În ediția din 21 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, Ispita Eduard Vlădescu i-a făcut Claudiei Ion o confesiune complet neașteptată. Ce i-a șoptit acesta la ureche, când au rămas singuri.

În ediția precedentă, în timpul ultimei petreceri de la vila fetelor, magia din jur i-a făcut pe Claudia Ion și pe ispita Eduard Vlădescu să nu mai nege atracția dintre ei și să se sărute! În ediția de sâmbătă, 21 noiembrie 2026, tânărul care a cucerit-o a făcut un anunț complet neașteptat, ce a uluit-o din plin pe șatenă. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat între cei doi, dar și ce i-a șoptit Eduard la ureche.

Ispita Eduard, anunț neașteptat pentru Claudia Ion! Ce i-a șoptit apoi la ureche, când au rămas singuri la Insula Iubirii

Încă din primele ediții al aventurii în Thailanda, telespectatorii au putut observa faptul că relția dintre Ionuț Mocăniță și Claudia Ion este una zdruncinată de regrete, frământări și minciuni. Fermecată de cât de frumos se poartă ispita Eduard Vlădescu în fiecare zi, tânăra a realizat că se simte bine în compania lui și astfel au început să petreacă mai mult timp împreună. Ulterior, cei doi nu și-au mai putut ascunde sentimentele unul față de celălalt și astfel, la ultima petrecere organizată la vila fetelor, cei doi s-au sărutat pătimaș.

În ediția din 21 noiembrie 2026, camerele de filmat i-au surprins în timp ce pilotul îi face un anunț neașteptat: „Ești iubita mea! Eu chiar vreau să fii iubita mea, chiar nu înțelegi. Nu mai pot eu de domiciliu. Te iubesc”. Claudia Ion l-a privit uluită și între cei doi s-a iscat un joc savuros de tachinări.

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„Schimb domiciliul?!”, a glumit ea, iarEduard a încercat să o convingă de faptul că este cât se poate de sincer în ceea ce privește sentimentele sale.

„Nu o fi iubirea aia de ani de zile, dar asta simt acum. Te iubesc”, a zis ispita, uimind-o pe concurentă.

Ulterior, acesta i-a șoptit și alte lucruri prin care și-a arătat sentimentele: „Sunt îndrăgostit de tine rău. Sunt fascinat, sunt fiert, sunt topit, sunt ce vrei tu”.

„Simt că m-am îndrăgostit și e frumos că e reciproc”, a zis Claudia Ion la testimonial, în ediția din 21 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii.

Dacă pentru Claudia a început o poveste de dragoste, pentru altcineva s-a încheiat! Pe plajă, în întuneric, Narcis i-a zis Biancăi Iotu faptul că nu mai poate continua apropierea de ea, fiindcă simte că acest lucru i-ar face rău. Așa cum era de așteptat, concurenta a primit vestea cu lacrimi în ochi. Ispita a încercat să o consoleze și să îi explice în detaliul motivele sale, dar și să o încurajeze.

Vezi cele mai tari faze din Insula Iubirii sezonul 10 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 21 noiembrie 2026.