Insula Iubirii, 5 septembrie 2026. Radu Vâlcan, anunț exploziv pentru concurenți! Ce noutăți le-a pregătit în acest sezon

Radu Vâlcan a anunțat o noutate în sezonul 10 „Insula Iubirii”: „Cutia cu surprize”. Ce vor putea afla concurenții de la aceasta.

Sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” vine cu o noutate importantă pentru concurenții ajunși în Thailanda. Radu Vâlcan le-a dezvăluit acestora că, în apropierea Flăcării Ispitei, se află un obiect care poate scoate la iveală informații importante despre ceea ce se întâmplă pe cele două insule.

Radu Vâlcan, anunț exploziv pentru concurenți

Este vorba despre „Cutia cu surprize”, un element nou introdus în acest sezon. Prezentatorul le-a explicat concurenților că aceasta poate deveni una dintre sursele prin care vor putea afla lucruri despre experiența partenerilor lor și despre ceea ce se întâmplă departe de ei.

Radu Vâlcan a venit cu instrucțiuni clare pentru concurenți și le-a spus să fie atenți la momentul în care vor auzi melodia emblematică a emisiunii, „Cine iubește nu lasă”. Acesta le-a transmis că, atunci când melodia se va auzi, trebuie să se îndrepte către cutia aflată lângă Flacăra Ispitei.

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„Lângă Flacăra Ispitei se mai află o cutie. Sezonul 10 vine cu o mare noutate. Această cutie se numește «Cutia cu surprize». În momentul în care voi veți auzi melodia emblematică a emisiunii, «Cine iubește nu lasă», vă sfătuiesc să vă adunați de peste tot, de unde sunteți, și să vă apropiați de cutia respectivă, pentru că de acolo veți auzi șoapte, sunete, declarații care vă pot spune adevărul”, le-a explicat Radu Vâlcan concurenților.

Ce noutăți le-a pregătit în acest sezon

Prezentatorul le-a atras atenția că ceea ce vor auzi din „Cutia cu surprize” poate avea legătură directă cu experiența lor din Thailanda. Mesajele transmise prin intermediul acesteia pot conține informații care să îi apropie de adevăr și să îi ajute să înțeleagă mai bine ce se întâmplă pe insula partenerilor.

„Ceva concludent despre ceea ce înseamnă activitatea fiecăruia dintre voi pe insula lui. Pot fi vorbe, mărturisiri, șoapte, orice vă poate aduce mai aproape de adevăr”, a mai spus Radu Vâlcan.

Noul element poate schimba astfel dinamica experienței din Thailanda. Dacă până acum concurenții trebuiau să aștepte imaginile și momentele prezentate în cadrul ceremoniei, „Cutia cu surprize” le poate oferi indicii suplimentare despre ceea ce se întâmplă în relațiile lor.

Anunțul lui Radu Vâlcan a venit chiar înainte ca băieții și fetele să facă prima lor alegere de pe insulă. „Fetelor, băieți, bine ați venit la prima voastră alegere de pe insulă”, le-a transmis prezentatorul.

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