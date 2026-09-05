Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Insula Iubirii, 5 septembrie 2026. Andrușca a oferit ghirlanda aurie. Cine a fost ales și cum au reacționat concurenții

Insula Iubirii, 5 septembrie 2026. Andrușca a oferit ghirlanda aurie. Cine a fost ales și cum au reacționat concurenții

Andrușca a oferit ghirlanda aurie la „Insula Iubirii”. Află cine a fost ales.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Sambata, 05 Septembrie 2026, 20:30 | Actualizat Sambata, 05 Septembrie 2026, 20:37
Galerie
Insula Iubirii, 5 septembrie 2026. Andrușca a oferit ghirlanda aurie. Cine a fost ales și cum au reacționat concurenții | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Ediția din 5 septembrie 2026 a emisiunii „Insula Iubirii” a venit cu primele momente tensionate, dar și cu o surpriză pentru concurenții sezonului 10. După ce s-au prezentat în fața ispitelor, băieții au primit ghirlande din partea fetelor, iar alegerile acestora au stârnit deja reacții în Thailanda.

Andrușca a oferit ghirlanda aurie

Printre concurenții care au atras atenția ispitelor s-a numărat și Prințul Marco, care a primit cele mai multe ghirlande din partea fetelor. În schimb, au existat și concurenți care au rămas dezamăgiți de alegerile ispitelor. Lorenzo s-a numărat printre cei care nu au primit nicio ghirlandă, iar situația nu a trecut neobservată.

Momentul cel mai așteptat a venit însă la finalul ceremoniei. Andrușca a fost cea care a avut misiunea de a oferi ghirlanda aurie, un element special despre care Radu Vâlcan le-a spus concurenților că le va dezvălui mai multe în ziua următoare.

Articolul continuă după reclamă

Alegerea Andrușcăi a fost una neașteptată. Ispita a decis să îi ofere ghirlanda aurie Prințului Marco, după ce a remarcat sinceritatea de care acesta a dat dovadă în momentul în care a vorbit despre motivele pentru care a venit la „Insula Iubirii”.

„O să-i ofer ghirlanda Prințului. Mi s-a părut sincer”, a spus Andrușca înainte de a face alegerea.

Ulterior, ispita a explicat și motivul pentru care a considerat că Prințul Marco merită ghirlanda aurie.

„A primit ghirlanda aurie de la mine pentru că el a fost sincer și a spus de ce a venit aici”, a declarat Andrușca.

Cine a fost ales și cum au reacționat concurenții

Decizia nu a trecut neobservată nici de ceilalți concurenți. Lorenzo, care nu primise nicio ghirlandă în cadrul ceremoniei, a mărturisit că situația nu l-a afectat neapărat, însă nu a putut să nu observe că toți ceilalți concurenți primiseră câte una.

„Nu mi-a părut neapărat rău, pentru mine nu semnifică nimic, dar a primit toată lumea și eu nu am primit”, a spus Lorenzo.

Încă de la începutul sezonului 10, ghirlandele au început să creeze primele diferențe între concurenți și să scoată la iveală reacții și emoții. Alegerea Andrușcăi pentru ghirlanda aurie l-a pus pe Prințul Marco într-o poziție privilegiată, mai ales după ce ispita a apreciat sinceritatea lui.

Rămâne de văzut ce semnificație va avea, de fapt, ghirlanda aurie și ce alte surprize le-a pregătit Radu Vâlcan concurenților în cadrul experienței din Thailanda.

Citește și: Program TV Insula Iubirii 2026. În ce zile și de la ce oră poți urmări sezonul 10 la Antena 1

„Insula Iubirii”, la Antena 1

+6
Mai multe fotografii

„Insula Iubirii” poate fi urmărită la Antena 1, unde sezonul 10 aduce în fiecare ediție noi provocări pentru concurenți și ispite. Telespectatorii pot consulta programul TV Antena 1 pentru a afla când sunt difuzate următoarele ediții ale emisiunii

Insula Iubirii, 5 septembrie 2026. Marcel, pus la zid de ispite! Ce părere au avut Oana Rusu și celelalte fete despre co...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cât a durat, de fapt, aventura milionarului celebru cu cea mai bună prietenă a soţiei sale! Femeia trădată a făcut dezvăluirea Cât a durat, de fapt, aventura milionarului celebru cu cea mai bună prietenă a soţiei sale! Femeia trădată a făcut dezvăluirea
Observatornews.ro Mărturia motociclistului care a salvat o fetiță de nici 2 ani dintre maşini: Părinții erau pe o bancă, drogați Mărturia motociclistului care a salvat o fetiță de nici 2 ani dintre maşini: Părinții erau pe o bancă, drogați
Antena 3 VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul
Comentarii


Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Remi, prima reacție după difuzarea primului episod din Insula Iubirii X. Ce le-a transmis celor care îl critică
Remi, prima reacție după difuzarea primului episod din Insula Iubirii X. Ce le-a transmis celor care îl critică
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Gabriella Barbu, dezvăluiri după filmările pentru Insula Iubirii. Ce a surprins-o la bărbații români: „Sunt foarte geloși”
Gabriella Barbu, dezvăluiri după filmările pentru Insula Iubirii. Ce a surprins-o la bărbații români: „Sunt...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
„Când am ieșit de acolo...” Moment incredibil pentru unul dintre cei mai iubiți artiști în România
„Când am ieșit de acolo...” Moment incredibil pentru unul dintre cei mai iubiți artiști în România AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie”
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
La ora 04:50, toată lumea s-a oprit. La 05:00, o țară întreagă a început să conducă pe contrasens
La ora 04:50, toată lumea s-a oprit. La 05:00, o țară întreagă a început să conducă pe contrasens Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Alexandru Rogobete anunţă o majoritate PSD-UDMR, minorități și neafiliați: „Fără USR e bine!”
Alexandru Rogobete anunţă o majoritate PSD-UDMR, minorități și neafiliați: „Fără USR e bine!” BZI
Cine sunt „stăpânii” contractelor de înarmare de 7,3 miliarde de euro, bani pe care România i-a împrumutat de la UE
Cine sunt „stăpânii” contractelor de înarmare de 7,3 miliarde de euro, bani pe care România i-a împrumutat... Jurnalul
Ce școală exclusivistă au ales Harry și Meghan pentru Archie și Lilibet? Costă zeci de mii de euro!
Ce școală exclusivistă au ales Harry și Meghan pentru Archie și Lilibet? Costă zeci de mii de euro! Kudika
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele Redactia.ro
A riscat ultimii 2.000 de dolari şi a dat lovitura. Afacerea care promite Generaţiei Z venituri mari, fără şef
A riscat ultimii 2.000 de dolari şi a dat lovitura. Afacerea care promite Generaţiei Z venituri mari, fără şef Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x