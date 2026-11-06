Marco, ales pentru un date de 24 de ore cu ispita Gabriela, la Insula Iubirii. Ce a spus Prințul înainte de întâlnire: „Periculos”

Ispitele feminine l-au ales pe Marco pentru un date special. Iată ce a declarat concurentul după vot.

Marco, ales pentru un date de 24 de ore cu ispita Gabriela | Antena 1

Radu Vâlcan le-a cerut ispitelor feminine să aleagă un concurent care să participe la un date special de 24 de ore. Majoritatea fetelor l-au ales pe Marco pentru această ocazie specială. Prințul a ales-o la rândul său pe Gabriela pentru date, fiind dispus să continue testul la Insula Iubirii alături de ispita care i-a declarat deja dragostea.

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Ce a dezvăluit Prințul Marco după votul pentru întâlnirea specială de 24 de ore

Radu Vâlcan a anunțat date-ul special din această seară și le-a rugat pe ispitele feminine să aleagă un concurent special pentru asta.

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În timp ce Daniela l-a ales pe Mocăniță, pentru a le oferi ocazia aceasta lui și Andrușcăi, toate celelalte voturi ale ispitelor feminine s-au îndreptat către Marco.

„Nu-mi dați un premiu. Practic mă puneți într-o situație grea”, le spune Prințul.

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„Poate nu face totuși suficient în vilă și în date-ul ăla de 24 de ore se va deschide complet. Poate are anumite rețineri aici”, a explicat Sandra.

„Marco cred că va profita de ocazie, în loc s-o irosească!” e de părere Frankie. „Toți ceilalți bărbați sunt niște prefăcuți, ipocriți!”

„Chiar voiam să merg cu el și fetele m-au ajutat puțin”, a declarat Gabriela.

„O să aveți parte de mai multe activități”, i-a anunțat Radu Vâlcan. „O să fiți cazați la un hotel de lux de aici.”

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„În momentul ăsta simt și un pic de presiune pentru că sunt într-un moment în care simt că conexiunea mea este foarte mare față de Gabriela și un date mai special s-ar putea putea să devină periculos”, declară Marco.

După stabilirea întâlnirii, Marco a declarat: „Nu știu ce v-am făcut rău, ce v-am greșit de mă puneți la această probă, care o să fie foarte dificilă pentru mine, pentru că cu Gabriela mă simt foarte bine!”

De asemenea, el a întrebat-o pe Gabriela dacă ea își dorea acest date, iar ispita a răspuns că da.

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„Aici, pentru mine, Marco este tot, așa că sunt foarte fericită azi!” a spus Gabriela.

„Într-un final și eu sunt bucuros pentru că mergem într-un loc superb, așa că vă mulțumesc, cu toate cele rele pe care mi le doriți”, a adăugat Prințul.

Totodată, el i-a spus ispitei că dacă nu s-ar fi dus acum la date-ul special, ar fi pierdut ocazia: „Oricum nu te luam la dream-date!”

„În momentul ăsta simt și un pic de presiune și cred că s-a văzut că oarecum nu știu dacă mi-aș fi dorit să fiu eu ales, pentru că sunt într-un moment în care conexiunea mea este foarte mare față de Gabriela”, a mai declarat concurentul.

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„Gabriela, mergem la date-ul perfect!” îi spune el ispitei, după plecarea lui Radu. „Indiferent, eu pot să dorm și-n pat cu Gabriela. Dacă o să vreau să fac chestia asta, o s-o fac. Am stat de foarte multe ori fără camere. (...) Când n-am avut camere pe mine, am încercat vreodată să trag de tine?”

„Nu”, a răspuns Gabriela.

„Aici nu mai e vorba pentru mine de o atingere”, continuă Marco. „Pentru mine, Gabriela este altceva! Și mi-a intrat în cap și chestia asta e mai preocupant decât o atingere!”

„Dacă aș fi Bianca, aș fi foarte îngrijorată în privința relației mele. M-ar enerva și m-ar durea foarte tare să-mi văd partenerul atras cu adevărat de o altă fată. Adică nu doar prin atracție fizică, ci prin faptul că s-au conectat și că lui îi place”, a declarat Gabriela.

„Dacă eram acasă era diferit”, a spus Bianca. „Aici am învățat să nu acționez la impuls!”