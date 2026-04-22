Oana Monea și-a achiziționat un nou bolid de lux. Cum le răspunde fosta ispită de la Insula Iubirii celor care au criticat-o

Oana Monea a primit o mulțime de critici după ce și-a achiziționat un nou bolid de lux. Pentru că este foarte activă pe rețelele sociale, fosta ispită de la Insula Iubirii a decis să le răspundă celor care au folosit cuvinte urâte la adresa ei.

Oana Monea a reușit să facă senzație cu aparițiile sale de la Insula Iubirii. Superba ispită feminină a atras atenția telespectatorilor cu frumusețea deosebită, vocea caldă și trăsăturile angelice.

Încă de când se afla pe insulă, tânăra dezvăluia că este foarte mândră de afacerea pe care o deține. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că aceasta este proprietara unui salon de înfrumusețare.

Un lucru este cert, businessul îi aduce bani frumoși în buzunar, iar drept dovadă stă chiar ultima achiziție a frumoasei blondine. Oana Monea și-a îndeplinit o mare dorință, cumpărându-și bolidul de lux la care visa dintotdeauna.

„A venit iepurașul cu cel mai frumos cadou. Această minunată mașină pe care mi-am dăruit-o cadou de Paște. Haideți să vă fac cunoștință cu noua mea jucărie. Și ce vreau să vă spun este că dacă vă doriți lucruri și munciți pentru ele, dorințele voastre nu au cum să nu se îndeplinească. Așa arată, sunt foarte mândră de ea.

Mă declar un copil fericit! Și când spun „copil” mă refer la cadourile pe care le primeam de Paște în copilărie. Eram micuță și părinții mei mereu îmi cumpărau hăinuțe, cu două numere mai mari pentru că trebuia să-mi vină și acum, dar și la anul. Întotdeauna am visat la lucruri mărețe, iar deciziile mele m-au adus aici. Așadar, aveți grijă ce decizii luați în viață pentru că ele pot schimba radical viitorul vostru.”, a spus fosta ispită de la Insula Iubirii pe TikTok.

Cum le răspunde Oana Monea, fosta ispită de la Insula Iubirii, celor care au criticat-o pentru noua mașină pe care o conduce

Noua achiziție a Oanei Monea a stârnit un val de critici pe rețelele sociale. Unii internauți au speculat că mașina ar fi cumpărată cu ajutorul unor „domni generoși”. Fosta ispită de la Insula Iubirii nu s-a putut abține și a decis să lămurească subiectul.

„Stăteam și mă gândeam eu așa că în momentul în care am postat că mi-am cumpărat mașina au fost foarte multe comentarii, unde unii îmi spuneau «Cu siguranță nu ți-ai luat această mașină dintr-un salariu de 8 ore pe zi. Cu siguranță niște domni generoși te-au ajutat să își achiziționezi această mașină». În primă fază m-am gândit că nu e corect, iar mai apoi mi-am dat seama că aveți dreptate. Această mașină este cumpărată de foarte mulți bărbați generoși și însurați. Și știți de ce? Pentru că soții clientelor meu, de cele mai multe ori, plătesc procedurile în salonul meu”, a răspuns tânăra cu zâmbetul pe buze celor care o critică.

„Bine ai zis! Respect maxim!”, „Cea mai tare explicație!” sau „Foarte geloasă lumea în ziua de azi!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.