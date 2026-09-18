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Prințul, alegere fără ezitare la Insula Iubirii. „N-am cum să aleg altă fată”. Pe cine a vrut la date

Prințul a dat dovadă că este asumat și dorește să-și ducă testul până la capăt pentru a-i demonstra partenerei sale că este fidel.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 18 Septembrie 2026, 18:21 | Actualizat Vineri, 18 Septembrie 2026, 22:23
Prințul, alegere fără ezitare la Insula Iubirii. „N-am cum să aleg altă fată”. Pe cine a vrut la date | antena 1
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Alegerea lui Marco nu a trecut neobservată.

Prințul, alegere fără ezitare la Insula Iubirii. „N-am cum să aleg altă fată”

Remi a vorbit despre Marco și despre felul în care percepe experiența din Thailanda. Pentru el, aceasta a fost o alegere curajoasă și asumată din partea colegului său din vilă.

„E curajos”, a spus Remi despre Marco, referindu-se la alegerea făcută de acesta.

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Decizia de a o lua pe Gabriella la date poate fi privită și prin prisma faptului că ea este deja asociată cu o situație care a atras atenția în emisiune. Prințul consideră că Gabriella este fata cu care a reușit să lege cel mai mult și spune că, dintre toate ispitele, ea este cea care a avut cel mai puternic impact asupra Biancăi, prin emoțiile pe care le-a provocat.

Potrivit lui Remi, apropierea dintre Gabriella și Marco ar putea scoate la suprafață noi reacții și ar putea testa și mai mult limitele celor implicați.

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„E fata cu care am legat cel mai mult, e singura fată cu care, cunoscând-o pe Bianca, să-i transmită frică, teamă și nervi și cu asta aș vrea să vadă într-adevăr și să-și vindece gelozia prin Gabriella”, a explicat Marco.

Gabriella, în centrul unei noi apropieri

Alegerea lui Marco vine într-un moment în care Gabriella pare să fie una dintre prezențele care stârnesc cele mai multe discuții în vilă. Date-ul cu Marco poate aduce o nouă perspectivă asupra relației dintre cei doi și, în același timp, poate pune sub semnul întrebării echilibrul din relația sa, adică un adevărat test al fidelității.

Pentru Marco, întâlnirea reprezintă ocazia de a petrece timp cu Gabriella departe de atmosfera obișnuită a vilei și de a descoperi dacă între ei există o conexiune mai puternică. Pentru ceilalți, însă, alegerea sa poate însemna un nou motiv de tensiune.

Rămâne de văzut cum va decurge întâlnirea dintre Marco și Gabriella și ce reacții va provoca alegerea lui în rândul celor implicați în poveste.

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