Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Insula Iubirii, 27 august 2025. Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, atingeri interzise sub pătură. Cum i-au surprins camerele video

Insula Iubirii, 27 august 2025. Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, atingeri interzise sub pătură. Cum i-au surprins camerele video

În ediția 18 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025, Andrei și Andrușca au fost surprinși în timp ce trăiau unele dintre cele mai intense clipe de până acum. Cei doi nu au mai ținut cont de nimic și au făcut exact ceea ce au simțit, fără să se mai gândească la consecințe.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 27 August 2025, 20:40 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 22:30

Lovitura pe care a primit-o din nou din partea Ellei la Bonfire l-a făcut pe Andrei să ia inițiativă și să-și dea frâu liber sentimentelor pe care le-a dezvoltat în ultimele zile pentru Andrușca.

Pentru că i-a fost mereu alături și l-a ascultat în cele mai grele momente, ispita s-a apropiat de el atât de mult, încât la un moment dat acesta a simțit să o cheme la el în cameră și chiar să o sărute.

Deși nimeni nu se aștepta ca interacțiunile dintre ei să ajungă mai departe de atât, Andrei a luat prin surprindere pe toată lumea cu gesturile pe care le-a făcut sub pătură alături de frumoasa blondină.

Citește și: Insula Iubirii, 27 august 2025. Ella Vișan și-a asumat relația cu Teo Costache. Ispita a rămas impresionată de gestul făcut

Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, atingeri interzise sub pătură. Cum i-au surprins camerele video, în ediția 18 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025

După o noapte în care au dormit împreună în camera sa, cei doi și-au petrecut și dimineața împreună, departe de ceilalți, trăind unele dintre cele mai intense clipe de până acum. Trecând peste limitele pe care ar fi trebuit să le respecte până la final, Andrei și-a dat liber frâu sentimentelor și nu a mai ținut cont de nimic.

De la săruturi lungi, atingeri interzise și până la discuții cu tentă erotică, toate aceste aspecte i-au făcut pe tinerii îndrăgostiți să se apropie din ce în ce mai tare și să se descopere așa cum nu o făcuseră până acum.

„Joaca e cea mai importantă, să fiarbă sângele în tine de nu mai poți. Când te atinge o femeie și dacă știe să te atingă și și-a dat seama unde să te atingă, crede-mă că nu mai știi de tine.” a spus acesta la testimonial, zâmbind și demonstrând că Andrușca a reușit să îl facă să se simtă din nou apreciat și iubit pentru ceea ce are de oferit.

„Poți să faci femeia s-o duci într-o lume a ei doar atingând-o. Îmi place să o ațât, îi place să mă ațâțe.” a mai adăugat el, surprinzând pe toată lumea cu fericirea care i se citea pe chip.

Citește și: Insula Iubirii, 27 august 2025. George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa! Cum au reacționat în momentul revederii

Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula PLUS și Insula EXTRA se văd în AntenaPLAY

În iulie, platforma AntenaPLAY le aduce abonaților nu doar episoade integrale din sezonul 9 al show-ului lor favorit, Insula Iubirii, ci și imagini pe care aceștia nu au ocazia să le vadă la televizor.

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA.

Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, atingeri interzise sub pătură
+7
Mai multe fotografii

Citește și: Insula Iubirii, 26 august 2025. Andrei Lemnaru a fost lovit din plin de o nouă scenă de dragoste dintre Ella și Teo: „Permite-mi să fac o cruce”

