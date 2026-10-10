Printul Marco conștientizează efectul testului la Insula Iubirii! Cum a reacționat Gabriella când el a vrut să fie singur

Prințul Marco a început să conștientizeze din ce în ce mai mult efectul testului de la Insula Iubirii. După momente tandre cu Gabriella, acesta a avut nevoie de un timp de reculegere.

După un moment în care au avut parte de atingeri și îmbrășișări, Gabriella i-a spus niște cuvinte profunde lui Marco, iar acesta a avut nevoie de puțin timp singur pentru a-și clarifica ideile.

„Nu de demonii din tine îți este frică, ci de neajunsurile din relația ta. Nu ai o relație perfectă, iar gelozia nu e singura problemă. Sunt mai multe probleme, iar problema ta majoră este că ea este mai presus de nevoile tale”, i-a spus Gabriella lui Marco, iar acesta a plecat singur pe plajă. Ispita a mers după el, iar Prințul a rugat-o să îl lase puțin singur, cu gândurile lui. Prințul Marco a recunoscut că s-a întrebat de ce se simte atât de bine cu toate că soția lui este departe de el și de ce are o asemenea conxiunea cu ispita.

Printul Marco conștientizează efectul testului la Insula Iubirii

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După ce a plecat de pe plajă, Prințul a fost surprins să vadă că Gabriella îl aștepta: „Nu îți spun lucrurile acelea să te fac să te simți incomod, ci pentru că ești o persoană cum rar am întâlnit. Mă înfurie faptul că nu iubești așa cum ai merita să o faci. Ești un bărbat de nota 10!”, i-a spus Gabriella lui Marco, în timp ce acesta a luat-o în brațe și a pupat-o pe obraz.

După îmbrățișare, Prințul Marco a rugat-o pe ispită să-l mai lase puțin singur cu gândurile lui. Gabriella nu a vrus să-l lase să plece, dar acesta a insistat: „Lasă-mă! Te rog! Vorbim mâine!”, a spus Prințul Marco plecând cu lacrimi în ochi.

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Ulterior, acesta a fost filmat în camera lui, ținând strâns perna la piept și dând cu pumnii în pat, vizibil răscolit de tot ceea ce trăiește și de toate gândurile contradictorii.

Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

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