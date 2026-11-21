Timpul a trecut, iar momentele finale sunt tot mai aproape! Participanții din cel mai dur test al relațiilor încep să-și tragă concluziile, să-și facă planurile pentru viitor și să-și dea seama cât de mult s-au schimbat, în urma experienței trăite în Thailanda! Cei de acasă le sunt aproape la fiecare pas, iar show-ul fenomen continuă să fie lider de audiență. Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, ispitele ajung față în față cu partenerii celor cu care au creat conexiuni, într-o serie de confruntări incendiare!

Ultimele petreceri au adus cu ele și multe emoții. Sub lumina artificiilor, îmbrățișările și aproprierile au decurs altfel! Claudia și Eduard au resimțit fiorul primului sărut, Mocăniță a avut parte de ultima flacără a ispitei din acest sezon, iar Radu Vâlcan i-a adus tableta cu imagini puternice, Remi și Daniela au decis să pornească într-o nouă relație, iar Gabriella și Marco și-au scris o nouă filă a poveștii lor.

Seara trecută a adus mai multe momente ce nu au putut fi ratate, emisia fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:30 – 00:00, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției 20 a înregistrat 7.4 puncte de rating şi 29.3% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, cu Vocea României, avea 5.9 puncte de rating şi 23.3% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:27, 1.2 milioane de telespectatori trăiau emoțiile alături de participanți.

În doar câteva ore, Andrușca o va avea aproape pe Claudia, Eduard va fi față în față cu Mocăniță, iar Gabriella va purta prima ei discuție cu Bianca! Toate acestea, într-o serie de confruntări, la bonfire, cu Radu Vâlcan! Ce își vor spune, ce va ieși la iveală și cum vor reacționa la aceste povești, rămâne de văzut!

Tot atunci, participanții vor face ultimele alegeri din această experiență! Cei 4 bărbați și cele 4 femei vor trebui să spună cu cine vor să meargă la dream date. Cine va avea parte și de acest ultim pas și cine va fi refuzat? Descoperim în această seară!

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Toate acestea și multe alte întorsături de situație, în doar câteva ore! Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!