Reacția Ellei Vișan din mediul online după episodul Insula Iubirii în care ea s-a apropiat de ispita Teo

Ella Vișan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, care a ajuns în Thailanda alături de logodnicul ei, Andrei, a avut în ediția de aseară o apropiere cu ispita Teodor Costache.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 07 August 2025, 11:32 | Actualizat Joi, 07 August 2025, 12:24
Ella a dorit să specifice că ea nu regretă apropierea dintre ea și Teo pentru că asta a simțit atunci. | Instagram

Ella și Andrei au venit împreună pe insulă, la un pas de a se căsători, din dorința de a reaprinde flacăra între ei, după aproape 4 ani de relație. Ella susține că Andrei trebuie să învețe să fie mai matur și să își ia singur deciziile, pe când ea are nevoie de timp să își pună ordine în gânduri înainte de nuntă pentru a-și da seama dacă Andrei este cel alături de care ea vrea să își petreacă tot restul vieții.

Reacția Ellei Vișan după ce a văzut imaginile cu apropierea dintre ea și Teo

În ziua 10 de când sunt pe Insula Iubirii, s-a observat deja o apropiere între Ella și ispita Teo, iar aceștia au uitat completat de camere, s-au privit mieros, și-au scris bilețele și au adormit împreună pe canapea, gândindu-se la visul pe care îl avusese Teo, un vis în care a spus că apărea Ella.

Articolul continuă după reclamă

Pentru că imaginile care ar putea să îi fie arătate lui Andrei pe insula băieților cu apropierea dintre Ella și Teo ar putea neliniști spiritele, Ella a simțit nevoia să clarifice aseară ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Teo.

Concurenta a făcut o postare pe contul ei de Instagram în care a explicat totul.

“În seara aceasta, la televizor, ați văzut poate cel mai greu moment pentru mine din toată emisiunea.

A fost acel episod în care apar împreună cu Teo… și, da, recunosc, este singurul moment din Insulă de care îmi este cu adevărat rușine. Un moment în care am fost „mai bătută” decât aș fi vrut, într-un context în care alcoolul, cu care nu sunt deloc obișnuită, și-a spus cuvântul. Teo a încercat să mă scoată din acel carusel, dar sinceritatea mea debordantă nu i-a dat voie. Am fost eu. Poate prea mult eu.

Nu am reușit să mă uit la episod. Nu încă. Pentru că, deși nu mi-e frică să fiu vulnerabilă, mi-e frică de penibil – mai ales atunci când știu că mama mea mă privește. Și pentru EA îmi cer scuze. Încă o dată.

Dar știți ce? Am trecut și peste asta. Mi-am asumat acest hop. L-am dus. Nu-l voi justifica, nu-l voi comenta. Dacă vreodată voi simți nevoia să spun mai mult, o voi face la final.
Acest mesaj nu e pentru voi, e pentru mine. Este exercițiul pe care terapeuta mea m-a provocat să-l fac: să ies din zona de confort pentru a-mi înfrunta rușinea. Am ieșit o dată mergând pe Insulă.

Și acum ies încă o dată – postând acest lucru public.
Ce ați văzut în această seară a fost Ella pierdută în spațiu. Din cauza alcoolului. Din cauza presiunii. Din cauza propriei mele intensități. Și totuși, da – îmi asum că am fost văzută așa. Și da – îmi cer scuze din nou mamei mele. A fost greu. Dar e trecut. Am plecat de pe Insulă o femeie. Nu perfectă. Nu înțeleasă de toți. Nu „de nota 10”. Dar o femeie reală. Sinceră cu mine. Asumată. Conștientă că nu toți oamenii au sufletul meu. Că nu am primit iubirea așa cum am știut eu să o ofer.

Și totuși… felul în care ați reacționat la aceste imagini mi se pare uluitor. Și o spun în cel mai frumos sens.Pentru că am primit mesaje de la oameni care mi-au spus că au văzut un OM. Real. Sincer. Fără mască. Vă mulțumesc din suflet pentru asta. N-am venit să impresionez. N-am venit cu roluri, cu replici repetate sau cu temele făcute de acasă. Am venit să mă regăsesc. Să fiu. Și faptul că voi reacționați exact când mie îmi e cel mai rușine… spune multe.
Vă mulțumesc. Mă înclin. Și continui. Restul? E Cancan… îmi spunea cineva”, a scris Ella la descrierea unei fotografii în care apare alături de Teo.

Postarea ei a strâns rapid peste 7000 aprecieri, iar în secțiunea de comentarii părerile au fost împărțite. Unii au judecat-o pentru apropiere și pentru că a uitat de partenerul ei Andrei, în timp ce alții au apreciat că este sinceră și că face ce simte.

Ella a dorit să specifice că ea nu regretă apropierea dintre ea și Teo pentru că asta a simțit atunci, doar regretă că mama ei a văzut-o în stare de ebrietate și asta i se pare penibil. Concurenta a mai făcut o postare apoi în care a dezvăluit că nu își cere scuze față de Teo pentru că a fost ea însăși, fără să se ascundă și a fost asumată.

