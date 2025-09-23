Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Primele declarații făcute de Dany Boy de la Insula Iubirii, după ce și-a cerut iubita în căsătorie! A povestit toate detaliile

Primele declarații făcute de Dany Boy de la Insula Iubirii, după ce și-a cerut iubita în căsătorie! A povestit toate detaliile

Dany Boy, fostul concurent de la Insula Iubirii, și-a cerut iubita în căsătorie. Descoperă primele declarații făcute de acesta, după fericitul eveniment. A povestit toate detaliile, fără reținere.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 16:34 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 17:15
Galerie
Descoperă ce a dezvăluit Dany Boy de la Insula Iubirii, după ce și-a cerut iubita în căsătorie | Antena 1

Recent, Dany Boy de la Insula Iubirii și-a luat prin surprindere urmăritorii atunci când s-a aflat faptul că a decis să facă pasul cel mare și să își ceară în căsătorie iubita. Cererea a fost una inedită și, imediat după, tânărul a făcut primele declarații după fericitul eveniment. Află în rândurile de mai jos tot ce a povestit acesta.

Dany Boy, fostul concurent de la Insula Iubirii, și-a cerut iubita în căsătorie. Descoperă primele declarații făcute de acesta. Ce a povestit

Dany Boy și Raluca au format un cuplu în luna mai a acestui an și după doar două luni s-au mutat împreună. Apoi, după doar câteva luni, tânărul a decis să o ceară în căsătorie pe tânăra de 22 de ani. Fără să stea pe gânduri, aceasta a spus un ferm „da”, iar emoționantul moment a fost filmat și publicat ulterior pe pagina de Instagram a fostului concurent de la Insula Iubirii.

Citește și: Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată

Articolul continuă după reclamă

Dany Boy a povestit că familia Ralucăi l-a primit cu brațele deschise și că mama lui a plăcut-o imediat pe aleasa inimii sale. Și fiindcă lucrurile din relația celor doi au mers bine, iată că s-a întâmplat și logodna. Nu oricum, ci în ritmul roților de motor. Fiindcă amândoi sunt pasionați de motociclete, Dany Boy de la Insula Iubirii a pregătit o cerere de căsătorie pe măsură.

Iată mai jos primele declarații făcute de tânăr, după cererea în căsătorie: „Era pregătit momentul de ceva timp, mai mult a fost panică ca să iasă ce trebuie. Eu mă simțeam sigur pe răspunsul ei, am văzut că își dorește foarte mult acest lucru. Voiam să iasă totul exact așa cum trebuie și a ieșit mai mult decât îmi imaginam. Am trimis-o pe iubi și pe mama să urce acolo sus! Ea mă aștepta să vin cu motorul de pădure, m-am îmbrăcat cu echipamentul și i-am zis că ne vedem acolo. Între timp, eu m-am dus la prietenul meu cu drona, m-am îmbrăcat în hainele lui de motor și ne-am dus cu motorul lui. Ea nu a știut, practic, că sunt eu până când mi-am dat casca jos (…). La inel a fost puțină bătaie de cap. O prietenă de-a noastră și-a pus mai demult inelul ei pe deget și a zis că aceasta e mărimea. Eu am luat mărimea aceea, dar e puțin mare, acum trebuie să-l reglăm”, a dezvăluit Dany Boy în exclusivitate pentru cei de la spynews.ro, unde mai poți găsi și alte detalii importante.

colaj foto cu dany boy de la insula iubirii

Ceea ce i-a uimit pe mulți a fost faptul că tânărul crede că „s-a cumințit”, totul datorită partenerei sale: „Ea tremura toată, nu știa ce se întâmplă, era în șoc. A fost un moment cu totul deosebit. O femeie potrivită cumințește pe oricine, ea a fost în cazul meu. Noi suntem împreună de pe 1 mai”, a mai zis el.

Naba Salem și logodnicul ei și-au ales nașii pentru nuntă. Doi concurenți din sezonul 9 Insula Iubirii îi vor cununa...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei
Observatornews.ro Cât câştigă un srilankez în România: "În doi ani, îmi fac casă" Cât câştigă un srilankez în România: "În doi ani, îmi fac casă"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce s-a întâmplat, de fapt, după ce Teo și Ella au plecat de la bonfire-ul final
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce s-a întâmplat, de fapt, după ce Teo și Ella au plecat de la bonfire-ul...
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei Catine.ro
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. De ce regretă ispita Teo Costache că a ales să plece cu Ella Vișan la bonfire-ul final
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. De ce regretă ispita Teo Costache că a ales să plece cu Ella Vișan la...
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe altele, toleranța la frustrare
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe... Libertatea.ro
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid” Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși la catedră lipitorii de afișe ai partidelor, ca în anii ’50
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși... Jurnalul
Un român în topul mondial al științei: student la Cornell, cu cinci medalii internaționale în doi ani.
Un român în topul mondial al științei: student la Cornell, cu cinci medalii internaționale în doi ani. Kudika
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Cum am ajuns
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund! ProSport
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!”
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!” Gandul
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație „tumultuoasă”
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație... ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x