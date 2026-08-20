Bianca și Marian Grozavu s-au revăzut, de data aceasta la Insula Iubirii: Reuniuni. Au discutat cu Radu și i-au povestit care este situația lor din punct de vedere emoțional.

Insula Iubirii: Reuniuni. Bianca și Marian au văzut pentru prima oară imaginile cu ei din Thailanda. "Am încasat mult" | antena 1

Bianca și Marian s-au revăzut după despărțire: „Am avut nevoie de o pauză, să fiu doar eu cu mine”

Insula Iubirii: Reuniuni. Bianca și Marian au văzut pentru prima oară imaginile cu ei din Thailanda. "Am încasat mult"

Revederea dintre Bianca și Marian a scos la iveală emoții puternice, dar și reproșuri pe care cei doi le-au purtat cu ei după despărțire. Deși relația lor s-a încheiat, întâlnirea le-a oferit ocazia să vorbească despre lucrurile care i-au apropiat, dar și despre momentele care au dus, în cele din urmă, la separare.

Bianca a recunoscut că, în timpul relației, a simțit că a „încasat” multe reproșuri și că a ajuns să creadă că merită ceea ce i se întâmplă. Mai mult, spune că Marian a avut o influență puternică asupra modului în care ceilalți au privit situația dintre ei. Perioada respectivă a afectat-o profund, ajungând să treacă printr-o perioadă foarte dificilă.

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Privind imaginile din emisiune, Bianca spune că a înțeles anumite lucruri diferit. Ea a încercat să îi explice lui Marian motivele pentru care a avut anumite reacții și alegerile pe care le-a făcut.

Unul dintre punctele discutate a fost apropierea Biancăi de o altă persoană. Marian a recunoscut că acesta a fost, probabil, lucrul care l-a afectat cel mai mult atunci când a urmărit imaginile. Nu banii sau lucrurile materiale au reprezentat problema pentru el, ci gesturile de afecțiune și atenția pe care Bianca le-a oferit în altă parte.

La rândul ei, Bianca a spus că și-a pus fericirea pe primul loc și că, pentru prima dată, și-a permis să se simtă bine fără să mai trăiască permanent cu regretul că îl poate răni pe celălalt.

„Nu voi mai regreta nimic din ceea ce fac”, a transmis Bianca, sugerând că experiența prin care a trecut a ajutat-o să își schimbe perspectiva asupra propriei vieți.

Marian a admis că poate a avut și el partea lui de vină. În opinia Biancăi, el era un bărbat loial, însă nu întotdeauna suficient de asumat și de matur în relație. Ea consideră că acesta ținea prea mult cont de părerea celor din jur și că îi era greu să accepte ideea unui alt mod de a vedea lucrurile.

Bianca și Marian, de la relația din trecut la un viitor incert

Cei doi au avut o relație despre care Bianca spune că a avut și momente frumoase. Totuși, în timp, ea a ajuns să simtă că are nevoie de mai mult și, mai ales, de timp pentru a se regăsi.

În prezent, Bianca nu poate spune dacă despărțirea este definitivă sau dacă drumurile lor se vor intersecta din nou. „Poate că am fi fost împreună, sau poate nu”, a spus ea, lăsând deschisă o posibilitate, dar fără să facă promisiuni.

Marian pare să accepte decizia ei, chiar dacă mărturisește că imaginile și apropierea Biancăi de altcineva l-au afectat. Relația lor rămâne, astfel, una cu multe întrebări fără răspuns, iar viitorul celor doi este, deocamdată, incert.