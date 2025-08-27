Insula Iubirii, 27 august 2025. Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, atingeri interzise sub pătură. Cum i-au surprins camerele video

În ediția 18 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025, Andrei și Andrușca au fost surprinși în timp ce trăiau unele dintre cele mai intense clipe de până acum. Cei doi nu au mai ținut cont de nimic și au făcut exact ceea ce au simțit, fără să se mai gândească la consecințe.

Lovitura pe care a primit-o din nou din partea Ellei la Bonfire l-a făcut pe Andrei să ia inițiativă și să-și dea frâu liber sentimentelor pe care le-a dezvoltat în ultimele zile pentru Andrușca.

Pentru că i-a fost mereu alături și l-a ascultat în cele mai grele momente, ispita s-a apropiat de el atât de mult, încât la un moment dat acesta a simțit să o cheme la el în cameră și chiar să o sărute.

Deși nimeni nu se aștepta ca interacțiunile dintre ei să ajungă mai departe de atât, Andrei a luat prin surprindere pe toată lumea cu gesturile pe care le-a făcut sub pătură alături de frumoasa blondină.

Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, atingeri interzise sub pătură. Cum i-au surprins camerele video, în ediția 18 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025

După o noapte în care au dormit împreună în camera sa, cei doi și-au petrecut și dimineața împreună, departe de ceilalți, trăind unele dintre cele mai intense clipe de până acum. Trecând peste limitele pe care ar fi trebuit să le respecte până la final, Andrei și-a dat liber frâu sentimentelor și nu a mai ținut cont de nimic.

De la săruturi lungi, atingeri interzise și până la discuții cu tentă erotică, toate aceste aspecte i-au făcut pe tinerii îndrăgostiți să se apropie din ce în ce mai tare și să se descopere așa cum nu o făcuseră până acum.

„Joaca e cea mai importantă, să fiarbă sângele în tine de nu mai poți. Când te atinge o femeie și dacă știe să te atingă și și-a dat seama unde să te atingă, crede-mă că nu mai știi de tine.” a spus acesta la testimonial, zâmbind și demonstrând că Andrușca a reușit să îl facă să se simtă din nou apreciat și iubit pentru ceea ce are de oferit.

„Poți să faci femeia s-o duci într-o lume a ei doar atingând-o. Îmi place să o ațât, îi place să mă ațâțe.” a mai adăugat el, surprinzând pe toată lumea cu fericirea care i se citea pe chip.

