, băiatul părea că nu are ochi pentru ea. După ce a petrecut destul de mult timp cu ispita, și-a lăsat însă adevărata doriță să iasă la iveală.

Tânărul nu s-a mai ascuns, iar după ce a văzut imaginile cu logodica lui și ispita masculină de pe insula fetelor, și-a îndreptat atenția către Anrdrușca. Relația lor din Thailanda a evoluat rapid și cu multă pasiune. Astfel, ispita Andrușca a fost cea care a mers la bonfire-ul cu Ella.

Însă, cu doar câteva momente înainte, Andrei și ispita au avut momente de intimitate, iar fata nu s-a ferit să dezvălie totul. Ulterior, după difuzarea acestor momente la TV, în ediția 19 de la Insula Iubirii sezonul 9 din 1 septembrie 2025, ea a ținut să transmită și un mesaj în mediul online.

Fata a transmis că se simte recunoscătoare că l-a cunoscut pe Andrei și l-a numit „cadoul” său.

„Unele întâlniri nu sunt întâmplătoare… Insula m-a pus față în față cu un suflet care mi-a arătat cât de intens și frumos se poate simți dragostea. Astăzi, înainte de bonfire, am realizat încă o dată cât de recunoscătoare sunt pentru că drumul meu s-a intersectat cu al lui Andrei. Insula Iubirii nu e doar un test, ci și un dar – iar eu am primit cel mai frumos cadou: șansa de a cunoaște un om ca el”

Cine e ispita Andreea Aurica de la Insula Iubirii sezonul 9. Cu ce se ocupă

Andreea Aurica, una dintre ispitele feminine ale sezonului 9, a venit pe insulă mai pregătită ca niciodată să testeze fidelitatea cuplurilor. Tânăra de doar 25 de ani a dezvăluit că este capabilă să citească oamenii de la primul contact vizual.

Încă de la început, ea a recunoscut că experiența Insula Iubirii este o provocare și nu a exclus varianta de a se îndrăgosti în Thailanda. Aceasta lua calcul începerea unei noi relație, dacă exista o conexiune profundă între ea și concurent.

Tânăra este zodia Vărsător, iar în viața de zi cu zi lucrează în salon, fiind hair stylist.

Mai mult, ispita feminină a locuit o perioadă în Germania, unde a avut o relație de doi ani jumătate. Povestea de iubire s-a încheiat în urmă cu peste un an.

Andreea Aurica se descrie ca fiind o persoană inteligentă, matură și sigură pe sine. Mai mult, aceasta are o abilitate cu care crede că poate să cucerească băieții de pe insulă. Pe lângă aspectul fizic, tânăra este capabilă să citească oamenii de la prima întâlnire, oferindu-le liniște și controlând cu succes diverse situații.

Isptia feminină a declarat că dacă există șansa ca sufletul ei pereche să se afle în Thailanda, ar profita din plin de ocazie. Aceasta nu „nu” unei noi relații atâta timp cât există atracție și conexiune între ea și posibilul partener.