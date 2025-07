Ce studii are Ella Vișan de la Insula Iubirii 2025. Logodnicul ei s-a destăinuit: „Se vede diferența dintre noi”

Andrei Lemnaru, logodnicul Ellei Vișan, de la Insula Iubirii 2025 a vorbit despre diferențele dintre ei. Ce studii are concurenta din sezonul 9 al show-ului fenomen.

Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025 este extrem de deschis și nu se ferește să vorbească despre el sau logodnica sa. Încă din primele ediții el a făcut dezvăluiri despre cuplul lor și nu se ferește nici să vorbească, cu sinceritate, despre problemele dintre ei.

Ce studii are Ella Vișan de la Insula Iubirii 2025. Logodnicul ei, Andrei Lemnaru, spune că se simte diferența dintre ei

Andrei a spus încă de la început că el este atras de fete pe care le consideră superioare și de la care are ce învăța. Astfel, într-o discuție pe care o purtat-o cu ispita Nicoleta Balint de la Insula Iubirii 2025, el a dezvăluit și ce studii are logodnica sa.

Băiatul, în vârstă de 28 de ani, vorba cu ispita despre impedimentele pe care le-a întâmpinat în relația cu Ella. Cu toate acestea, el a menționat, din nou, că o apreciază pentru că are ce învăța e la ea.

„Aia apreciez la ea, sinceritatea. E o persoană sinceră. Câteodată doare sinceritatea, ca și eu sunt o persoană sinceră. Dar ea știe cum să formuleze. Totuși, are o facultate de psihologie și știe cum să spună ideea.

Se vede, frate. Când faci o facultate care e în domeniu, cum e Psihologia, se vede. D-aia am și spus că este o femeie matură. Se vede diferența între noi doi. Este vizibilă și pe mine mă bucură, pentru că eu am de învățat”, a spus Andrei.

Într-adevăr, Ella Visan de la Insula Iubirii 2025 a studiat la Facultatea de Psihologie, din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Potrivit informațiilor de pe rețelele sociale, ea a absolvit facultatea în 2020, cu dimpla e licență.

Ulterior, după ce a ajuns în Marea Britanie, ea și-a continuat studiile, însă într-un alt domeniu. Ella a urmat cursurile Universității West London și este licențiată în Marketing și Social Media.

Povestea Ellei Vișan și a lui Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025

Ella Vișan și Andrei Lemnaru se numără printre cele 5 cupluri participante la show-ul fenomen! Ea are 27 de ani și este social media manager, iar el are tot 27 de ani și este antreprenor. Ce se întâmplă când o ea, leu și un el, gemeni, pornesc la drum? Pun bazele unei relații care are deja trei ani și jumătate și care se îndreaptă spre următorii pași.

S-au cunoscut în Marea Britanie, au lucrat împreună, s-au tatonat și totuși și-au scris propria poveste. Ea admite că este cea organizată și hotărâtă, el recunoaște că nu-i strică un îndemn să ducă totul la capăt.

Ei au venit în show pentru a găsi răspunsurile care le pot completa puzzle-ul vieții personale!