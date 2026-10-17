Momente de panică la Insula Iubirii! Gongul a sunat, iar flacăra ispitei s-a aprins. Reacțiile concurenților: „Aș muri pe loc”

Descoperă ce reacții au avut concurenții atunci când gongul a sunat și flacăra ispitei s-a aprins, la Insula Iubirii, în ediția din 17 octombrie 2026.

Descoperă ce s-a aflat în ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii | Antena 1

Au fost momente de panică în ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1. Gongul a sunat și flacăra ispitei s-a aprins, anunțând vești nu tocmai bune pentru concurenți. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat și ce reacții au avut concurenții.

Momente de panică la Insula Iubirii! Gongul a sunat, iar flacăra ispitei s-a aprins, în ediția din 17 octombrie 2026

În timp ce iubitul ei părea pierdut în gânduri, în piscină, Claudia Ion a fost din nou cuprinsă de lacrimi de durere, semn că tânăra nu se simțea foarte bine.

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„În fiecare zi e mai greu. Dar azi a fost groaznic, că nu am făcut nimic”, a zis Claudia Ion, în timp ce stătea în cameră alături de Nattasha și Bianca Iotu.

„Ai mai avut tu, așa, oportunitatea, să stai tu cu gândurile tale?”, a întrebat-o aceasta din urmă.

Apoi, când toată lumea se aștepta mai puțin, gongul a sunat și flacăra ispitei s-a aprins, anunțând vești nu tocmai bune, în ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii

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„S-a aprins flacăra! Înseamnă că cineva a încălcat o limită”, au spus concurentele, în vila fetelor.

Între timp, neliniștea a cuprins și vila băieților, care au început să facă tot felul presupuneri despre ceea ce s-a rfi putut întâmpla.

„Frică, anxietate, stres”, a spus Bianca Ghiurcă despre stările avue.

Tânăra nu și-a mai putut ascunde lacrimile și a spus că „ar muri pe loc”, dar soțul ei ar răni-o prea tare. Și celelalte concurente au amuțit și au părut cuprinse de frică.

Fără să mai stea pe gânduri, concurentele au început să se pregătească pentru o nouă ceremonie a focului ce va scoate la iveală adevăruri dureroase și imagini neașteptate.

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.