Insula Iubirii, 21 iulie 2025. Secretul pe care Marian l-a avut față de Bianca, la începutul relației. Cum s-au cunoscut cei doi

La prima ceremonie a focului de la Insula Iubirii sezonul 9, de pe 21 iulie 2025, Marian și Bianca au vorbit despre infidelitate, dar și despre problemele pe care le-au întâmpinat în cuplul lor. Se pare că bărbatul a reușit să-i ascundă un secret uluitor partenerei sale, la începutul relației.

Marian și Bianca au reușit să atragă atenția telespectatorilor cu felul lor carismatic și energia pozitivă. Încă de la casting se putea observa că există o chimie aparte între ei, completându-se perfect.

Odată ajunși în Thailanda, emoțiile au atins cote maxime pentru ei. Tânăra a ținut să-i facă mărturisiri emoționante partenerului de viață. Aceștia s-au înscris la Insula Iubirii sezonul 9 pentru a-și testa relația.

Încă de când s-au cunoscut, Marian nu a fost suficient de sincer cu Bianca. Se pare că acesta i-a ascuns un detaliu foarte important partenerei lui. La prima ceremonie a focului, concurenta nu a mai ținut cont de camerele de filmat și i-a povestit totul lui Radu Vâlcan.

Secretul pe care Bianca l-a aflat despre Marian la începutul relației. Ce a dezvăluit în primul episod din sezonul 9 Insula Iubirii

Cei doi au povestit că s-au cunoscut în club, acolo unde tânăra l-a abordat pe partenerul ei. Bianca a fost impresionată de apariția elegantă a lui Marian, motiv pentru care a decis să-i atragă atenția cu un dans.

„L-am văzut altceva! M-am învârtit până am ajuns la el. Eu te-am văzut un băiețel cumințel. Am zis că este un corporatist, are bani, ce-mi trebuie mie. În sinea mea am zis: „Mamă, ce am prins!”. Mi-a dat și bani în seara aia!”, a povestit concurenta.

„Am crezut că ești clientă falsă!”, a adăugat Marian, vizibil amuzat.

De asemenea, Bianca a mai dezvăluit că partenerul ei era căsătorit atunci când l-a cunoscut. Marian i-a ascuns acest detaliu la începutul relație.

„Am trecut peste niște chestii. A fost infidel tuturor părților implicare. Când ne-am cunoscut el era căsătorit. La șase luni după a divorțat. În timp ce era cu mine era și ea în România. Să vă explic, eu îl lăsam într-o locație unde credeam că locuiește, dar el lua taxiul de acolo și se ducea în locația unde stătea cu soția”, a spus tânăra.

„Trebuia să fiu mai deschis cu ea, poate ar fi înțeles”, a mărturisit concurentul.

„Nu știu cum am găsit-o pe soția lui. I-am trimis poze cu chipul ei și l-am întrebat dacă o cunoaște, iar el mi-a zis că nu”, a mai scos la iveală Bianca.

Motivul pentru care Marian și iubita lui au venit în Thailanda este să reaprindă flacăra iubirii. În viața de zi cu zi, monotonia și-a pus amprenta asupra cuplului lor, mai ales pentru că sunt colegi de serviciu. Aceștia lucrează împreună la propria afacere.

„Certuri, contraziceri, mi-a zis să-mi fac bagajele și să plec. Mă duceam la sora mea, mă chinuiam mereu și așteptam să mă caute. După ce termina programul de muncă, el se retrăgea la o terasă unde consuma alcool. (...) A vrut să-mi taie hainele. A zis așa: „Eu ți le-am luat, eu ți le tai””, a mai zis Bianca.

