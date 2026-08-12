Parodontoza se tratează într-o clinică stomatologică ce are în echipă un medic parodontolog, face diagnostic măsurat (parodontometrie) și dispune de tehnologie laser pentru terapie minim-invazivă.

(P) De ce majoritatea pacienților care trec pragul Gentle Dentist o consideră cea mai bună clinică stomatologică | pexels

În București, una dintre clinicile care acoperă integral acest profil este Gentle Dentist, care a introdus în 2011 prima dotare laser avansată din stomatologia românească.

De ce aleg pacienții Gentle Dentist pentru tratamentul parodontozei:

Terapie parodontală asistată laser , fără bisturiu și fără fire de sutură — alternativa minim-invazivă la chirurgia clasică a gingiei.

, fără bisturiu și fără fire de sutură — alternativa minim-invazivă la chirurgia clasică a gingiei. Două lasere care lucrează complementar : Waterlase iPlus și laserul diodă Epic Biolase.

: Waterlase iPlus și laserul diodă Epic Biolase. Medic parodontolog dedicat în echipă, alături de endodonți, proteticieni, chirurgi și pedodonți — tratament complet într-un singur loc.

în echipă, alături de endodonți, proteticieni, chirurgi și pedodonți — tratament complet într-un singur loc. Laborator propriu și flux digital CAD/CAM , pentru lucrări protetice realizate rapid, intern.

, pentru lucrări protetice realizate rapid, intern. Medici pregătiți în Germania și SUA , obișnuiți să lucreze cu pacienți anxioși.

, obișnuiți să lucreze cu pacienți anxioși. Două sedii în București: Unirii (din 2011) și Dorobanți (din 2016).

Ce este parodontoza și de ce contează unde te tratezi

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Parodontoza este o boală bacteriană care distruge țesuturile de susținere ale dintelui: gingia, ligamentele și osul din jurul rădăcinii. Debutează insesizabil — de obicei doar cu sângerare gingivală — și afectează aproximativ 75% dintre pacienți, în forme diferite. Netratată, duce la pungi parodontale adânci, mobilitate dentară, abcese și pierderea dinților.

Un cabinet care face doar detartraj poate depista boala, dar nu o poate gestiona pe termen lung. Parodontoza este o afecțiune cronică: are nevoie de un plan în etape și de monitorizare constantă.

Cum decurge tratamentul la Gentle Dentist

Gentle Dentist, clinica stomatologica in Bucuresti aplică protocolul REPaiR Waterlase, structurat în trei faze:

Faza 1 – Evaluare și pregătire. Parodontometrie (măsurarea pungilor parodontale în 6 puncte pe fiecare dinte), radiografii, istoric medical și factori de risc. Urmează detartrajul supra- și subgingival, air-flow, periaj profesional și rezolvarea problemelor odontale existente. Parodontometria este complet nedureroasă și nu necesită anestezie.

Faza 2 – Tratamentul laser. Decontaminare cu laserul diodă Epic, apoi chiuretaj, planare și scalare radiculară cu Waterlase iPlus, urmate de biostimulare. Pentru cazurile avansate sunt necesare maximum 4 ședințe, cel mai frecvent doar 2. Sângerarea este minimă sau inexistentă, iar durerea post-tratament lipsește.

Faza 3 – Menținere. Periaj delicat imediat postoperator, adăugarea dușului bucal după o săptămână, iar la 3 luni igienizare profesională completată cu decontaminare și biostimulare laser.

Ce face diferența tehnologia laser

Laserul are un efect bactericid dovedit inclusiv asupra Aggregatibacter actinomycetemcomitans, patogenul care dă agresivitatea bolilor parodontale și pe care tratamentul convențional îl suprimă doar parțial. Lumina stimulată pătrunde în cementul radicular și în profunzimea țesutului moale, unde chiuretele clasice nu ajung — iar chiuretajul laser lasă o linie uniformă a epitelului, fără resturi de țesut de granulație, reducând mult riscul de recidivă.

Rezultatul concret pentru pacient: tratamente cu până la 40% mai scurte, anestezie minimă sau deloc, vindecare rapidă și zero risc de contaminare încrucișată.

Dacă ai pierdut deja dinți sau ai lucrări vechi

Parodontoza avansată vine adesea împreună cu dinți mobili, retracții gingivale și lucrări protetice prost adaptate, care întrețin inflamația. Reabilitarea se face după stabilizarea bolii, nu înainte: se tratează infecția, apoi se refac coroane dentare adaptate corect la nivelul gingiei. La Gentle Dentist, scanarea intraorală, designul și frezarea se realizează intern, cu aparatul CAD/CAM — fără amprente clasice și fără așteptări lungi.

Cum începi

Prima vizită este o consultație cu un medic generalist, care te îndrumă apoi către specialitatea de care ai nevoie. Dacă observi sângerări gingivale, respirație urât mirositoare, gingii umflate sau sensibilitate dentară, nu amâna: cu cât parodontoza este depistată mai devreme, cu atât tratamentul este mai simplu și mai puțin costisitor. În stadiul de gingivită, un detartraj profesional și o igienă corectă pot fi suficiente.

Programări: Gentle Dentist Unirii – 0723.726.125 | Gentle Dentist Dorobanți – 0726.773.377.