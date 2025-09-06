Francesca Sarao de la Insula Iubirii sezonul 9, ședința foto care a pus pe jar imaginația fanilor. În ce ipostaze a fost surprinsă

Antena Căutare
Francesca Sarao a ales să participe la Insula Iubirii sezonul 9 alături de iubitul ei, Cristian Pungă, cu care formează un cuplu de mai bine de 10 ani.

Francesca, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, a postat pe contul ei de Instagram o imagini de la o ședință foto incendiară. | Antena 1

Francesca și Cristi au acceptat testul Insulei Iubirii și l-au îmbrățișat, reușind să învețe în cele 21 de zile foarte multe lucruri despre lipsurile din relația lor.

Francesca, imaginile în ipostaze incendiare

Cei doi formează unul dintre cuplurile cele mai puțin controversate din acest sezon, de vreme ce ei nu s-au lăsat ispitiți. Cu toate acestea, ei și-au trăit experiența diferit, reflectând la problemele din relația lor.

Citește și: Insula Iubirii, 29 iulie 2025. Francesca Sarao, prima concurentă care a decis să continue testul fără acordul partenerului

Francesca a spus în repetate rânduri că infidelitatea nu a fost niciodată o problemă în relația lor și că ei mereu au avut încredere unul în celălalt. Ea a evidențiat că una dintre problemele lor ține de faptul că nu petreceau prea mult timp doar ei doi, că nu au plecat până acum în nicio vacanță doar ei doi împreună și de la o vreme simțeau că au intrat într-o rutină, fiind mai mult parteneri de business.

La doar 3 zile după ce au început testul suprem pe Insula Iubirii, Cristi a fost cel care și-a dorit foarte mult ca ei să plece acasă, spunând că și-a dat seama cu ce greșea în relația lor. Francesca, atunci când a văzut imaginile cu ei, a decis că e mai bine să nu părăsească Thailanda și să continue testul pentru că nu credea că partenerul ei trăsese deja concluziile necesare.

Ulterior, Cristian s-a bucurat de faptul că Franci nu a întrerupt testul și i-a dat dreptate, spunând că a fost egoist pentru că nu s-a gândit că au nevoie de mai mult timp să reflecteze la relația lor.

Pe parcursul celor 21 zile, cei doi și-au dus dorul, dar s-au și distrat pe insulele lor, în timp ce telespectatorii i-au îndrăgit pentru relația frumoasă și respectul pe care l-au avut mereu unul pentru altul.

Citește și: Insula Iubirii PLUS - Twin Villa, sezon 9.Ce zice Cristi Pungă de o posibilă familie cu iubita sa.De ce nu crede că va fi ispitată

De când a început difuzarea Insula Iubirii sezonul 9, Francesca a început să posteze pe contul ei de Instagram mai multe postări amuzante legate de emisiune.

Recent, ea a atras atenția urmăritorilor ei cu o serie de poze diferite, în ipostaze sexy, evidențiând că o altă lecție pe care a învățat-o pe insulă a fost să se iubească mai mult și să fie mai feminină.

„Pentru mine, această ședință foto a fost mult mai mult decât niște simple poze. A fost ca o formă de terapie, prin care am învățat să-mi înving temerile, teama de a fi judecată, rușinea privirilor trecătorilor și nesiguranța legată de un trup pe care nu l-am considerat niciodată perfect. Cu ajutorul acestor oameni dragi, am reușit să mă simt liberă și recunoscătoare pentru tot ceea ce sunt. A fost momentul în care am avut curajul să fiu doar eu”, a scris Francesca.

Imagini au atras imediat atenția urmăritorilor ei și au pus pe jar imaginația fanilor. Postarea a strâns peste 28.000 aprecieri, iar fanii au lăudat-o pentru frumusețea ei în secțiunea de comentarii.

La descrierea postării, Francesca a transmis un mesaj important legat de iubirea pentru propriul corp.

Citește și: Francesca de la Insula Iubirii a rupt tăcerea după ce toată lumea i-a spus că seamănă cu Iustina din sezonul 8. Ce a transmis

Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 răspunde speculațiilor că ar fi însărcinată. Ce a anunțat iubita lui Marian Grozavu... Maria și Marius Avram, prima reacție după finala Insula Iubirii 2025. Au rupt tăcerea cu o postare controversată...
