Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Momente de panică la Insula Iubirii! Gongul a sunat, iar flacăra ispitei s-a aprins. Reacțiile concurenților: „Aș muri pe loc”

Momente de panică la Insula Iubirii! Gongul a sunat, iar flacăra ispitei s-a aprins. Reacțiile concurenților: „Aș muri pe loc”

Descoperă ce reacții au avut concurenții atunci când gongul a sunat și flacăra ispitei s-a aprins, la Insula Iubirii, în ediția din 17 octombrie 2026.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Sambata, 17 Octombrie 2026, 21:16 | Actualizat Sambata, 17 Octombrie 2026, 21:20
Descoperă ce s-a aflat în ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Au fost momente de panică în ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1. Gongul a sunat și flacăra ispitei s-a aprins, anunțând vești nu tocmai bune pentru concurenți. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat și ce reacții au avut concurenții.

Momente de panică la Insula Iubirii! Gongul a sunat, iar flacăra ispitei s-a aprins, în ediția din 17 octombrie 2026

În timp ce iubitul ei părea pierdut în gânduri, în piscină, Claudia Ion a fost din nou cuprinsă de lacrimi de durere, semn că tânăra nu se simțea foarte bine.

Citește și: Prințul Marco și ispita Gabriella, discuție cu subînțelesuri la Insula Iubirii. Ce i-a spus: „Pot să mă comport ca un diavol”

Articolul continuă după reclamă

„În fiecare zi e mai greu. Dar azi a fost groaznic, că nu am făcut nimic”, a zis Claudia Ion, în timp ce stătea în cameră alături de Nattasha și Bianca Iotu.

„Ai mai avut tu, așa, oportunitatea, să stai tu cu gândurile tale?”, a întrebat-o aceasta din urmă.

Apoi, când toată lumea se aștepta mai puțin, gongul a sunat și flacăra ispitei s-a aprins, anunțând vești nu tocmai bune, în ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii

[ivm guid=fKPiwIeN7WW].

„S-a aprins flacăra! Înseamnă că cineva a încălcat o limită”, au spus concurentele, în vila fetelor.

Între timp, neliniștea a cuprins și vila băieților, care au început să facă tot felul presupuneri despre ceea ce s-a rfi putut întâmpla.

„Frică, anxietate, stres”, a spus Bianca Ghiurcă despre stările avue.

Tânăra nu și-a mai putut ascunde lacrimile și a spus că „ar muri pe loc”, dar soțul ei ar răni-o prea tare. Și celelalte concurente au amuțit și au părut cuprinse de frică.

Fără să mai stea pe gânduri, concurentele au început să se pregătească pentru o nouă ceremonie a focului ce va scoate la iveală adevăruri dureroase și imagini neașteptate.

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Prințul Marco și ispita Gabriella, discuție cu subînțelesuri la Insula Iubirii. Ce i-a spus: „Pot să mă comport ca un di... Bianca a făcut un anunț neașteptat la bonfire, iar Radu Vâlcan a vrut să afle motivul. Ce decizie a luat aceasta la Insu...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Sabina, reporteriţa la care antrenorul a refuzat să se uite, reacţie despe soția acestuia: „Știam…” Sabina, reporteriţa la care antrenorul a refuzat să se uite, reacţie despe soția acestuia: &#8222;Știam&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Militarii români îşi vând raţiile pe internet. Ce conţine o pungă de mâncare şi cât costă Militarii români îşi vând raţiile pe internet. Ce conţine o pungă de mâncare şi cât costă
Antena 3 "Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore "Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
Comentarii


George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Cum a reacționat fratele Biancăi Iotu, după apropierea intimă dintre ea și Narcis, la Insula iubirii. Ce mesaj a transmis public
Cum a reacționat fratele Biancăi Iotu, după apropierea intimă dintre ea și Narcis, la Insula iubirii. Ce mesaj a...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce făcea Remi în timp ce Bianca Iotu se apropia de Narcis la Insula Iubirii. Imaginile surprinse alături de ispita Daniela Pană
Ce făcea Remi în timp ce Bianca Iotu se apropia de Narcis la Insula Iubirii. Imaginile surprinse alături de ispita...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Gabi Bădălău, oprit în trafic de poliție! A fost acuzat că și-a răpit copilul: ”Sunt disperat”
Gabi Bădălău, oprit în trafic de poliție! A fost acuzat că și-a răpit copilul: ”Sunt disperat” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri!
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri! BZI
Povestea românului care a cumpărat jumătate din Lugano. De la case de schimb valutar în București la 100 de apartamente în Elveția
Povestea românului care a cumpărat jumătate din Lugano. De la case de schimb valutar în București la 100 de... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Spania angajează români pentru 3 zile de muncă pe săptămână. Salariile încep de la 1.300 €, fără experienţă
Spania angajează români pentru 3 zile de muncă pe săptămână. Salariile încep de la 1.300 €, fără... Observator
Cum îți influențează mâncarea creierul și sănătatea mintală
Cum îți influențează mâncarea creierul și sănătatea mintală MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 semne că partenerul tău va fi un tată bun, potrivit experților
5 semne că partenerul tău va fi un tată bun, potrivit experților DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x