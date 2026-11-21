Dacă vrei un preparat perfect pentru zilele cu dezlegare la pește din post, poți opta pentru o rețetă de saramură de crap delicioasă.

Dacă vrei o saramură delicioasă, trebuie să ții cont de un detaliu important | Shutterstock

În zilele cu dezlegare la pește, mulți credincioși caută un preparat care să aducă pe masă gustul autentic al bucătăriei de la Dunăre.

Saramura de crap, un preparat tradițional, se potrivește perfect acestor zile, iar ingredientele de bază se găsesc ușor.

Uica Mihai, un bucătar din Caraș-Severin care a crescut pe malul Dunării, a dezvăluit pentru Adevărul o rețetă delicioasă de saramură.

Potrivit lui Mihai, secretul e coacerea crapului direct pe un strat de sare, care oferă o textură inedită.

Articolul continuă după reclamă

Saramură de crap, preparatul perfect pentru dezlegarea la pește din post

Saramura de crap se prepară ușor și rapid, cu doar câteva ingrediente simple, care se găsesc în bucătării din întreaga țară, dincolo de pește.

Iată de ce ingrediente ai nevoie:

crap, din care se scot fileuri

sare grunjoasă

roșii

gogoșari

ardei iuți

vin alb sec, amestecat cu apă

boabe de piper

câteva fire de cimbru

2 căpățâni întregi de usturoi

pătrunjel verde, tocat mărunțel

opțional, mămăligă proaspătă, pentru servire

Față de alte variante, această rețetă folosește vin alb sec în zeamă, iar usturoiul e pus în oală sub formă de căței, nu zdrobit.

Citește și: Cum se face pilaful mănăstiresc, după rețeta călugărilor de la Mănăstirea Lacu Sărat. Secretul unui preparat simplu, savuros

Primul pas e curățarea peștelui. Crapul se taie de-a lungul coloanei, în jurul capului și al cozii, iar carnea se desprinde de pe oase astfel încât cele 2 jumătăți să rămână întregi, potrivit Adevărul.

Pe jar sau pe flacăra aragazului se încinge o plită groasă de fier, peste care se întinde un strat de sare grunjoasă. Peștele se așază pe sare mai întâi cu partea cărnoasă în jos, apoi se întoarce pe partea cu pielea, care e și secretul rețetei.

Crapul trebuie să fie prăjit bine pe sare, până când se formează o crustă. Când sarea s-a rumenit, peștele se pune întreg într-o oală mare.

În timp ce peștele se prăjește, pe marginea plitei se coc roșiile, gogoșarii și ardeii iuți. Roșiile se curăță de coajă, ardeii de semințe, apoi toate legumele se toacă mărunt.

Legumele se adaugă în oala cu pește, împreună cu vinul diluat cu apă, boabele de piper, cimbrul și usturoiul. Totul fierbe cam 10 minute. La final, se presară cu pătrunjel, se acoperă și se lasă să se odihnească încă aproximativ 10 minute.

Pentru servire, Mihai recomandă o felie de mămăligă fierbinte așezată în castron, peste care se toarnă zeama, iar deasupra se pune o bucată de pește.

Varianta de saramură din Dobrogea, cu sarmuzac

Cei care vor să încerce și altă versiune de saramură pot încerca rețeta dobrogeană, pregătită în zonă de peste 1 secol, scrie Antena 3. Această saramură se poate prepara și cu alte tipuri de pește, precum novac, roșioară, caras sau plătică.

Pe lângă pește, lista de ingrediente include sare, piper măcinat și boabe, puțin mălai și ulei pentru prăjit. Pentru zeamă sunt necesare 4 roșii, 2 ardei kapia, 2 ardei grași, 1 ardei iute, 200 mililitri de suc de roșii, 2 foi de dafin și un fir de cimbru. Se adaugă o căpățână de usturoi, ceapă verde și pătrunjel tocat.

Citește și: Sarmale de post cu ciuperci și orez, ca la bunica. Trucul simplu pentru o umplutură gustoasă, care nu iese apoasă

Diferența e dată de sarmuzac, o pastă obținută din usturoi pisat cu sare grunjoasă, ulei și puțin oțet. În această versiune, legumele se coc pe plită, în cuptor sau pe grătar, apoi se curăță de coajă. Peștele, curățat de solzi și oase, se prăjește până devine auriu, începând cu partea pe care se află pielea.

Legumele coapte se lasă apoi câteva minute pe foc, ca aromele să se îmbine, și se condimentează după gust. La final, preparatul se presară cu pătrunjel și ceapă verde.

Indiferent de variantă, ambele rețete pornesc de la același principiu. Peștele trece mai întâi printr-o etapă de prăjire, iar zeama aromată se face din legume coapte.