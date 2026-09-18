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Remi a surprins-o pe Larisa cu alegerea sa la Insula Iubirii. De ce a vrut-o la date, deși abia au vorbit

La Insula Iubirii, alegerile de date nu sunt întotdeauna cele mai ușoare. Remi le-a surprins pe ispitele feminine atunci când a decis să o aleagă la date pe Laris, fata cu care a petrecut un timp scurt în vilă.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 18 Septembrie 2026, 18:08 | Actualizat Vineri, 18 Septembrie 2026, 22:21
Remi a surprins-o pe Larisa cu alegerea sa la Insula Iubirii. De ce a vrut-o la date, deși abia au vorbit | antena 1
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Remi a făcut o alegere care a atras atenția la „Insula Iubirii”, atunci când a decis să o invite pe Larisa la un date. Deși în ultima perioadă a fost văzut în compania unei singure fete, Remi a explicat de ce a simțit că Larisa este persoana cu care își dorește să petreacă timp într-un cadru diferit.

Remi a surprins-o pe Larisa cu alegerea sa la Insula Iubirii

Pentru Remi, alegerea pare să aibă legătură în primul rând cu dorința de a ieși din zona obișnuită și de a trăi o experiență care să îi pună la încercare curajul. Acesta a mărturisit că este atras de natură și că preferă aventurile în sălbăticie, iar noul date i-a oferit exact acest context.

„Apreciez foarte mult natura, îmi place în sălbăticie, vreau să fac Survivor test”, a spus Remi, explicând că experiența urma să fie una diferită de întâlnirile obișnuite.

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Dacă la primul date a ajuns în apropierea unui "șarpe", așa cum și-a descris partenera, de această dată aventura a avut un alt nivel de intensitate, fiind vorba despre un "leopard". Remi a făcut și o comparație amuzantă atunci când a vorbit despre animalul cu care se identifică.

„Dacă primul date în preajma unui șarpe, acum cu un leopard, eu identificându-mă cu o veveriță, un animal inofensiv”, a mărturisit concurentul.

De ce nu a ales-o pe Daniela

Înainte de alegerea Larisei, mai multe ispite au observat și apropierea pe care o are Remi față de Daniela. Larisa a spus că l-a văzut de mai multe ori vorbind cu Daniela, și nu a înțeles de ce a luat o decizie astfel, dat fiind faptul că ea nu are nimic în comun cu Remi.

„L-am văzut des vorbind cu Daniela, nu am vorbit cu el, nu avem nimic în comun momentan, dar e ok”, a explicat Larisa.

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Întrebat de ce nu a ales-o pe Daniela pentru acest date, răspunsul său a fost legat de timpul petrecut deja alături de ea. Remi a considerat că, în cadrul experienței de până acum, a ajuns să petreacă suficient timp cu Daniela, inclusiv la întâlnirea precedentă, unde apropierea s-a produs mai degrabă firesc, fără să fie neapărat alegerea lui.

În schimb, Larisa i-a stârnit curiozitatea pentru o experiență nouă. Alegerea lui pentru date arată că Remi își dorește să descopere mai mult dincolo de interacțiunile deja formate în vilă.

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