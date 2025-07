Insula Iubirii 2025. Lista completă a cuplurilor care și-au testat fidelitatea în sezonul 9. Tot ce trebuie sa stii despre ele

Insula Iubirii revine pe micile ecrane cu un sezon nou, plin de emoție si pasiune, din data de 21 iulie pe Antena 1 și în AntenaPLAY! Iată lista completă a cuplurilor care își testează relațiile în sezonul 9.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Cine sunt cele 5 cupluri care își testează relațiile la Insula Iubirii sezonul 9, din 21 iulie pe Antena 1 și AntenaPLAY

Iată cine sunt cei care au avut curajul să se confrunte cu adevărul despre relația lor, sub ochii întregii țări. Cine formează cele 5 cupluri curajoase de la Insula Iubirii sezonul 9 și de cât timp sunt împreună.

Cristian Pungă și Francesca sunt primul cuplu participant în sezonul 9 Insula Iubirii

Din Brașov, vin Francesca Sarao și Cristian Pungă, în vârstă de 30, respectiv 31 de ani. Cei doi sunt într-o relație de aproape 10 ani și lucrează împreună, fiind antreprenori în domeniul turismului.

Cei doi s-au cunoscut chiar în orașul în care locuiesc și-n prezent, însă pentru o perioadă au fost plecați din țară, în Italia, la sora lui Cristian. Chiar dacă relația a trecut și prin momente mai dificile, cei doi au învățat să le depășească, și-n urmă cu 2 ani s-au logodit.

Spun că povestea lor a început spontan, fiecare dintre ei făcând pași înspre a o consolida. Iar în prezent, dacă s-ar gândi la câteva cuvinte care să descrie ce este între ei, nu s-ar feri să spună că este o relație frumoasă, ambițioasă... ba chiar, superbă!

Ea este taur, iar el este balanță! Ce vor spune astrele despre cuplul lor în cadrul emisiunii, vom descoperi în curând! Un lucru este cert, sunt mereu cu zâmbetul pe buze și aduc o energie frumoasă împreună.

Logodiți, dar încă nu căsătoriți. Îndrăgostiți, dar încă dornici să descopere mai multe despre ce este între ei. Participanți la Insula Iubirii cu sufletul deschis și cu inima plină.

Maria și Marius, cel de-al doilea cuplu la Insula Iubirii în sezonul 9

Locuiesc în Marea Britanie și sunt într-o relație de aproape 11 ani. Deja căsătoriți și cu multe planuri comune, Maria și Marius Avram sunt cel de-al doilea cuplu confirmat oficial în sezonul 9.

Cel care a făcut primul pas a fost el, ea fiind mult mai timidă la început. Viața i-a purtat pe un drum comun și le-a consolidat relația.

În Marea Britanie, el este manager de bar, iar ea are mai multe ocupații. Este atât antrenor personal, cât și hotel manager. Cum se îmbină toate pasiunile lor, cu meseriile și cu viața de familie, urmează să descoperim în cadrul emisiunii.

În urma unor decizii care le-au dăunat relației, cei doi au nevoie de un moment în care să-și regăsească încrederea.

Bianca și Marian, cel de-al treilea cuplu de la Insula Iubirii sezonul 9

Bianca Dan și Marian Grozavu formează un cuplu de peste 3 ani și lucrează împreună în domeniul imobiliarelor. Ea are 31 de ani, este în zodia berbec, iar el are 37 de ani și este balanță. Își amintesc cu drag de începuturile lor, atunci când Bianca a făcut primul pas, iar Marian a știut cum să continue lucrurile, astfel încât să totul să se lege și să fie de durată!

Așa cum pe plan profesional și-au găsit sprijinul unul în celălalt, își doresc să simtă că încrederea lor poate fi totală și pe plan personal. Au decis să-și deschidă inima și să vină la Insula Iubirii pentru a trece prin cea mai mare provocare.

Aflați într-un domeniu care le fură mult din timpul de care dispun, cei doi realizează că au nevoie de o pauză, de acel moment când să fie doar ei.

Isabel și Claudiu formează cel de-al patrulea cuplu participant în acest an, la Insula Iubirii 2025

Isabel Martinez Villa și Claudiu Borca au depășit borne importante unul lângă celălalt, iar acum, se apropie de 19 ani de când relația lor a început și le-a oferit atâtea motive de bucurie. Ea este leu, iar el este în zodia pești și nu uită faptul că la început el a fost cel care a făcut primul pas înspre a forma un cuplu.

Chiar dacă nici unul dintre ei nu a fost timid la început, admit că și-au dat seama că sunt potriviți unul pentru celălalt cu timpul.

Locuiesc în Spania, acolo unde s-au și cunoscut, au o fată de 18 ani, dar nu sunt căsătoriți. Pare că au relația pe drumul cel bun, însă tot mai există întrebări la care își doreau să-și găsească răspunsurile. Așa că au ales să vină la Insula Iubirii, în acest an!

Ella și Andrei, cel de-al cincilea cuplu din sezonul 9 Insula Iubirii

Ella Vișan și Andrei Lemnaru sunt cei doi care completează tabloul comentat de o țară întreagă! Ea are 27 de ani și este social media manager, iar el are tot 27 de ani și este antreprenor. Ce se întâmplă când o ea, leu și un el, gemeni, pornesc la drum? Pun bazele unei relații care are deja trei ani și jumătate și care se îndreaptă spre următorii pași.

S-au cunoscut în Marea Britanie, au lucrat împreună, s-au tatonat și totuși și-au scris propria poveste. Ea admite că este cea organizată și hotărâtă, el recunoaște că nu-i strică un îndemn să ducă totul la capăt.

Vin în show pentru a găsi răspunsurile care le pot completa puzzle-ul vieții personale!

Departe de casă, într-un peisaj incredibil din Thailanda, curajoșii își rescriu povestea vieții lor, în timp ce au parte de 21 de zile de neuitat. Totul într-un show în care niciun minut nu este ratat, de pe Antena 1 și AntenaPLAY!