Insula Iubirii, 27 august 2025. Ella Vișan și-a asumat relația cu Teo Costache. Ispita a rămas impresionată de gestul făcut

În ediția 18 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025, Ella a decis să ia inițiativă și să își asume relația cu ispita Teo. Iată cum a făcut anunțul și ce a spus despre experiența din Thailanda înainte să-l impresioneze pe tânăr cu gestul său.

Realizând că petrece ultimele clipe pe Insulă în această formulă, Ella a decis că este timpul să transmită două lucruri foarte importante înainte ca show-ul să ajungă la final. Ea a ținut un discurs special pentru colegii din vilă, dar și pentru Teo, urmând să facă un anunț care a luat prin surprindere pe toată lumea.

Emoțiile și-au spus cuvântul, atât în privința Ellei, cât și în privința celor care au ascultat-o și care au aplaudat-o la final pentru curajul pe care l-a avut.

Descoperă în rândurile de mai jos ce gest a făcut concurenta și cum a reușit să îl impresioneze pe Teo cu adevărat.

Ella Vișan și-a asumat relația cu Teo Costache. Ispita a rămas impresionată de gestul făcut în ediția 18 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025

Într-un moment total neașteptat, Ella i-a chemat pe toți pe terasă pentru a le mulțumi că au contribuit la „vindecarea ei”. Ea le-a adresat o serie de cuvinte frumoase și le-a adus zâmbete pe chip fiecăruia, făcându-i să se simtă, de asemenea, recunoscători pentru tot ceea ce au trăit la Insula Iubirii.

„De la fiecare am luat ce-i mai bun și cu toții ați ajutat la vindecarea mea și mă bucur că am venit aici. Pentru mine ăsta a fost cel mai devastator lucru și dezastruos, dar și cel mai necesar pentru că decât o decizie proastă, mai rău e să nu ai o decizie luată.

Sunt bine aici pentru sunt unde vreau să fiu, dar trebuie să recunosc că cel mai mare merit îl are Teo. Pentru că Teo e oglinda mea. Uitându-mă în oglindă, m-am îndrăgostit de mine și de reflexia mea. Probabil nu o să mă credeți, dar eu simțit că ghirlanda asta va fi a mea și aș vrea să i-o ofer înapoi. El mi-a oferit-o în prima zi.” a spus aceasta, îndreptându-se spre ghirlanda aurie.

„Eu ți-o pun acum, în ultima zi, aparent (sper să nu). Și... ți-aș pune ghirlanda asta în fiecare zi!” i-a mărturisit Ella lui Teo, îmbrățișându-l și sărutându-l pe fără nicio reținere.

„Mi s-a părut unul dintre cele mai frumoase gesturi de pe Insulă. Am primit înapoi ghirlanda aurie pe care eu i-am oferit-o la ceremonie” a spus și el extrem de emoționat.

„Scopul pentru care am venit s-a îndeplinit! Și anume să mă repar și să mă redescopăr și să mă iubesc. Mi-am asumat relația cu Teo. Este pentru prima dată când simt cu adevărat cum e să fii fericit.” a spus aceasta la testimonial, luând prin surprindere pe toată lumea.

