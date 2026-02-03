Gestul neașteptat la care a apelat Ema după despărțirea de Răzvan Kovacs. Ce anunț a făcut fosta concurentă de la Insula Iubirii

Antena Căutare
Ema, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7, a apelat la un gest neașteptat după despărțirea de Răzvan Kovacs. Pentru că are o relație specială cu prietenii virtuali, tânăra a făcut anunțul pe rețelele sociale.

Ema și Răzvan Kovacs, foștii concurenți de la Insula Iubirii sezonul 7, au decis să pună punct căsniciei lor. Vestea a fost dată pe rețelele sociale chiar de partenerul brunetei. Deși există o tensiune uriașă între ei, aceștia păstrează legătura de dragul fiicei lor.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Răzvan Kovacs și Ema au trăit o frumoasă poveste de iubire. Cei doi au mers împreună în Thailanda pentru a-și testa relația. Experiența de pe insulă i-a despărțit, însă nu au putut sta prea mult timp separați.

Citește și: Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, intens criticat după anunțul despărțirii de Ema. Tânărul a răbufnit

Odată cu întoarcerea în România, foștii concurenți ai reality show-ului și-au mai acordat o șansă. Mai mult, aceștia s-au căsătorit și au devenit părinții unei fetițe minunate.

Ce decizie a luat Ema de la Insula Iubirii sezonul 7 după despărțirea de Răzvan Kovacs

Răzvan Kovacs și Ema și-au dorit o familie unită și o căsnicie fericită, însă neînțelegerile și conflictele și-au pus amprenta asupra relației lor. Așadar, aceștia au hotărât că este cel mai bine pentru amândoi să meargă pe drumuri separate.

Pentru că are o legătură specială cu prietenii virtuali și îi ține la curent cu cele mai importante evenimente din viața ei, fosta concurentă de la Insula Iubirii a hotărât să facă un anunț în privința viitorului ei.

Se pare că tânăra a decis să se mute din casa în care a locuit alături de Răzvan Kovacs. Mai mult, bruneta a cerut sfaturi legate despre modalitățile prin care poate trimite câteva bagaje mari dintr-un loc în altul.

De asemenea, Ema le-a mulțumit internauților pentru mesajele frumoase. În plus, aceasta a dat de înțeles că are o comunicare dificilă cu cel care încă îi este soț și că trece prin momente dificile.

Citește și: Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor

„A venit momentul să ne mutăm din Timișoara. (...) Mulțumesc pentru toate gândurile frumoase pe care mi le transmiteți, dar indiferent de cât de urâtă și grea este „relația și comunicarea” dintre noi, eu nu o să arunc cu pietre în nimeni pentru că asta ar însemna să mă lovesc tot pe mine și credeți-mă că dacă până acum am avut putere să încasez... creierul meu nu mai poate să mai ducă nicio bătălie. Îmi asum vina pentru tot ce a fost... Am avut suficiente semne pentru a renunța și totuși am rămas unde nu am fost dorită”, a scris Ema pe contul de Instagram.

