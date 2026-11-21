După ce au avut parte de un date pe cinste, Radu Vâlcan i-a anunțat pe concurenți că îi invită să savureze din plin ultima petrecere din vilele concurenților! Ulterior, la orele dimineții, Nattasha s-a dat jos din pat și s-a dus să facă instrucție cu unele ispite masculine. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 21 noiembrie 2026.
Nattasha s-a dat jos din pat și s-a dus să facă militărie cu unele ispite masculine, la Insula Iubirii! Care a fost motivul
După o perioadă plină de distracții și petreceri, oboseala le-a răpus pe unele dintre concurentele din Thailanda. Nattasha Black și Bianca Ghiurcă dormeau liniștite atunci când, deodată, o muzică puternică a început să se audă. Cele două au fost trezite imediat din somn. Enervată din cauza faptului că nu poate să doarmă liniștită, Nattasha s-a dat jos din pat și, fără să țină cont că este în pijamale, a ieșit să vadă care este sursa gălăgiei.
Aceasta s-a înfuriat și mai mult atunci când a descoperit faptul că unele dintre ispitele masculine purtau prin curtea vilei o imensă boxă din care răsuna muzica, semn că băieții încă aveau chef de petrecere și se distrau de minune.
Nattasha și ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 10
„La 6 dimineața s-au trezit burlacii că ei mai chefuiesc”, a zis concurenta ulterior la testimonial.
„Am zis mamă, stai să vezi acum. M-am dus repede la perdea și am văzut-o trecând. A fost ceva divin!”, a povestit Bianca Ghiurcă.
Enervată de ceea ce a descoperit, concurenta de la Insula Iubirii le-a „confiscat” boxa și le-a aruncat replici dure.
„Când mi-am coborât sfinții, vai ce am scos pe gură!”, a recunoscut ulterior focoasa brunetă.
Deși a confiscat boxa, ispitele masculine nu au renunțat la tachinări și distracție, așa că s-au dus să sune gongul, ca să le enerveze pe fete.
„Trei gândaci de bucătărie s-au trezit să dea drumul la muzică la 6 dimineața și să sune gongul”, a dezvăluit ulterior la testimonial Bianca Ghiurcă.
Întreaga întâmplare a fost dezvăluită și lui Radu Vâlcan, înainte de alegerile pentru dream date, în ediția din 21 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii.
Vezi cele mai tari faze din Insula Iubirii sezonul 10 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.
Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 21 noiembrie 2026.Ispita Eduard, propunere neașteptată pentru Claudia, la Insula Iubirii! Ce i-a șoptit la ureche, când erau singuri... Narcis, în lacrimi la Insula Iubirii! Ce s-a întâmplat în timpul alegerilor pentru dream date. A început să tremure...