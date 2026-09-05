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Insula Iubirii, 5 septembrie 2026. Ce au spus fetele la vederea ispitelor feminine: „Să mă lași pe mine pentru una ca ...”

Fetele de la „Insula Iubirii” au reacționat la vederea ispitelor feminine. Ce au spus Bianca și Nattasha despre femeile din Thailanda.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Sambata, 05 Septembrie 2026, 23:30 | Actualizat Sambata, 05 Septembrie 2026, 23:37
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Insula Iubirii, 5 septembrie 2026. Ce au spus fetele la vederea ispitelor feminine: „Să mă lași pe mine pentru una ca ...” | Antena 1
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Primele întâlniri cu ispitele feminine de la „Insula Iubirii” au venit cu reacții dintre cele mai diverse din partea concurentelor. Dacă unele dintre fete au fost impresionate de frumusețea celor care urmează să le testeze relațiile, altele au privit cu mai multă rezervă apariția noilor personaje din Thailanda.

Ce au spus fetele la vederea ispitelor feminine

Concurentele au avut ocazia să vadă pentru prima dată ispitele feminine și să-și formeze o impresie despre femeile care vor petrece timp alături de partenerii lor. Momentul nu putea trece fără comentarii, mai ales că fiecare dintre fete a încercat să-și dea seama cât de mare ar putea fi „pericolul” reprezentat de noile apariții.

Nattasha s-a numărat printre concurentele care au apreciat aspectul fizic al ispitelor. Aceasta a recunoscut că femeile care au venit în Thailanda i s-au părut extrem de frumoase și chiar a făcut o comparație cu sezoanele anterioare ale emisiunii.

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„Mi se pare că sunt cele mai frumoase din toate sezoanele”, a declarat Nattasha.

Ce a declarat Bianca, partenera Prințului Marco

Atitudinea ei a fost însă diferită de cea a Biancăi. Soția Prințului Marco nu s-a declarat deloc impresionată de ispitele feminine și a avut o reacție categorică atunci când a văzut femeile care urmează să intre în contact cu partenerii concurentelor.

În timpul testimonialelor, Bianca a lăsat să se înțeleagă faptul că nu consideră că ar avea motive să se teamă de noile apariții din Thailanda.

„Cum să mă lași pe mine pentru una dintre domnișoarele alea?”, a spus Bianca.

Replica ei a atras atenția, mai ales în contextul în care participarea la „Insula Iubirii” presupune tocmai confruntarea cu tentațiile și cu propriile nesiguranțe. Fiecare concurentă încearcă să-și păstreze încrederea în partener, însă apropierea acestuia de ispite poate schimba rapid dinamica unui cuplu.

Primele reacții ale fetelor vin chiar la începutul experienței din Thailanda, într-un moment în care concurenții încă încearcă să se obișnuiască cu ideea că relațiile lor vor fi puse la încercare. Iar dacă unele dintre concurente au ales să privească totul cu detașare, altele au început deja să analizeze fiecare ispită.

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