Maria Ilioiu, fosta ispită de la Insula Iubirii, achiziție imobiliară de sute de mii de euro în Dubai. Cum arată apartamentul

Maria Ilioiu, fosta Ispită de la Insula Iubirii, le-a dezvăluit urmăritorilor ei despre noua achiziție pe care a făcut-o recent.

Roșcata se află în Dubai, acolo unde se bucură din plin de soare și relaxare. Se pare că pentru ea acest loc de lux a devenit acasă pentru că a reușit de curând să își achiziționeze un apartament.

Multe vedete de la noi au început să facă investiții imobiliare în Dubai în ultima vreme. Acum, după această achiziție extrem de costisitoare și curajoasă, Maria speră să nu mai experimenteze ierni geroase și să stea acolo mereu pe timp de iarnă.

Maria Ilioiu, achiziție de sute de mii de euro în Dubai

Maria Ilioiu și-a cumpărat un apartament cu trei camere complet mobilat și utilat și este extrem de mândră de achiziția ei.

Influencerița are o conexiune specială cu urmăritorii ei de pe Instagram și îi place să îi țină mereu la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei personală. Tocmai de aceea ea a decis să se laude cu noua ei achiziție pe rețelele de socializare acolo unde a postat un video cu imagini din noua ei locuință.

Apartamentul spațios cu 3 camere arată impecabil, decorat în stil minimalist, în culori deschise. Fosta ispită de la Insula Iubirii a dezvăluit că achiziția a fost una destul de costisitoare. Locuința a costat 400.000 euro, iar ea a dat un avans de 50.000 euro, urmând să achite restul sumei în rate.

Locuința de lux din Dubai este prevăzută cu 3 camere, un living spațios, o bucătărie și două băi.

Pe perioada în care Maria va fi în România ea își dorește să închirieze apartamentul din Dubai în speranța că își va scoate rapid investiția.

„Vreau să vă prezint apartamentul pe care, în sfârșit, am reușit să-l cumpăr în Dubai. Știți că este la modă să ai apartamente în Dubai, iar acum am reușit și eu să-mi iau unul. Este un apartament cu trei camere, mobilat – l-am cumpărat așa cum este. Stilul de mobilare este cel tipic pentru Dubai și mi se pare destul de ok. Vreau să-l pun la închiriat, mi se pare mai convenabil așa. Când voi merge în Dubai, voi sta la hotel, deci nu este nicio problemă. Apartamentul are trei camere și o suprafață foarte mare, două băi. Acesta este living-ul – o să dorm și eu aici câteva nopți, să văd dacă are o energie bună. Este prima dată când intru în el de când l-am cumpărat”, a spus Maria Ilioiu, pe Instagram.

Pe lângă faptul că locuința este una spațioasă, Maria Ilioiu se bucură și de o priveliște frumoasă de la balcon, fapt ce o încântă și mai tare. Ea se declară complet mulțumită de noua ei achiziție.

„Vreau doar să vi-l prezint: așa arată living-ul, cu canapele simple, un televizor mare, pur și simplu basic. Ce să vă mai spun? Sunt foarte fericită! Balconul este extraordinar și are cel mai tare view. Dacă aș avea un view ca acesta în București, n-aș mai vrea să plec din țară niciodată. Cred că într-un an de zile o să mă mut definitiv în Dubai, pentru aproximativ șase luni. Când este iarnă la noi și este frig, voi sta în Dubai. Bucătăria este foarte spațioasă, mobilată basic, și cam asta este. Acesta este apartamentul meu foarte spațios, cu trei camere. Sper că vă place!”, a mai adăugat fosta ispită de la Insula Iubirii.

Maria Ilioiu a mai spus că își dorește să petreacă mai mult timp în Dubai la căldură, în special când în România vremea e friguroasă, așa cum a fost în ultimele zile.

