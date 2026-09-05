Insula Iubirii, 5 septembrie 2026. Băieții au taxat dur ispitele masculine: „Aceeași atitudine de bărbat cu mușchi”

Băieții au reacționat la vederea ispitelor masculine de la „Insula Iubirii”. Ce comentarii au făcut Prințul Marco și Marcel în Thailanda.

Concurenții de la „Insula Iubirii” au făcut în această seară cunoștință cu ispitele masculine, iar primele reacții nu au întârziat să apară. Băieții au analizat atent aparițiile celor care au venit în Thailanda pentru a le testa relațiile, iar unii dintre ei nu s-au ferit să facă remarci ironice și comentarii acide.

Băieții au taxat dur ispitele masculine

Prințul Marco s-a numărat printre concurenții care au avut mai multe observații la adresa ispitelor masculine. Acesta a remarcat atitudinea unora dintre băieți și a făcut o serie de comentarii care au stârnit reacții.

„Aceeași atitudine de bărbat cu mușchi care vrea să demonstreze că are mușchi și nimic altceva”, a fost una dintre remarcile făcute de Prințul Marco.

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Ulterior, concurentul a continuat seria comentariilor ironice, observând postura unora dintre ispite.

„Băieții ăștia cară pepeni, de ce stau așa?”, a întrebat Prințul Marco, în mod ironic.

Atitudinea concurentului a lăsat loc de interpretări, mai ales că întâlnirea cu ispitele masculine a fost urmărită cu atenție de toți băieții din cupluri. Ispitele feminine au remarcat, la rândul lor, că unii dintre concurenți au fost mai tensionați în momentul în care au văzut bărbații care urmează să petreacă timp alături de partenerele lor.

Ce a spus Marcel la întâlnirea cu Jaguarul

Un moment aparte al întâlnirii a fost cel în care Marcel și-a recunoscut foștii colegi de experiență, printre care Jaguarul, Narcis și Cătălin. Întâlnirea dintre Marcel și Jaguar a fost una savuroasă, cei doi schimbând mai multe replici în fața celorlalți concurenți.

Jaguarul, pe numele său George, a ținut să precizeze încă de la început care este scopul prezenței sale în Thailanda.

„Pe mine nu mă interesează să-i cunosc pe ei, mă interesează să le cunosc pe ele”, a declarat Jaguarul.

Replica nu a rămas fără răspuns. Marcel a intrat în joc și a făcut o glumă la adresa acestuia.

„Originalul e aici, ca idee”, a spus Marcel, în glumă.

Jaguarul a continuat schimbul de replici și i-a transmis lui Marcel un mesaj direct, făcând referire la faptul că acesta participă acum în calitate de concurent, alături de partenera sa.

„Marcele, ești aici, ești în cuplu. Doamne ajută ție, Doamne ajută mie”, a declarat Jaguarul.

La rândul său, George a vorbit despre experiența lui Marcel din sezonul anterior și a recunoscut că i-a plăcut participarea acestuia.

„Îmi face plăcere, mi-a plăcut sezonul lui. Eu sunt Jaguarul, el e Marcel, îmi face plăcere”, a spus George.

Întâlnirea dintre concurenți și ispitele masculine a fost presărată cu ironii, glume și replici care au scos la iveală primele tensiuni. Dacă unii dintre băieți au preferat să păstreze aparențele, alții nu au ezitat să își exprime părerea despre cei care urmează să intre în viețile partenerelor lor.

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