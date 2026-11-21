Doi foști concurenți Mireasa au fost invitați la Capriciile iubirii, prilej cu care telespectatorii au putut descoperi noul look al lui Alexandru din sezonul 13.

În ediția din 20 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, invitații speciali au fost chiar Giulia și Alexandru din sezonul 13 al îndrăgitului reality show matrimonial de la Antena 1. Nu mică a fost surpriza fanilor atunci când au descoperit cum arată fostul concuret în prezent, după ce și-a făcut o schimbare radicală de look. Cei doi au venit la Capriciile iubirii pentru a oferi sfaturi importante pentru Paula și Alberto din sezonul 14 Mireasa.

Cum arată astăzi Alexandru de la Mireasa sezonul 13, soțul Giuliei. Ce schimbare de look neașteptată și-a făcut

Unul dintre cele mai apreciate și îndrăgite cupluri din sezonul 13 al emisiunii Mireasa a fost cel format din Alexandru și Giulia. Tânărul a plăcut-o pe brunetă încă din primele secunde în care a văzut-o și a avut ochi doar pentru ea. Nu a durat mult și cei doi s-au declarat într-o cunoaștere, apoi într-o relație. Deși trofeul a mers la Alan și la Ema, cei doi au reușit să câștige un altfel de „premiu”: inimile a zeci de mii de fani Mireasa.

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Pentru foarte mulți, cei doi au fost un adevărat model de încredere, iubire și forță, fiindcă cei doi au rămas împreună și s-au căsătorit, în ciuda numeroaselor acuzații și momente tensionate cu care s-au confruntat.

Cei doi au fost invitați în ediția din 20 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, prilej cu care au oferit mai multe sfaturi cuplului format din Paula și Alberto. Un detaliu observat imediat de fanii show-ului a fost schimbarea de look a lui Alexandru, care a ales să se tundă extrem de scurt.

Vă reamintim faptul că acesta din urmă a fost eliminat din sezonul 14 ca urmare a comportamentului său agresiv, ce l-a trimis direct într-o cursă de eliminare. Totuși, tânărul a primit totuși șansa de a mai participa la Mireasa. Capriciile iubirii. Acesta a fost mai mult decât bucuros să își revadă iubita și a îmbrățișat-o. Cei doi au schimbat câteva vorbe și și-au exprimat afecțiunea unul pentru celălalt.

În această ediție, Alexandru i-a explicat lui Alberto faptul că, prin comportamentul său, a făcut-o pe Paula să sufere enorm.

Giulia și Alexandru de la Mireasa sezonul 13