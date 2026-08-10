Prăjitură cu lămâie și afine. Rețetă de desert fraged, aromat și răcoros

Dacă ești în căutarea unei rețete de desert fraged, aromat, răcoros, și ușor de pregătit, încearcă rețeta de prăjitură cu lămâie și afine. Rețeta pornește de la ideea unui snack cake american, o prăjitură de dimensiuni moderate, cu o textură aflată între un chec fraged și o prăjitură pufoasă.

Prăjitura cu lămâie și afine este ca un snack cake american, cu o textură aflată între un chec fraged și o prăjitură pufoasă | Shutterstock/AI

Aluatul conține iaurt, ulei și un amestec de făină albă și făină integrală, ceea ce îi oferă o textură moale și ușor densă, fără să fie greoaie. Iaurtul ajută la păstrarea umidității în interiorul prăjiturii, în timp ce coaja de lămâie aduce o aromă intensă, care se distribuie foarte bine în aluat.

Unul dintre cele mai importante ingrediente rămân afinele. Folosește afine proaspete atunci când sunt disponibile, dar poți utiliza și afine congelate. Dacă alegi varianta congelată, nu le decongela înainte de a le pune în aluat, deoarece fructele dezghețate pot elibera prea mult suc și pot colora excesiv compoziția. Încorporează-le delicat, pentru a le păstra cât mai întregi. În timpul coacerii, afinele se vor înmuia și vor forma mici zone suculente în interiorul prăjiturii.

Lămâia merită folosită în două forme: coajă rasă fin și suc proaspăt. Coaja conține uleiurile aromatice care oferă cea mai intensă aromă de citrice, iar sucul aduce aciditatea necesară pentru echilibrarea gustului. Un truc foarte bun este să freci coaja de lămâie împreună cu zahărul înainte de a continua prepararea. Prin acest procedeu, uleiurile naturale din coajă se eliberează și se distribuie mai bine în zahăr.

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La final, poți lăsa prăjitura simplă sau o poți acoperi cu o glazură subțire de lămâie. Glazura nu trebuie să fie foarte groasă, deoarece rolul ei este să accentueze aroma de citrice și să adauge puțină dulceață. Pentru un aspect mai simplu, poți presăra doar zahăr pudră peste prăjitura complet răcită.

Prăjitură cu lămâie și afine - Ingrediente

Pentru blat:

200 g zahăr tos

2 lingurițe coajă rasă fin de lămâie

180 g iaurt grecesc simplu

2 ouă mari

120 ml ulei de măsline extravirgin cu gust delicat

150 g făină albă

150 g făină integrală

10 g praf de copt

½ linguriță bicarbonat de sodiu

¼ linguriță sare

300 g afine proaspete sau congelate

3 linguri suc proaspăt de lămâie

Pentru glazură:

100 g zahăr pudră

1–2 linguri suc proaspăt de lămâie

Prăjitură cu lămâie și afine - Mod de preparare

Încălzește cuptorul la 175°C, cu încălzire sus și jos. Pregătește o tavă pătrată de aproximativ 20 × 20 cm și tapeteaz-o cu hârtie de copt, lăsând două margini de hârtie să depășească tava. Aceste margini te vor ajuta să scoți prăjitura cu ușurință după coacere.

Spală bine lămâia și șterge-o. Rade fin doar partea galbenă a cojii, fără să ajungi la partea albă, deoarece aceasta poate avea un gust amar. Pune zahărul într-un bol încăpător și adaugă coaja rasă. Freacă zahărul și coaja între degete timp de aproximativ un minut, până când zahărul devine parfumat și capătă o aromă evidentă de lămâie.

Adaugă iaurtul grecesc, ouăle la temperatura camerei, uleiul de măsline și 3 linguri de suc proaspăt de lămâie. Amestecă bine cu un tel până când obții o compoziție omogenă. Nu este nevoie să folosești mixerul, deoarece aluatul trebuie amestecat doar atât cât să se combine ingredientele.

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Separat, amestecă făina albă cu făina integrală, praful de copt, bicarbonatul de sodiu și sarea. Adaugă ingredientele uscate peste compoziția lichidă și încorporează-le ușor cu telul sau cu o spatulă. Oprește-te imediat ce nu mai vezi zone de făină uscată. Nu amesteca excesiv, deoarece acest lucru poate face prăjitura mai densă și mai puțin fragedă.

Păstrează câteva afine pentru partea de sus și adaugă restul în aluat. Dacă folosești afine congelate, pune-le direct din congelator, fără să le decongelezi. Încorporează-le cu o spatulă, folosind mișcări largi și delicate, pentru a nu le zdrobi.

Toarnă aluatul în tava pregătită și nivelează ușor suprafața. Presară deasupra afinele păstrate și apasă-le foarte puțin în aluat. Nu le introduce complet, deoarece în timpul coacerii se vor așeza singure.

Introdu tava în cuptor și coace prăjitura aproximativ 40–50 de minute. Verifică centrul după 40 de minute și introdu o scobitoare în partea cea mai groasă. Dacă scobitoarea iese curată sau cu doar câteva firimituri umede, prăjitura este gata. Dacă aluatul crud se lipește de scobitoare, mai continuă coacerea câteva minute.

Scoate tava din cuptor și lasă delicioasa prăjitură cu lămâie și afine să se răcească aproximativ 15 minute. Folosește marginile hârtiei de copt pentru a ridica prăjitura din tavă și transfer-o pe un grătar. Las-o să se răcească complet înainte de a adăuga glazura. Răcirea este importantă, deoarece o glazură pusă peste o prăjitură fierbinte se va topi și va pătrunde în aluat.

Cum prepari glazura

Pune zahărul pudră într-un bol și adaugă treptat sucul de lămâie. Amestecă până când obții o cremă albă, fluidă, dar suficient de groasă pentru a forma o peliculă subțire pe suprafața prăjiturii. Dacă este prea groasă, mai adaugă câteva picături de suc. Dacă este prea lichidă, corectează consistența cu puțin zahăr pudră.

Toarnă glazura peste prăjitura complet răcită și întinde-o ușor cu dosul unei linguri. Las-o câteva minute să se fixeze, apoi taie prăjitura în pătrate.

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Servește prăjitura cu lămâie și afine simplă, alături de cafea, ceai sau un iaurt grecesc. Păstreaz-o într-un recipient închis ermetic, la temperatura camerei, și consum-o în aproximativ 3 zile. Pentru o textură cât mai plăcută, lasă fiecare felie să ajungă la temperatura camerei înainte de servire.