Insula Iubirii 2025. Casting ispite feminine în AntenaPLAY. Cine sunt tinerele care și-au dorit să facă parte din show

Mai e puțin până la premiera noului sezon Insula Iubirii și fanii au ocazia să descopere în exclusivitate cele mai tari imagini de la castingul sezonului 9!

Insula Iubirii sezonul 9 are marea premieră pe 21 iulie 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY! Până atunci, fanii se pot delecta cu imagini inedite de la castingul sezonului 9. Astfel, insula fenomen se întoarce în forță, cu conținut exclusiv. Ai șansa să descoperi cele mai tari momente de la castingul pentru ispite feminine, pentru ispite masculine și pentru cupluri!

Imagini exclusive de la castingul Insula Iubirii sezonul 9 pentru ispite feminine! Filmările ce nu sunt difuzate la TV

Începând cu luni, 14 iulie 2025, fanii emisiunii Insula Iubirii 2025 au șansa să descopere cele mai tari imagini de la castingul pentru sezonul 9! Descoperă mai jos câteva minute din filmarea de la castingul pentru ispite feminine.

„Calități? Un corp super, frumușică, sexy, deșteaptă. Nu are ce să nu îți placă la mine, sunt frumoasă, sunt deșteaptă. De aici în jos sunt bio, de aici în sus e puțin lucrat, de aici în jos e bio. Am implanturi și fața o am puțin făcută”, a zis una dintre aspirantele la titlul de ispită în sezonul 9 Insula Iubirii.

„Îmi plac bărbații inteligenți, să fie într-o formă fizică bună, să fie atrăgători fizic, să mă atragă fizic, să mă provoace intelectual. Îmi plac bărbații bruneți, edicați, cu simțul umorului. Din experiența mea, bărbații care din din relații disfuncționale sunt cea mai ușoară pradă”, a zis o altă tânără, la casting.

Mă numesc Adelina, sunt născută în Tulcea, dar de la 19 ani locuiesc în București, de când am venit la facultate. Am terminat facultatea de Științe Politice, dar mare parte din școală am făcut-o în Italia, am locuit 10 ani acolo, cu părinții mei. Știu engleza, italiana la perfecție, am lucrat într-o corporație câteva luni, după facultate, apoi în altă corporație, aproape 7 ani”, a fost confesiunea făcută de o altă aspirantă la titlul de ispită în sezonul 9 Insula Iubirii.

Insula Iubirii sezonul 9 are premiera pe 21 iulie 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii va avea premiera pe 21 iulie 2025 și fanii așteaptă cu nerăbdare să descopere cine sunt ispitele masculine și feminine care vor testa din plin fidelitatea cuplurilor înscrise în competiție.

Și de data aceasta, Thailanda promite să fie la fel de seducătoare și „periculoasă”, într-un test în care doar iubirea adevărată și sinceră poate să învingă!

„Încă nu-mi vine să cred că a trecut o lună de la momentul în care am ajuns în Thailanda, alături de întreaga echipă pentru a pregăti ultimele detalii și a începe treaba! După o perioadă încărcată, în care am numărat atât apusuri, cât și răsărituri, în cele mai frumoase locații, în timpul filmărilor și în care ne-am implicat la maximum, fiecare dintre noi, iată-ne, astăzi, la finalul lunii martie, gata să ne întoarcem acasă. Aș vrea să vă ofer atât de multe informații din culise, dar încă nu e momentul, așa că mă rezum la a vă transmite că va fi un sezon ce nu trebuie ratat. Emoțiile ating cele mai înalte cote, trăirile sunt mai puternice ca oricând, iar testul va scoate la iveală fiecare detaliu!”, a declarat Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii, la finalul lunii martie, atunci când s-au încheiat filmările.

Insula Iubirii 2025 are premiera pe 21 iulie 2025 și va putea fi urmărită pe Antena 1 și în AntenaPLAY.