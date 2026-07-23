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Premiera Insula Iubirii – Reuniuni, diseară, pe Antena 1 și în AntenaPLAY: „Am emoții, nu mă gândeam că o să le mai trăiesc”

Au simțit că au nevoie de un test în relația lor și l-au acceptat pe cel mai dur, cel de la Insula Iubirii!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Iulie 2026, 14:34 | Actualizat Joi, 23 Iulie 2026, 14:35
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Premiera Insula Iubirii – Reuniuni, diseară, pe Antena 1 și în AntenaPLAY | Antena 1
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Au venit în cuplu și au descoperit răspunsul la toate întrebările, inclusiv la unele dure, care le-au schimbat total viața. Alții au venit în rolul de ispită și au găsit dragostea sau doar lecția de care aveau nevoie în ceea ce fac. Cu toții, și-au continuat viața, însă... vara acestui an i-a surprins – Insula i-a chemat încă o dată, pentru un bonfire special. În această seară, la ora 21:00, are loc premiera Insula Iubirii – Reuniuni, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

În sezonul lor, au trecut prin cele mai puternice emoții. S-au despărțit, și-au găsit conso-larea în unele dintre ispite și au decis să plece separați. Maria Covașa și Daniel Ungureanu (Dany Boy) revin, față în față, cu Radu Vâlcan și ne spun tot adevărul despre ce s-a mai întâmplat între ei.

În această seară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY are loc premiera Insula Iubirii – Reuniuni: ”am emoții, nu mă gândeam că o să le mai trăiesc!”

”Te surprinde și când dormi. La orice pas, este un mister. Când pășești spre Insulă, nimic nu mai e sigur”, va spune Dany înainte de a ajunge la bonfire. De cealaltă parte, Maria admite că este extrem de deschisă pentru orice va fi întrebată de către Radu: ”E o experiență unică. Nu am venit cu niciun gând, las totul de la sine”.

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Alături de cei doi vor ajunge în platou și unele dintre cele mai iubite ispite, Marcel Andrei și Alin Simoiu! Ce au aceștia de declarat și cum sunt în prezent, aflăm în câteva ore.

Un alt cuplu, pentru care Insula a însemnat un nou început, revine în această seară. Ella Vișan și Andrei Lemnaru revin cu adevăruri și răspunsuri sincere. ”Cu experiența asta, te întâl-nești o dată în viață. Sunt foarte stresat”, va admite Andrei, în timp ce Ella va lăsa multe emoții la iveală: ”E un mix de sentimente. Se vede că am emoții, nu mă gândeam că o să le mai trăiesc. Sunt niște emoții pe care nu le poți descrie. Sunt și nerăbdătoare să am parte de acest bonfire”.

Nici ei nu vor fi singuri. Teo Costache și Andreea Aurica (Andrușca) vor veni la întâlnirea cu Radu Vâlcan, pentru a spune partea lor de poveste.

Insula Iubirii – Reuniuni
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Cum vor reacționa? Ce noi detalii vor ieși la iveală? Vedem în câteva ore, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Nu ratați Insula Iubirii – Reuniuni!

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