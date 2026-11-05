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Unde s-au cunoscut Ionuț Mocăniță și Claudia de la Insula Iubirii. Ce a dezvăluit concurenta: „Ar fi trebuit...”

Unde s-au cunoscut Ionuț Mocăniță și Claudia de la Insula Iubirii? Concurenta a dezvăluit detalii despre începutul relației și dezamăgirea de la bonfire.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2026, 13:40 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 13:48
Unde s-au cunoscut Ionuț Mocăniță și Claudia de la Insula Iubirii. Ce a dezvăluit concurenta: „Ar fi trebuit...” | Antena 1
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Ionuț Mocăniță și Claudia Ion au intrat la Insula Iubirii în calitate de cel de-al patrulea cuplu, hotărâți să își testeze relația în Thailanda. În sezonul 10 al emisiunii, cei doi concurenți au venit convinși că nimic nu îi poate despărți. Sunt împreună de aproape trei ani și au privit participarea la reality show ca pe o oportunitate de a-și consolida relația și de a se pregăti pentru următorul pas.

Unde s-au cunoscut Ionuț Mocăniță și Claudia de la Insula Iubirii

Însă experiența din Thailanda a scos la iveală lucruri pe care Claudia nu se aștepta să le audă de la partenerul ei. Convinsă că are o relație solidă, concurenta a rămas surprinsă de declarațiile făcute de Ionuț în timpul emisiunii. Aceasta a decis să spună lucrurilor pe nume și a acceptat chiar ca iubitul său să fie supus unui test poligraf.

În timp ce Ionuț s-a apropiat de ispita Andrușca, Claudia a început să petreacă tot mai mult timp în compania ispitei Eduard Vlădescu. Cei care urmăresc Insula Iubirii Plus pe AntenaPLAY au ocazia să vadă și imagini exclusive, care nu au fost difuzate în edițiile televizate.

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Într-unul dintre momentele surprinse în materialele exclusive, Claudia a povestit în fața ispitelor masculine cum a început povestea de dragoste cu Ionuț. Întrebată unde l-a cunoscut pe partenerul ei, concurenta a dezvăluit că cei doi s-au întâlnit într-un club.

Discuția a pornit de la o remarcă pe care Claudia i-ar fi făcut-o lui Radu despre iubitul său, după ce a urmărit imaginile în care acesta apărea în emisiune.

„I-am zis lui Radu: «Ionuț ar trebui, dacă nu l-au angajat ăștia într-un film, ar trebui să-l ia acum»”, a povestit Claudia.

Ulterior, una dintre ispite a întrebat-o direct unde l-a întâlnit pe Ionuț, iar răspunsul ei a fost scurt: „În club”.

„Locul potrivit să-ți faci o relație”, a comentat ironic o altă ispită masculină.

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Claudia, dezamăgită de declarațiile lui Ionuț de la bonfire

Tot în discuția cu ispitele, Claudia a vorbit despre dezamăgirea pe care a simțit-o după ce a urmărit imaginile cu partenerul ei la bonfire. Concurenta a mărturisit că nu se aștepta ca Ionuț să spună că nu simțea că are un viitor alături de ea, mai ales că acasă îi vorbea despre căsătorie și copii.

„Mie Ionuț acasă îmi spunea: «Nevasta mea, facem copii», iar el a zis acolo că nu simțea să aibă un viitor cu mine. Atunci de ce mă iei de acasă, de la mama, de la palat? Tu mă iei pe mine de acasă și pe insula ailaltă zici că nu simțeai. Își punea mâna la ochi”, a mai spus Claudia.

Declarațiile concurentei arată cât de mult au afectat-o imaginile urmărite în cadrul emisiunii și cât de diferită era perspectiva ei asupra viitorului relației față de ceea ce Ionuț le-a mărturisit ispitelor.

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