După o ceremonie a focului în care a văzut cum a reacționat Bianca, soția lui, la imaginile cu infidelitatea lui, Prințul Marco a ales să se distanțeze de ispita Gabriella. Totuși, cei doi au mers la date și acesta a fost momentul în care nu l-a mai putut ignora și tânăra a cerut lămuriri. Descoperă ce i-a spus Prințul Marco, atunci când au rămas singuri și au crezut că nu sunt filmați, la Insula Iubirii.
Ispita Gabriella a vrut lămuriri de la Prințul Marco, la date! Ce s-a întâmplat în ediția din 20 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii
Ziua a început în forță pentru Prințul Marco: „M-am trezit știind că voi merge la date și că am de discutat unele lucruri cu Gabriella. După bonfire-ul de aseară am hotărât să fac un mare pas înapoi cu Gabriella”.
„El după ce s-a întors de la bonfire i-a cam dat cu flit Gabriellei și mi s-a părut puțin nedrept. Nu-mi place, o văd tristă, îngândurată, dezamăgită, a plans foarte mult. Nu îmi place să o văd așa”, a zis ispita Andrușca.
Concurenții au plecat la un date memorabil și, pe drum, Gabriella și Marco au stat în tăcere, evitând parcă să discute. Tensiunea dintre ei a fost mare.
La un moment dat, cei doi s-au urcat pe un paddle surf și au mers pe o plajă. Camerele de filmat au surprins ce au discutat cei doi, când credeau că nu sunt filmați.
„Am ajuns la o plajă și a vorbit cu mine și mi-a zis că îmi cere scuze…Că știe că a greșit. I-am explicat cum mă simțeam eu, că mă simțeam rău și că mi-era foarte frică. Pentru că mp iubesc mult pe mine însămi, nu alerg niciodată după nimeni, iar această experiență este foarte grea pentru mine”, a zis ispita Gabriella.
„Mi-a spus că mă iubește mult, că e adevărat că s-a îndrăgostit de mine, dar că e foarte greu din cauza relației lui, din cauza felului în care are afacerile lui și că e foarte dificil. Că nu știe ce să facă, fiindcă e confuz…M-a îmbrățișat, mi-a cerut scuze. Părea foarte trist și plângea”, a mai mărturisit tânăra.
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Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 20 noiembrie 2026.Prințul Marco a făcut un gest care a rănit-o profund pe Gabriella! Ce s-a întâmplat după bonfire, la Insula Iubirii...