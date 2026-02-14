Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Maria Ilioiu, fosta ispită de la Insula Iubirii, achiziție imobiliară de sute de mii de euro în Dubai. Cum arată apartamentul

Maria Ilioiu, fosta ispită de la Insula Iubirii, achiziție imobiliară de sute de mii de euro în Dubai. Cum arată apartamentul

Maria Ilioiu, fosta Ispită de la Insula Iubirii, le-a dezvăluit urmăritorilor ei despre noua achiziție pe care a făcut-o recent.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 14 Februarie 2026, 08:00 | Actualizat Joi, 12 Februarie 2026, 11:08
Galerie
Fosta ispită de la Insula Iubirii este extrem de entuziasmată de noua ei achiziție în Dubai. | Antena 1

Roșcata se află în Dubai, acolo unde se bucură din plin de soare și relaxare. Se pare că pentru ea acest loc de lux a devenit acasă pentru că a reușit de curând să își achiziționeze un apartament.

Multe vedete de la noi au început să facă investiții imobiliare în Dubai în ultima vreme. Acum, după această achiziție extrem de costisitoare și curajoasă, Maria speră să nu mai experimenteze ierni geroase și să stea acolo mereu pe timp de iarnă.

Maria Ilioiu, achiziție de sute de mii de euro în Dubai

Maria Ilioiu și-a cumpărat un apartament cu trei camere complet mobilat și utilat și este extrem de mândră de achiziția ei.

Articolul continuă după reclamă

Influencerița are o conexiune specială cu urmăritorii ei de pe Instagram și îi place să îi țină mereu la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei personală. Tocmai de aceea ea a decis să se laude cu noua ei achiziție pe rețelele de socializare acolo unde a postat un video cu imagini din noua ei locuință.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum arăta Maria Ilioiu în primele sezoane de la Insula Iubirii și ce cuceriri a putut face. Momentele virale cu ea

Apartamentul spațios cu 3 camere arată impecabil, decorat în stil minimalist, în culori deschise. Fosta ispită de la Insula Iubirii a dezvăluit că achiziția a fost una destul de costisitoare. Locuința a costat 400.000 euro, iar ea a dat un avans de 50.000 euro, urmând să achite restul sumei în rate.

Locuința de lux din Dubai este prevăzută cu 3 camere, un living spațios, o bucătărie și două băi.

Pe perioada în care Maria va fi în România ea își dorește să închirieze apartamentul din Dubai în speranța că își va scoate rapid investiția.

„Vreau să vă prezint apartamentul pe care, în sfârșit, am reușit să-l cumpăr în Dubai. Știți că este la modă să ai apartamente în Dubai, iar acum am reușit și eu să-mi iau unul. Este un apartament cu trei camere, mobilat – l-am cumpărat așa cum este. Stilul de mobilare este cel tipic pentru Dubai și mi se pare destul de ok. Vreau să-l pun la închiriat, mi se pare mai convenabil așa. Când voi merge în Dubai, voi sta la hotel, deci nu este nicio problemă. Apartamentul are trei camere și o suprafață foarte mare, două băi. Acesta este living-ul – o să dorm și eu aici câteva nopți, să văd dacă are o energie bună. Este prima dată când intru în el de când l-am cumpărat”, a spus Maria Ilioiu, pe Instagram.

Citește și: Maria Ilioiu şi Tudor Vicovan au părăsit aseară Insula iubirii. Răzvan Kovacs, uimit de afirmaţiile Emei Oprișan

Pe lângă faptul că locuința este una spațioasă, Maria Ilioiu se bucură și de o priveliște frumoasă de la balcon, fapt ce o încântă și mai tare. Ea se declară complet mulțumită de noua ei achiziție.

„Vreau doar să vi-l prezint: așa arată living-ul, cu canapele simple, un televizor mare, pur și simplu basic. Ce să vă mai spun? Sunt foarte fericită! Balconul este extraordinar și are cel mai tare view. Dacă aș avea un view ca acesta în București, n-aș mai vrea să plec din țară niciodată. Cred că într-un an de zile o să mă mut definitiv în Dubai, pentru aproximativ șase luni. Când este iarnă la noi și este frig, voi sta în Dubai. Bucătăria este foarte spațioasă, mobilată basic, și cam asta este. Acesta este apartamentul meu foarte spațios, cu trei camere. Sper că vă place!”, a mai adăugat fosta ispită de la Insula Iubirii.

Maria Ilioiu a mai spus că își dorește să petreacă mai mult timp în Dubai la căldură, în special când în România vremea e friguroasă, așa cum a fost în ultimele zile.

colaj maria ilioiu
+12
Mai multe fotografii

Citește și: De ce Bianca Giurcă și Maria Ilioiu s-au certat în mediul online. S-au înjurat, jignit și fosta ispită a recurs la amenințări

Transformarea inedită prin care a trecut Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată acum...
Înapoi la Homepage
AS.ro “De ce mă faci hoţ, mă?” Celebrul milionar român care merge cu metroul nu a mai rezistat şi s-a dus la el! &#8220;De ce mă faci hoţ, mă?&#8221; Celebrul milionar român care merge cu metroul nu a mai rezistat şi s-a dus la el!
Observatornews.ro Consecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primării Consecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primării
Antena 3 Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Transformarea inedită prin care a trecut Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată acum
Transformarea inedită prin care a trecut Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată acum
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie Catine.ro
Unde s-a mutat Ema Oprișan cu cei doi copii după despărțirea de Răzvan de la Insula Iubirii sezonul 7
Unde s-a mutat Ema Oprișan cu cei doi copii după despărțirea de Răzvan de la Insula Iubirii sezonul 7
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își... Elle
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale HelloTaste.ro
România a fost în recesiune tehnică și în 2024, pe vremea guvernului Ciolacu, dar nimeni n-a știut. INS explică: „A apărut post-factum”
România a fost în recesiune tehnică și în 2024, pe vremea guvernului Ciolacu, dar nimeni n-a știut. INS... Antena3.ro
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă useit
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…”
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…” BZI
REPORTAJ: Dacă Sărăcia era vreun sfânt, avea vreo zece catedrale
REPORTAJ: Dacă Sărăcia era vreun sfânt, avea vreo zece catedrale Jurnalul
A murit Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella. Ce se va întâmpla cu faimosul brand
A murit Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella. Ce se va întâmpla cu faimosul brand Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Consecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primării
Consecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primării Observator
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja UseIT
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x