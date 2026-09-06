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Insula Iubirii, lider absolut de audiență cu o ediție spectaculoasă în care ispitele au aprins primele scântei din sezonul maxim

După o premieră incendiară, cei de acasă au așteptat cu emoție și entuziasm revederea cu cele cinci cupluri și continuarea prezentării ispitelor!

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 06 Septembrie 2026, 09:50 | Actualizat Duminica, 06 Septembrie 2026, 09:50
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Insula Iubirii, lider absolut de audiență cu o ediție spectaculoasă în care ispitele au aprins primele scântei din sezonul maxim | Antena 1
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Aseară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, telespectatorii au comentat fiecare moment și au discutat despre poveștile care se scriu în sezonul zece. Show-ul fenomen, Insula Iubirii, rămâne lider detașat de audiență, pe toate target-urile relevante în piața de media.

Insula Iubirii, lider absolut de audiență cu o ediție spectaculoasă

După ce patru dintre ispitele feminine au apucat să pășească sub lumina reflectoarelor, vineri seara, celelalte șase au avut aseară șansa de a străluci și de a se prezenta băieților. Prima noapte în vilă a adus discuții spumoase și primele gesturi furate! Însă, nici fetele din cuplu nu au mai fost singure, după ce zece bărbați s-au prezentat în fața lor cu experiențe diferite și cu deschiderea de a le oferi amintiri de neuitat, în testul suprem.

Revederea dintre parteneri a adus lacrimi, iar prima confruntare cu toate ispitele a făcut ca scânteile să sară, din prima clipă. Un lucru este clar – testul suprem al relațiilor a început.

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Cea de-a doua ediție din acest sezon a fost lider absolut de audiență, captivând prin prezentările ispite și prin prima confruntare dintre partenerii aflați față în față! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:00 – 00:00, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 6.1 puncte de rating şi 26.8% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.0 puncte de rating şi 17.7% cota de piaţă. La nivelul publicului urban, Antena 1 s-a aflat tot pe primul loc, înregistrând 4.7 puncte de rating și 16.7% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 3.4 puncte de audiență și 12.2% cotă de piață. La nivel național, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor cu 4.6 puncte de rating și 15.7% cotă de piață, față de PRO TV care avea 3.9 puncte de rating și 13.3% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:33, peste 1 milion de telespectatori se bucurau de show!

Citește și: Insula Iubirii, 5 septembrie 2026. Băieții au taxat dur ispitele masculine: „Aceeași atitudine de bărbat cu mușchi”

Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

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Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban ALL și Național

Perioada 5 septembrie 2026
Insula Iubirii, 5 septembrie 2026. Băieții au taxat dur ispitele masculine: „Aceeași atitudine de bărbat cu mușchi”...
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