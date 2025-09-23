Primele declarații făcute de Dany Boy de la Insula Iubirii, după ce și-a cerut iubita în căsătorie! A povestit toate detaliile

Dany Boy, fostul concurent de la Insula Iubirii, și-a cerut iubita în căsătorie. Descoperă primele declarații făcute de acesta, după fericitul eveniment. A povestit toate detaliile, fără reținere.

Recent, Dany Boy de la Insula Iubirii și-a luat prin surprindere urmăritorii atunci când s-a aflat faptul că a decis să facă pasul cel mare și să își ceară în căsătorie iubita. Cererea a fost una inedită și, imediat după, tânărul a făcut primele declarații după fericitul eveniment. Află în rândurile de mai jos tot ce a povestit acesta.

Dany Boy, fostul concurent de la Insula Iubirii, și-a cerut iubita în căsătorie. Descoperă primele declarații făcute de acesta. Ce a povestit

Dany Boy și Raluca au format un cuplu în luna mai a acestui an și după doar două luni s-au mutat împreună. Apoi, după doar câteva luni, tânărul a decis să o ceară în căsătorie pe tânăra de 22 de ani. Fără să stea pe gânduri, aceasta a spus un ferm „da”, iar emoționantul moment a fost filmat și publicat ulterior pe pagina de Instagram a fostului concurent de la Insula Iubirii.

Citește și: Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată

Articolul continuă după reclamă

Dany Boy a povestit că familia Ralucăi l-a primit cu brațele deschise și că mama lui a plăcut-o imediat pe aleasa inimii sale. Și fiindcă lucrurile din relația celor doi au mers bine, iată că s-a întâmplat și logodna. Nu oricum, ci în ritmul roților de motor. Fiindcă amândoi sunt pasionați de motociclete, Dany Boy de la Insula Iubirii a pregătit o cerere de căsătorie pe măsură.

Iată mai jos primele declarații făcute de tânăr, după cererea în căsătorie: „Era pregătit momentul de ceva timp, mai mult a fost panică ca să iasă ce trebuie. Eu mă simțeam sigur pe răspunsul ei, am văzut că își dorește foarte mult acest lucru. Voiam să iasă totul exact așa cum trebuie și a ieșit mai mult decât îmi imaginam. Am trimis-o pe iubi și pe mama să urce acolo sus! Ea mă aștepta să vin cu motorul de pădure, m-am îmbrăcat cu echipamentul și i-am zis că ne vedem acolo. Între timp, eu m-am dus la prietenul meu cu drona, m-am îmbrăcat în hainele lui de motor și ne-am dus cu motorul lui. Ea nu a știut, practic, că sunt eu până când mi-am dat casca jos (…). La inel a fost puțină bătaie de cap. O prietenă de-a noastră și-a pus mai demult inelul ei pe deget și a zis că aceasta e mărimea. Eu am luat mărimea aceea, dar e puțin mare, acum trebuie să-l reglăm”, a dezvăluit Dany Boy în exclusivitate pentru cei de la spynews.ro, unde mai poți găsi și alte detalii importante.

Ceea ce i-a uimit pe mulți a fost faptul că tânărul crede că „s-a cumințit”, totul datorită partenerei sale: „Ea tremura toată, nu știa ce se întâmplă, era în șoc. A fost un moment cu totul deosebit. O femeie potrivită cumințește pe oricine, ea a fost în cazul meu. Noi suntem împreună de pe 1 mai”, a mai zis el.