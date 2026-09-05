Arina Fetica și Marco Cigognini s-au căsătorit! Descoperă cum au arătat cele două foste ispite de la Insula Iubirii în ziua nunții și vezi imaginile de la marele eveniment.

Karina Fetica și Marco Cigognini s-au căsătorit! Cum au arătat cele două foste ispite de la Insula Iubirii în ziua nunții | Antena 1

Karina Fetica și Marco Cigognini au trăit unul dintre cele mai importante momente din relația lor. Cele două foste ispite de la Insula Iubirii au făcut cununia religioasă, la câteva luni după ce au devenit oficial soț și soție. Karina a publicat primele imagini de la nuntă pe rețelele sociale.

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Povestea de dragoste dintre Karina Fetica și Marco Cigognini a ajuns la un nou capitol. După patru ani de relație, cei doi foști participanți la Insula Iubirii și-au sărbătorit iubirea alături de familie și de oamenii apropiați. Karina Fetica a publicat pe Instagram mai multe imagini din ziua nunții. În fotografii, aceasta apare alături de Marco atât în timpul ceremoniei religioase, cât și imediat după ieșirea din biserică.

Cum au arătat Karina Fetica și Marco Cigognini în ziua nunții

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Pentru cununia religioasă, Karina a ales o rochie albă din dantelă, cu croială care i-a urmărit silueta și mâneci lungi. Ținuta a fost completată de un voal lung, tot din dantelă, și de un buchet de flori albe.

Marco Cigognini a purtat un costum închis la culoare, cămașă albă și cravată într-o nuanță deschisă. La rever, fostul participant de la Insula Iubirii a avut o floare albă, în ton cu buchetul miresei. Într-una dintre imaginile publicate de Karina se vede chiar momentul în care cei doi își pun verighetele, în fața preotului. Alte fotografii îi surprind la ieșirea din biserică, unde s-au sărutat și au pozat alături de apropiați.

„Evviva gli sposi”, adică „Trăiască mirii”, este mesajul care apare într-una dintre postările distribuite de Karina Fetica pe Instagram. Cei doi făcuseră deja pasul oficial în urmă cu câteva luni. În iunie 2026, Karina și Marco s-au căsătorit civil la Milano, într-o ceremonie restrânsă, alături de familie și prieteni. După acel moment, cei doi au plecat în luna de miere în Grecia, conform www.a1.ro.

Karina și Marco s-au îndrăgostit după Insula Iubirii

Povestea lor are un început mai puțin obișnuit. Amândoi au participat la sezonul 6 Insula Iubirii în postura de ispite, însă între ei nu s-a înfiripat nimic în timpul filmărilor din Thailanda. Relația a început după terminarea experienței din emisiune.

Marco a fost cel care a făcut primul pas. Italianul a povestit în trecut că a adăugat-o pe Karina pe Instagram, iar lucrurile au început să se lege după Revelion, când aceasta a mers împreună cu prietenele sale la o petrecere organizată în clubul lui:

„Eu am adăugat-o pe Instagram, iar la o zi după Revelion, eu aveam o petrecere la clubul meu, iar ea a venit cu fetele. După acea seară, am început să vorbim non-stop”, povestea Marco Cigognini pentru Antena Stars, conform www.antenastars.ro. El a invitat-o ulterior la cină, în timp ce Karina a preferat ca prima lor ieșire să fie la cinema.

Niciunul nu pornise atunci cu gândul la o relație serioasă, însă apropierea dintre ei a continuat, iar în 2022 au confirmat că formează un cuplu. La vremea respectivă, relația dintre două ispite ale emisiunii reprezenta o premieră pentru Insula Iubirii. Karina explica ulterior că ea și Marco avuseseră experiențe asemănătoare în Thailanda, pentru că niciunul dintre ei nu dezvoltase o legătură sentimentală cu vreunul dintre concurenți.

Patru ani mai târziu, relația începută după Insula Iubirii i-a dus în fața altarului. După cununia civilă organizată la Milano, Karina Fetica și Marco Cigognini au împărtășit acum cu cei care îi urmăresc și primele imagini din ziua cununiei religioase.