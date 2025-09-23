Naba Salem și logodnicul ei și-au ales nașii pentru nuntă. Doi concurenți din sezonul 9 Insula Iubirii îi vor cununa

Naba Salem, ispita din sezonul 9 Insula Iubirii, și-a găsit sufletul pereche. De curând, superba brunetă a fost cerută în căsătorie de către noul partener. Mai mult, cei doi și-au ales și nașii de nuntă.

Naba Salem trece prin momente frumoase din punct de vedere amoros. La scurt timp de la revenirea din Thailanda, ispita din sezonul 9 Insula Iubirii l-a cunoscut pe bărbatul cu care urmează să se căsătorească.

Deși este foarte discretă în ceea ce privește viața personală, tânăra nu a ezitat să vorbească despre situația ei sentimentală. Mai mult, Naba Salem a anunțat pe toată lumea că a primit inelul de logodnă.

Se pare că ispita și partenerul său au planuri mari de viitor. Aceștia au început să se gândească deja la nuntă. De altfel, cei doi au stabilit și data la care vor spune cel mai hotărât și sincer „DA” din viața lor.

Cine îi va cununa pe Naba Salem și logodnicul ei. Nașii vor fi doi concurenți din sezonul 9 Insula Iubirii

Puțini sunt cei care știu că Naba Salem a fost cerută în căsătorie după doar o săptămână de relație. Tânăra și-a cunoscut viitorul soț prin intermediul unei prietene, după ce a mers alături de ea la clinica pe care o deține partenerul ei.

„Ne știm de o săptămână, am venit la el la clinica de remodelare corporală și bineînțeles că m-a „amenințat” cu o nuntă după primele două ore. El nicio secundă nu m-a văzut la Insulă, nu m-a urmărit acolo. Noi ne-am cunoscut printr-o prietenă”, a povestit Naba Salem, conform spynews.ro.

Ispita din sezonul 9 Insula Iubirii a primit superbul inel chiar de față cu Mattia Carnessali, colegul său de pe platoul de filmare. Acesta s-a bucurat foarte mult pentru Naba Salem.

În ceea ce privește nunta, tânăra și partenerul său vor face marele pas anul viitor pe data de 16 mai 2026. Nașii de cununie vor fi doi foști concurenți ai reality show-ului, Cristian Pungă și Francesca Sarao.

„Am fost cerută de față cu ispita Mattia. Nici ai mei nu se bucură așa că mă mărit... Nunta va fi pe 16 mai 2026, pentru că m-am uitat la datele favorabile pentru zodiile noastre, compatibilitatea dintre noi, iar el e Taur și eu Rac și de atunci s-au legat toate (...) Cristian cu Francesca (n.r. vor fi nașii de cununie)”, a mai adăugat Naba Salem, conform sursei citate mai sus.

Naba Salem și Cristian Pungă au legat o prietenie specială în sezonul 9 Insula Iubirii

Naba Salem și Cristian Pungă s-au înțeles de minune la Insula Iubirii sezonul 9. Cei doi au ieșit la mai multe „întâlniri” împreună în cadrul emisiunii, iar în urma acestora au legat o prietenie specială.

De-a lungul reality show-ului, concurentul a dezvăluit despre ispita feminină că este o femeie plină de energie, iar din acest motiv îi place să petreacă timpul cu ea.

De altfel, se pare că prietenia celor doi a rezistat și la întoarcerea în România, păstrând legătura.