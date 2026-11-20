Întors de la ceremonia focului, Prințul Marco a surprins-o pe ispita Gabriella cu un gest ce a rănit-o profund pe tânără. Descoperă ce s-a întâmplat, de fapt, la Insula Iubirii.

După o ceremonie a focului extrem de dureroasă, Ionuț Mocăniță și Prințul Marco au revenit la vila băieților. Un moment cu adevărat surprinzător a fost atunci când soțul Biancăi Ghiurcă a rănit-o pe ispita Gabriella în cel mai neașteptat mod posibil. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat, de fapt.

Ispita Gabriella, rănită de Marco după ce concurentul s-a întors de la ceremonia focului, în ediția din 20 noiembrie 2026

Radu Vâlcan a adus imagini dureroase pentru Ionuț Mocăniță și Prințul Marco. După terminarea bonfire-ului, cei doi concurenți s-au întors la vilă.

În timpul ceremoniei focului, ispita Gabriella a stat doar cu gândul la Prințul Marco, ba chiar a spus că îi este dor de el. Degeaba a încercat Andrușca să o țină de vorbă, căci bruneta avea gândul doar la el: „Mă gândeam doar la el, eram nerăbdătoare să vină. Mă uitam la ușă, să văd dacă vine. CInci ore l-am așteptat”. Apoi, ușile s-au deschis și cei doi și-au făcut apariia.

Detaliul observat imediat de ispitele feminine a fost acela că cei doi au părut extrem de schimbați.

„Eram foarte preocupată pentru că nu știam ce a văzut Bianca, cum a reacționat Bianca. Nu știma cum o să reacționeze el, ce o să facă, dacă acum pot să aflu adevărul cum este, dacă a fost o minciună…Nu știu, aveam foarte multe în capul meu”, a zis la testimonial ispita.

Toți au putut observa faptul că Ionuț Mocăniță nu mai are colierul, fiindcă „s-a rupt lanțul de iubire, fiindcă ea s-a îndrăgostit de pilot”.

Chiar și ispitele au fost mirate de această veste. Dar ceea ce a urmat a fost cu adevărat surprinzător pentru ispita Gabriella.

Ionuț Mocăniță a început să laude atitudinea soției lui Prințul, în ciuda imaginilor văzute despre infidelitatea lui.

„Nu pot să o pierd niciodată. M-am lininștit foarte mult. Mi se pare Bianca s-a dus într-o direcție corectă. E o declarație de iubire, de respect. Nici nu știu dacă merit o femeie ca ea, dar cred că merit”, a spus concurentul, uimind pe toți.

Apoi, Prințul Marco a fost extrem de tăcut, nu a vorbit nimic cu ea, ba chiar s-a ridicat de la masă și a anunțat că va merge să se culce.

Vezi cele mai tari faze din Insula Iubirii sezonul 10 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 20 noiembrie 2026.