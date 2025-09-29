Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce sfat a primit Cristi Pungă de la tata socru înainte să plece la Insula Iubirii

În interviul pe care l-au acordat după difuzarea Insula Iubirii sezonul 9, Cristi Pungă și Francesca Sarao au vorbit deschis despre experiența lor.

Francesca a dezvăluit că a fost complet surprinsă atunci când a fost chemată la bonfire-ul special și a aflat că iubitul ei vrea ca ei să plece acasă.

La momentul acela, înainte să vadă imaginile cu Cristi plângând în căsuța de pe plajă, Francesca a zis că se aștepta la orice, se aștepta să îl vadă “căzând în ispită”, poate pipăind o ispită sau făcând o glumă mai deocheată.

Ce sfat a primit Cristi Pungă de la tata socru înainte să plece la Insula Iubirii sezonul 9

Când Radu Vâlcan i-a spus Francescăi despre Cristi că el vrea să meargă acasă, Francesca i-a spus că nu îl crede pentru că în mesajul lăsat pe plajă Cristi nu vorbea despre nicio plecare. Francesca a mai spus că ea înțelesese că el nu avea cum să își fi făcut deja testul având în vedere că erau doar de 4 zile pe insulă.

Era prea scurt timpul pe care l-au petrecut separați ca el să poată înțelege care erau greșelile din relația lor și la ce ar fi trebuit să lucreze ei pentru a le repara.

Cristi a povestit ce sfaturi a primit de acasă de la tata socru înainte să plece la Insula Iubirii.

“Ne-au văzut toți de la început foarte stabili și siguri pe relația noastră și pe iubirea pe care ne-o purtăm. Țin minte că Ella a plâns mai mult ca mine. „Franci, tu vezi cum se uită Cristi la tine? Uită-te cum se uită Cristi la tine”. Toate au remarcat dragostea pe care ne-o purtăm și nu mă așteptam să îl văd așa. Bine, eu știam că îi trece oricum. Eu am crezut că mă cheamă pentru, nu știu, o fi făcut vreo glumă proastă, o fi pus vreo mână pe fund la vreo fată. (...) Mai ales că avea voie de la tata, avea susținătorul lui”, a spus Francesca.

“Eu îl am pe susținătorul meu numărul 1, îl am pe tata socru. Tata socru mi-a zis – Băi, nene, păi te duci, mai pui și tu mâna, îmi zici și mie cum e. În spirit de glumă, evident”, a povestit Cristi râzând.

Înainte să vadă video-ul cu Cristi, Francesca a mai crezut și că e posibil ca echipa de producție să se fi supărat pe ea pentru că se plângea că e prea cald, că nu îi place mâncarea și că doarme prea puțin. Se gândea că producția ar fi vrut să o trimită acasă, dar și-a dat seama că iubitul ei se afla într-un moment vulnerabil și îi ducea dorul foarte tare.

