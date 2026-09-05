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Insula Iubirii, 5 septembrie 2026. Marcel, pus la zid de ispite! Ce părere au avut Oana Rusu și celelalte fete despre concurent

Marcel este analizat de ispite în sezonul 10 „Insula Iubirii”. Ce impresie le-a lăsat concurentul și ce a declarat Oana Rusu despre el.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Sambata, 05 Septembrie 2026, 20:20 | Actualizat Sambata, 05 Septembrie 2026, 20:24
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Insula Iubirii, 5 septembrie 2026. Marcel, pus la zid de ispite! Ce părere au avut Oana Rusu și celelalte fete despre concurent | Antena 1
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Marcel revine în sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, de această dată în postura de concurent, după ce în sezonul 8 a participat în calitate de ispită. Experiența din Thailanda are acum o miză diferită pentru el, întrucât își dorește să îi demonstreze soției sale, Armina, că este un bărbat loial și că relația lor poate rezista tentațiilor de pe insulă.

Marcel, pus la zid de ispitele feminine

Încă de la începutul experienței, însă, atitudinea lui Marcel a atras atenția ispitelor feminine. Unele dintre acestea au analizat declarațiile și comportamentul concurentului și au ajuns la concluzia că acesta poate părea ușor arogant sau prea sigur pe el.

Marcel nu s-a ferit, de altfel, să vorbească despre modul în care privește interacțiunea cu femeile din Thailanda. Concurentul a explicat că nu este genul de bărbat care să-și piardă imediat cumpătul atunci când vede o femeie atrăgătoare.

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„Eu nu sunt genul de bărbat căruia să-i curgă balele de parcă nu a mai văzut femei în viața lui”, a declarat Marcel.

Replica sa nu a trecut neobservată. Ispitele au încercat să-și formeze rapid o părere despre concurent și despre felul în care acesta se raportează la femeile din jurul său. Printre cele care au avut o reacție tranșantă s-a numărat și Oana Rusu.

Ce părere au avut Oana Rusu și celelalte fete despre concurent

Ispita a fost directă atunci când a venit vorba despre Marcel și despre impresia pe care i-a lăsat-o acesta în primele momente ale experienței. Atitudinea concurentului a fost analizată de fete, iar modul său de a vorbi despre relații și despre tentațiile din Thailanda le-a făcut pe acestea să fie atente la comportamentul lui.

Pentru Marcel, participarea la „Insula Iubirii” reprezintă și o revenire într-un univers pe care îl cunoaște deja. Dacă în sezonul 8 a fost cel care încerca să testeze relațiile altor concurenți, acum el este cel care trebuie să treacă prin propriul test de fidelitate.

Rămâne de văzut dacă atitudinea pe care o afișează Marcel în fața ispitelor va rămâne aceeași pe parcursul experienței și dacă relația cu Armina va rezista tuturor provocărilor.

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„Insula Iubirii”, la Antena 1

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Sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” poate fi urmărit la Antena 1, unde telespectatorii descoperă, ediție de ediție, cele mai intense momente din Thailanda. Pentru informații despre ora de difuzare a emisiunii și despre celelalte producții programate în fiecare zi, telespectatorii pot consulta programul TV Antena 1.

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