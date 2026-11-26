Pericol de viituri în România! Hidrologii au emis Cod galben de inundații pe mai multe râuri din țară. Vezi care sunt zonele vizate și până când este valabilă avertizarea.

Pericol de viituri în România! Cod galben de inundații pe mai multe râuri din țară | Profimediaimages.ro

Vremea aduce noi riscuri în mai multe regiuni din România. Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundații, fiind anunțate posibile creșteri de debite și niveluri pe mai multe cursuri de apă. Autoritățile recomandă prudență, în special persoanelor care locuiesc în apropierea râurilor și în zonele predispuse la inundații.

Pericol de viituri în România

Vremea se schimbă în mai multe zone din România, iar hidrologii avertizează asupra riscului de viituri. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o atenționare Cod galben de inundații pentru mai multe râuri din vestul țării.

Avertizarea este valabilă până vineri dimineață și vizează cursuri de apă din județele Caraș-Severin și Timiș. Din cauza precipitațiilor prognozate, dar și a apei care se scurge de pe versanți, nivelurile unor râuri ar putea crește rapid. În anumite zone există și riscul depășirii Cotelor de atenție.

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Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, atenționarea Cod galben este valabilă în intervalul 26 noiembrie, ora 14:00 – 27 noiembrie, ora 10:00.

Specialiștii avertizează că ploile anunțate pot provoca scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie. De asemenea, sunt posibile viituri rapide, care pot duce la creșteri ale debitelor și nivelurilor râurilor.

Fenomenele hidrologice pot apărea pe anumite sectoare din următoarele bazine hidrografice:

Timiș;

Pogăniș;

Bârzava;

Caraș;

Nera;

Cerna.

Sunt vizate zone din județele Caraș-Severin și Timiș. Hidrologii atrag atenția că, în anumite sectoare, nivelul apei ar putea depăși Cotele de atenție.

Aceste creșteri pot apărea într-un timp scurt, mai ales în zonele în care se înregistrează precipitații abundente. De aceea, locuitorii din apropierea râurilor trebuie să fie atenți la evoluția vremii și la eventualele informări transmise de autorități.

Recomandările hidrologilor pentru populație

În contextul avertizării Cod galben de inundații, specialiștii le recomandă oamenilor din zonele afectate să evite deplasările prin locurile în care există acumulări de apă.

De asemenea, traversarea cursurilor de apă trebuie evitată, chiar dacă nivelul acestora pare redus. Viiturile rapide pot apărea pe neașteptate, iar curenții puternici pot pune în pericol viața persoanelor care încearcă să treacă prin apă.

Hidrologii recomandă populației să urmărească informările oficiale și să respecte indicațiile autorităților. O atenție deosebită trebuie acordată zonelor aflate în apropierea râurilor, pâraielor și torenților.

Avertizarea Cod galben rămâne în vigoare până vineri, 27 noiembrie, la ora 10:00. Până atunci, locuitorii din județele Caraș-Severin și Timiș sunt sfătuiți să fie prudenți și să evite zonele în care se pot produce viituri.

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