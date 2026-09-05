Insula Iubirii, 5 septembrie 2026. Andrușca a oferit ghirlanda aurie. Cine a fost ales și cum au reacționat concurenții

Andrușca a oferit ghirlanda aurie la „Insula Iubirii”. Află cine a fost ales.

Ediția din 5 septembrie 2026 a emisiunii „Insula Iubirii” a venit cu primele momente tensionate, dar și cu o surpriză pentru concurenții sezonului 10. După ce s-au prezentat în fața ispitelor, băieții au primit ghirlande din partea fetelor, iar alegerile acestora au stârnit deja reacții în Thailanda.

Andrușca a oferit ghirlanda aurie

Printre concurenții care au atras atenția ispitelor s-a numărat și Prințul Marco, care a primit cele mai multe ghirlande din partea fetelor. În schimb, au existat și concurenți care au rămas dezamăgiți de alegerile ispitelor. Lorenzo s-a numărat printre cei care nu au primit nicio ghirlandă, iar situația nu a trecut neobservată.

Momentul cel mai așteptat a venit însă la finalul ceremoniei. Andrușca a fost cea care a avut misiunea de a oferi ghirlanda aurie, un element special despre care Radu Vâlcan le-a spus concurenților că le va dezvălui mai multe în ziua următoare.

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Alegerea Andrușcăi a fost una neașteptată. Ispita a decis să îi ofere ghirlanda aurie Prințului Marco, după ce a remarcat sinceritatea de care acesta a dat dovadă în momentul în care a vorbit despre motivele pentru care a venit la „Insula Iubirii”.

„O să-i ofer ghirlanda Prințului. Mi s-a părut sincer”, a spus Andrușca înainte de a face alegerea.

Ulterior, ispita a explicat și motivul pentru care a considerat că Prințul Marco merită ghirlanda aurie.

„A primit ghirlanda aurie de la mine pentru că el a fost sincer și a spus de ce a venit aici”, a declarat Andrușca.

Cine a fost ales și cum au reacționat concurenții

Decizia nu a trecut neobservată nici de ceilalți concurenți. Lorenzo, care nu primise nicio ghirlandă în cadrul ceremoniei, a mărturisit că situația nu l-a afectat neapărat, însă nu a putut să nu observe că toți ceilalți concurenți primiseră câte una.

„Nu mi-a părut neapărat rău, pentru mine nu semnifică nimic, dar a primit toată lumea și eu nu am primit”, a spus Lorenzo.

Încă de la începutul sezonului 10, ghirlandele au început să creeze primele diferențe între concurenți și să scoată la iveală reacții și emoții. Alegerea Andrușcăi pentru ghirlanda aurie l-a pus pe Prințul Marco într-o poziție privilegiată, mai ales după ce ispita a apreciat sinceritatea lui.

Rămâne de văzut ce semnificație va avea, de fapt, ghirlanda aurie și ce alte surprize le-a pregătit Radu Vâlcan concurenților în cadrul experienței din Thailanda.

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„Insula Iubirii”, la Antena 1

„Insula Iubirii” poate fi urmărită la Antena 1, unde sezonul 10 aduce în fiecare ediție noi provocări pentru concurenți și ispite. Telespectatorii pot consulta programul TV Antena 1 pentru a afla când sunt difuzate următoarele ediții ale emisiunii