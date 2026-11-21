Nattasha s-a supărat pe unele ispite masculine atât de tare încât a ieșit din dormitor și s-a dus să facă militărie, în ediția din 21 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii.

Descoperă ce a zis Nattasha ispitelor masculine de la Insula Iubirii sezonul 10 | Antena 1

După ce au avut parte de un date pe cinste, Radu Vâlcan i-a anunțat pe concurenți că îi invită să savureze din plin ultima petrecere din vilele concurenților! Ulterior, la orele dimineții, Nattasha s-a dat jos din pat și s-a dus să facă instrucție cu unele ispite masculine. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 21 noiembrie 2026.

Nattasha s-a dat jos din pat și s-a dus să facă militărie cu unele ispite masculine, la Insula Iubirii! Care a fost motivul

După o perioadă plină de distracții și petreceri, oboseala le-a răpus pe unele dintre concurentele din Thailanda. Nattasha Black și Bianca Ghiurcă dormeau liniștite atunci când, deodată, o muzică puternică a început să se audă. Cele două au fost trezite imediat din somn. Enervată din cauza faptului că nu poate să doarmă liniștită, Nattasha s-a dat jos din pat și, fără să țină cont că este în pijamale, a ieșit să vadă care este sursa gălăgiei.

Aceasta s-a înfuriat și mai mult atunci când a descoperit faptul că unele dintre ispitele masculine purtau prin curtea vilei o imensă boxă din care răsuna muzica, semn că băieții încă aveau chef de petrecere și se distrau de minune.

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Nattasha și ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 10

„La 6 dimineața s-au trezit burlacii că ei mai chefuiesc”, a zis concurenta ulterior la testimonial.

„Am zis mamă, stai să vezi acum. M-am dus repede la perdea și am văzut-o trecând. A fost ceva divin!”, a povestit Bianca Ghiurcă.

Enervată de ceea ce a descoperit, concurenta de la Insula Iubirii le-a „confiscat” boxa și le-a aruncat replici dure.

„Când mi-am coborât sfinții, vai ce am scos pe gură!”, a recunoscut ulterior focoasa brunetă.

Deși a confiscat boxa, ispitele masculine nu au renunțat la tachinări și distracție, așa că s-au dus să sune gongul, ca să le enerveze pe fete.

„Trei gândaci de bucătărie s-au trezit să dea drumul la muzică la 6 dimineața și să sune gongul”, a dezvăluit ulterior la testimonial Bianca Ghiurcă.

Întreaga întâmplare a fost dezvăluită și lui Radu Vâlcan, înainte de alegerile pentru dream date, în ediția din 21 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii.

Vezi cele mai tari faze din Insula Iubirii sezonul 10 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 21 noiembrie 2026.