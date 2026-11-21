În ediția din 20 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, invitații speciali au fost chiar Giulia și Alexandru din sezonul 13 al îndrăgitului reality show matrimonial de la Antena 1. Nu mică a fost surpriza fanilor atunci când au descoperit cum arată fostul concuret în prezent, după ce și-a făcut o schimbare radicală de look. Cei doi au venit la Capriciile iubirii pentru a oferi sfaturi importante pentru Paula și Alberto din sezonul 14 Mireasa.
Cum arată astăzi Alexandru de la Mireasa sezonul 13, soțul Giuliei. Ce schimbare de look neașteptată și-a făcut
Unul dintre cele mai apreciate și îndrăgite cupluri din sezonul 13 al emisiunii Mireasa a fost cel format din Alexandru și Giulia. Tânărul a plăcut-o pe brunetă încă din primele secunde în care a văzut-o și a avut ochi doar pentru ea. Nu a durat mult și cei doi s-au declarat într-o cunoaștere, apoi într-o relație. Deși trofeul a mers la Alan și la Ema, cei doi au reușit să câștige un altfel de „premiu”: inimile a zeci de mii de fani Mireasa.
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Pentru foarte mulți, cei doi au fost un adevărat model de încredere, iubire și forță, fiindcă cei doi au rămas împreună și s-au căsătorit, în ciuda numeroaselor acuzații și momente tensionate cu care s-au confruntat.
Cei doi au fost invitați în ediția din 20 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, prilej cu care au oferit mai multe sfaturi cuplului format din Paula și Alberto. Un detaliu observat imediat de fanii show-ului a fost schimbarea de look a lui Alexandru, care a ales să se tundă extrem de scurt.
Vă reamintim faptul că acesta din urmă a fost eliminat din sezonul 14 ca urmare a comportamentului său agresiv, ce l-a trimis direct într-o cursă de eliminare. Totuși, tânărul a primit totuși șansa de a mai participa la Mireasa. Capriciile iubirii. Acesta a fost mai mult decât bucuros să își revadă iubita și a îmbrățișat-o. Cei doi au schimbat câteva vorbe și și-au exprimat afecțiunea unul pentru celălalt.
În această ediție, Alexandru i-a explicat lui Alberto faptul că, prin comportamentul său, a făcut-o pe Paula să sufere enorm.
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