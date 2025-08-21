Iustina și Cornel Luchian, revenire spectaculoasă la TV. Ce zice fata despre ispita Teo, după scenele fierbinți cu Ella

Iustina și Cornel Luchain au bifat o apariție surpriză în episodul 21, din data de 20 august 2025 al emisiunii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1. Foști concurenți de la Insula Iubirii sezonul 7 au vorbit despre propria lor experiență și au dezbătut relația dintre Ella și ispita Teo.

Săptămâna aceasta, Iustina și Cornel Luchian de la Insula Iubirii sezonul 7 au fost invitați în cadrul show-ului „Cu ochii pe Insulă”. Cei doi au comentat momentele cheie din cel mai dur test al relației, însă au oferit și detalii din culisele show-ului din perspectiva cuplului participant.

Așa cum și-a obișnuit deja fanii, Iustina a fost sinceră și a spus ceea ce crede despre secvențele pe care le-a urmărit alături de soțul ei. Fata a recunoscut că în sezonul ei, a uitat în maxim două zile de camerele de filmat și a făcut ceea ce a simțit. Pe de altă parte, Cornel nu are aceeași părere: „Nicio secundă. Camera era mereu aici în spate. M-am uitat acolo, nu era niciun unghi mort”.

„Nu am fost dusă de val, a făcut ce a simțit, s-a distrat, dar nu a uitat de Cornel nicio secundă”,a mai precizat soția sa.

Iustina și Cornel de la Insula Iubirii sezonul 7 a devenit recent părinți, iar proaspăta mămică spune că nu ar vrea ca fiica lor să participe la emisiune în viitor. „Știi... eu voi fi o mamă modernă, așa îmi doresc. Și o voi învățat foarte multe lucruri pe care poate părinții noștri nu au știut să ne învețe. Pentru că au trăit alte vremuri. Noi trăim alte vremuri și e mult mai ușor să educi copilul în ziua de azi”, a declarat ea.

Ce zice Iustina despre ispita Teo după momentele de intimitate dintre acesta și Ella de la Insula Iubirii 2025

Iustina și Cornel au fost printre cele cele mai apreciate dar și discutate cupluri de la Insula Iubrii sezonul 7. Fata a făcut deliciul publicului cu firea ei exuberantă și sinceră, iar replicile ei au rămas în istoria celui mai dur test al relațiilor.

Apropiera ei de Teo a fost vizibilă și acum și-a spus părerea despre ce crede că se întâmplă între ispită și Ella. După ce a urmărit imaginile fierbinți cu cei doi și momentul din dimineața următoare, în care concurenta s-a distanțat de ispită, Iustina a emis o ipoteză.

„Eu, anul trecut când l-am cunoscut, mie mi s-a părut un băiat cu foarte mult bun simț, respectuos și așa mai departe. Dar anul ăsta, l-am văzut total diferit. L-am văzut că joacă un rol, își joacă foarte bine rolul de ispită și se vede clar că încearcă cu Ella doar să o facă să pice în ispită. Poate mă înșel, dar așa mi s-a părut mie”, a declarat ea.

Întrebată dacă i s-a părut un tip romantic, având în vedere interacțiunile lor de anul trecut, aceasta a răspuns: „Puțin da”.

De asemenea, comparându-l cu sezonul trecut, a spus că acum nu-l vede îndrăgostit. Cu toate acestea, nici anul trecut nu l-a simțit astfel. „Nu cred că era îndrăgostit. I-a plăcut de mine”, a spus Iustina de la Insula Iubirii sezonul 7.

„Cred că doar ceva de moment. El încă e un copil care trebuie să mai experimenteze. Nu este făcut pentru o relație serioasă”, a mai mărturisit Iustina de la Insula Iubirii sezonul 7.