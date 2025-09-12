Iustian Luchian de la Insula Iubirii sezonul 8, noi detalii intime din relația cu Cornel. Ce a dezvăluit despre mariajul lor

Iustina Luchian, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8, și soțul ei, Cornel Luchian, au fost invitați la Viva! Couple unde au răspuns la mai multe întrebări picante.

Iustina și Cornel au participat la Insula Iubirii în sezonul 8, fiind unul dintre cuplurile care au avut parte de un final fericit la ultima ceremonie a focului.

Ce a dezvăluit Iustina din intimitatea relației ei cu Cornel

Chiar dacă unele imagini pe care le-au văzut unul cu altul pe parcursul emisiunii i-au mai supărat, cei doi au ales să plece acasă împreună, iar Iustina i-a dezvăluit lui Cornel că este însărcinată.

Bucuria pe care au simțit-o cei doi a fost una fără margini. Ce doi au ales să depășească toate provocările și greutățile și au dat o șansă iubirii lor.

În ultimul an, după participarea la Insula Iubirii, viața lor s-a schimbat complet. Cei doi foști concurenți s-au căsătorit și au acum o fetiță pe nume Ivana Nectaria, care este cea mai mare bucurie a lor.

Recent, cei doi soți au fost invitați la Viva! Couple unde au răspuns la mai multe întrebări picante, fără perdea.

Când au fost întrebați care dintre ei este cel care povestește prietenilor detalii intime din relația lor, Cornel a spus că Iustina este cea care dă din casă.

„Eu mereu. Cornel nu povestește nimic la nimeni. Eu le spun tuturor amicelor mele”, a răspuns repede Iustina.

Legat de felul în care sunt ei ca părinți, Iustina și Cornel au dezvăluit și cum au fost îm primele luni după nașterea Ivanei. Cornel a dat-o de gol pe Iustina, spunând că la început nu știa cum să îi pună corect scutecul.

Ulterior, Iustina a recunoscut că atunci când o adormea pe Ivana într-o zi și a pus-o pe picioare, a scăpat-o de pe picioare pe canapea, dar nu s-a întâmplat nimic. Iustina a avut grijă ca micuța să nu se sperie.

Cei doi soți trăiesc împreună una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor de când a venit pe lume Ivana Nectaria. Amândoi postează des imagini și video-uri cu ea pe rețelele de socializare, fiind topiți după fetița lor.

În scurt timp, Iustina și Cornel se vor muta la casa nouă. Cei doi au cumpărat o vilă pe care o amenajează și renovează, iar Iustina a dezvăluit că speră să se mute împreună acolo până la finalul anului.

Iustina și Cornel sunt acum mai puternici după experiența de la Insula Iubirii, și-au consolidat relația, au văzut unde greșesc și au reparat, iar acum se bucură de o căsnicie frumoasă.

