Iustina și Cornel Luchian, poză de grup cu mai multe ispite din sezonul 8 Insula Iubirii. Prezența cui a mirat pe toată lumea

Iustina și Cornel, apariție de senzație la marea finală Insula Iubirii sezonul 9. Iată alături de cine s-au pozat și de ce nimeni nu se aștepta la această ipostază!

Publicat: Joi, 04 Septembrie 2025, 12:17 | Actualizat Joi, 04 Septembrie 2025, 14:39
Iustina și Cornel Luchian, poză de grup cu mai multe ispite din sezonul 8 Insula Iubirii

Marea finală Insula Iubirii sezonul 9 a adus împreună o mulțime de concurenți și de ispite care au participat de-a lungul mai multor sezoane la show-ul fenomen în cadrul Berăriei H, acolo unde ultimul episod a fost difuzat în fața a sute de oameni.

Bucuroși că s-au putut revedea, aceștia s-au pozat în diferite ipostaze, asaltând internetul cu mii de poze și videoclipuri care i-au bucurat enorm pe cei care nu au putut ajunge la marele eveniment, însă o postare a uimit cu adevărat pe toată lumea.

Citește și: Iustina Luchian, reacție acidă după ce numele său a fost rostit de Ella Vișan la Insula Iubirii sezonul 9. Ce mesaj a transmis

Iată lângă cine s-au pozat Iustina și Cornel Luchian, ridicând multe semne de întrebare în rândul internauților.

Iustina și Cornel Luchian, poză de grup cu mai multe ispite din sezonul 8 Insula Iubirii. Prezența cui a mirat pe toată lumea

Iustina și Cornel Luchian au venit împreună la Insula Iubirii în sezonul 8 și deși toată lumea se aștepta ca cei doi să se despartă după momentele pe care le-au trăit alături de ispite, aceștia au demonstrat cu adevărat că „cine iubește nu lasă”.

Concurenții au avut parte de multe clipe greu de gestionat, însă în cele din urmă au decis să plece împreună acasă, mai ales că Iustina i-a pregătit cel mai frumos cadou cu ocazia zilei de naștere a acestuia, care s-a întâmplat a fi chiar în ziua marei finale. Este vorba despre un test de sarcină pozitiv care anunța faptul că Ivana va veni pe lume și că îi va face cei mai fericiți părinți.

Acum, după ce s-au căsătorit și se bucură de o familie minunată împreună, Iustina Luchian pare că a trecut peste anumite apropieri pe care le-a avut Cornel cu una dintre ispite, drept dovadă fiind faptul că au apărut în aceeași fotografie.

Citește și: Iustina și Cornel Luchian, întâlnire surpriză cu George Jaguarul și o altă ispită de la Insula Iubirii. Cum s-au pozat în mulțime

Este vorba despre Maria Tebieș, cea care l-a făcut pe concurent să treacă peste anumite limite, atingând-o pe ispită în zone intime atunci când erau în piscină.

În imaginea care a făcut furori în online nu a apărut doar ispita Maria Tebieș, ci și ispita Mădălina Maricuț, ispita Anca Zotoiu, ispita Anamaria Vaida, dar și concurentul Claudiu Dragotă (care formează un cuplu cu frumoasa roșcată), dar și concurenta Maria Covașa.

Iată și imaginea:

Comentariile nu au întârziat să apară, iar fanii au mai rămas surprinși de încă un aspect. Este vorba despre reacția ispitei Larisa Mârțan, cea care, de asemenea, a avut parte de momente și atingeri intime cu soțul Iustinei.

Ea a comentat cu patru emoticoane în formă de inimă și două emoticoane care simbolizează petrecerea/ sau celebrarea.

Mai mult decât atât, Iustina a apărut și într-un InstaStory alături de Naba Salem și Cristina Scarlevschi, ispite care au participat pentru prima dată în acest sezon.

Citește și: Iustina Loghin, reacție dură la adresa ispitelor feminine din sezonul 9 Insula Iubirii. Ce a făcut-o pe fosta concurentă să ia foc

Care e numele real al Ellei Vișan de la Insula Iubirii. I l-a dezvăluit lui Teo la Dream Date... Fiica lui Claudiu și Isabel a împlinit 18 ani. Cum arată Bianca și ce concurenți de la Insula Iubirii sezonul 9 le-au fo...