Insula Iubirii, 27 august 2025. Ella Vișan și-a asumat relația cu Teo Costache. Ispita a rămas impresionată de gestul fă... Insula Iubirii, 27 august 2025. Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. De ce a recurs la gestul...
Înapoi la Homepage
AS.ro Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu 23 de ani mai tânără Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu 23 de ani mai tânără
Observatornews.ro Judecătorii români ies la pensie cu 17 ani mai repede decât oriunde în UE. Cazuri grave afectate de grevă Judecătorii români ies la pensie cu 17 ani mai repede decât oriunde în UE. Cazuri grave afectate de grevă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Video recomandate
Super Neatza, 27 august 2025. Magicianul Robert Tudor, trucuri care te lasă fără cuvinte
Super Neatza, 27 august 2025. Magicianul Robert Tudor, trucuri care te lasă fără cuvinte Miercuri, 27.08.2025, 11:48
Mireasa sezonul 12, 27 august 2025. Discuția dintre Adin și Liviu a ajuns la urechile Ștefaniei. Cum a reacționat concurenta Mireasa sezonul 12, 27 august 2025. Discuția dintre Adin și Liviu a ajuns la urechile Ștefaniei. Cum a reacționat concurenta Miercuri, 27.08.2025, 15:33 Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa Miercuri, 27.08.2025, 22:10 Cel mai șocant moment de la Insula Iubirii, comentat de Speak și Ristei la "Fiertzi pe Insula" Cel mai șocant moment de la Insula Iubirii, comentat de Speak și Ristei la "Fiertzi pe Insula" Duminica, 24.08.2025, 20:00
Mai multe
Citește și
Insula Iubirii, 27 august 2025. Ella Vișan și-a asumat relația cu Teo Costache. Ispita a rămas impresionată de gestul făcut
Insula Iubirii, 27 august 2025. Ella Vișan și-a asumat relația cu Teo Costache. Ispita a rămas impresionată de...
Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit. Prince Jackson și partenera Molly formează un cuplu de 8 ani
Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit. Prince Jackson și partenera Molly formează un cuplu de 8 ani Catine.ro
Insula Iubirii, 27 august 2025. George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa! Cum au reacționat în momentul revederii
Insula Iubirii, 27 august 2025. George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa! Cum au reacționat în...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ce salarii au profesorii din Elveția: „Aproape peste tot au crescut remunerațiile”
Ce salarii au profesorii din Elveția: „Aproape peste tot au crescut remunerațiile” Libertatea.ro
Mai credem în reformă? „Guvernul a pierdut susținerea celor de care avea cea mai mare nevoie: oamenii normali, clasa de mijloc, cei cu joburi bine plătite sau cu afaceri”
Mai credem în reformă? „Guvernul a pierdut susținerea celor de care avea cea mai mare nevoie: oamenii... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut... Elle
O recunoști? Sigur ai văzut-o recent pe micile ecrane, în ipostaze nu tocmai inocente! Face furori la Insula Iubirii | FOTO
O recunoști? Sigur ai văzut-o recent pe micile ecrane, în ipostaze nu tocmai inocente! Face furori la Insula... Spynews.ro
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant HelloTaste.ro
Comuna din România care are un traseu tematic nou, prin Munții Făgăraș: Drumeții vor avea „o experiență diferită” pe poteca de 3,7 km
Comuna din România care are un traseu tematic nou, prin Munții Făgăraș: Drumeții vor avea „o experiență... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 28 august 2025. Peștii sunt fericiți și împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 august 2025. Peștii sunt fericiți și împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Profesorii titulari și-ar putea pierde posturile permanente din școli
Profesorii titulari și-ar putea pierde posturile permanente din școli Jurnalul
De ce relațiile karmice te consumă și cum ieși din ele
De ce relațiile karmice te consumă și cum ieși din ele Kudika
Studiu alarmant: bureții de vase eliberează milioane de microplastice și pun în pericol sănătatea și mediul. Cum te ferești
Studiu alarmant: bureții de vase eliberează milioane de microplastice și pun în pericol sănătatea și mediul.... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
ASF, ANRE și ANCOM avertizează
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună Observator
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Bunicul lui Gabriel Zbârcea are monument în comuna Orbeasca, pentru lupta împotriva rușilor / „Mă impresionează ideea de erou al neamului românesc”
Bunicul lui Gabriel Zbârcea are monument în comuna Orbeasca, pentru lupta împotriva rușilor / „Mă... Gandul
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic CanCan
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze DeParinti
Selena Gomez a strălucit într-un costum de baie negru la petrecerea burlăcițelor din Cabo. Artista a fost fotografiată pe un iaht
Selena Gomez a strălucit într-un costum de baie negru la petrecerea burlăcițelor din Cabo. Artista a fost... ZUTV
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele UseIT
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x