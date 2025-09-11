Antena Căutare
Francesca Sarao și Cristi Pungă se pregătesc de nuntă. Ce au dezvăluit concurenții Insula Iubirii sezonul 9

Francesca Sarao și Cristian Pungă, concurenții de la Insula Iubirii sezonul 9, se pregătesc pentru cel mai important eveniment din viața lor.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Septembrie 2025, 13:12 | Actualizat Joi, 11 Septembrie 2025, 14:02
În interviul filmat după Insula Iubirii, Francesca și Cristi au vorbit și despre planurile lor de viitor. | Antena 1

Francesca și Cristi au demonstrat întregii țări că iubirea este de neclintit atunci când doi oameni știu că își doresc un viitor împreună, în ciuda greutăților pe care le-au întâmpinat.

Ce planuri de nuntă își fac Francesca și Cristi de la Insula Iubirii sezonul 9

La Insula Iubirii sezonul 9, cei doi îndrăgostiți care formează un cuplu de mai bine de 10 ani, au decis să își testeze relația pentru a învăța cum pot lucra și repara relația ca să poată pune conexiunea lor pe primul lor. Cristi a spus de mai multe ori că deși se iubesc enorm, în ultima vreme s-au purtat mai mult ca niște colegi de apartament și că munca i-a acaparat foarte tare.

Francesca a subliniat că nu și-au mai făcut timp pentru ei și că relația a intrat într-o rutină din care nu mai știau cum să scape. De asemenea, ea tânjea după mai mult timp petrecut cu Cristi și pentru că ei nu mai avuseseră de mult timp un concediu în care să plece singuri.

La doar câteva zile după ce au intrat în competiție, Cristi i-a transmis un mesaj Frrancescăi cerându-i să părăsească insula pentru că el considera că și-a învățat lecția.

Se pare, însă, că Francesca a decis să mai rămână și să își facă testul până la final pentru că, la cum îl cunoștea deja pe Cristi, ea știa că mai are de descoperit lucruri noi la el pentru a fi o versiune mai bună atunci când aveau să se reunească la bonfire-ul final.

După cele 21 zile petrecute în vile separate, Radu Vâlcan i-a permis lui Cristi să alerge până la Vila Escape, vila fetelor, pentru a o reîntâlni pe Francesca, ei fiind singurul cuplu din acest sezon care au ajuns până la final, dar nu au avut parte de un bonfire.

Reîntâlnirea lor a fost una extrem de emoționantă, pe plajă, sub privirile lui Radu și ale cameramanilor. Francesca și Cristi au declarat atunci că și-au învățat lecția și că doresc să plece acasă împreună.

„Nu totul este despre lucrurile materiale, ci, mai degrabă, trebuie să ne axăm pe fericirea sufletească. În prezent ne acordăm mai multă atenție, suntem mai conectați și am învățat să ne ascultăm nevoile”, a declarat Cristi Pungă.

După ce s-au întors în România, Cristi și Francesca au știut ce schimbări să implementeze în relația lor.

În interviul filmat după Insula Iubirii, Francesca și Cristi au vorbit și despre planurile lor de viitor.

„Apreciez mai mult ce am în viața de zi cu zi și iau totul cu mai multă ușurință. Noi trebuie să avem grijă unul de celălalt și să nu ne mai neglijăm, chiar dacă mai există și momente dificile. Exact acest lucru s-a schimbat în relația noastră – suntem mult mai atenți unul cu celălalt”, a spus și Francesca.

Ei au spus că au programat nunta în iunie 2026 și așteaptă să își găsească nași de cununie, fiind pregătiți pentru o nouă etapă din viața lor de cuplu. Foștii concurenți au început deja cu pregătirile pentru nuntă și sunt nerăbdători să trăiască emoțiile marelui eveniment.

