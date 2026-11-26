România aprinde lumina împotriva violenței!

Parlamentul, Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne s-au luminat în portocaliu, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, la inițiativa Observator și Shero. Un mesaj de solidaritate, dar și un apel la responsabilitate, într-o țară în care Poliția a fost chemată de aproape 100.000 de ori la cazuri de violență domestică în primele opt luni ale anului. La fiecare trei minute și jumătate, cineva cere ajutor. Anul trecut, 66 de femei au fost ucise. În acest an, până la jumătatea lunii octombrie, alte 31.

Parlamentul, Ministerul Justiției și MAI, luminate în portocaliu la inițiativa Observator și SHERO

Lumina a ajuns acolo unde se fac legile, acolo unde se aplică și acolo unde femeile ar trebui să găsească apărare. Aseară, trei clădiri în care își desfășoară activitatea trei instituții importante ale statului au transmis, în fața întregii țări, un mesaj de solidaritate și responsabilitate. Violența împotriva femeilor nu mai poate fi tratată ca o problemă care se rezolvă între patru pereți. Este o problemă a statului, a întregii societăți.

În spatele gestului simbolic sunt cifre care nu mai pot fi ignorate. Anul trecut, 66 de femei au fost ucise. În acest an, până la jumătatea lunii octombrie, alte 31 și-au pierdut viața. În primele opt luni ale anului, Poliția a fost chemată de aproape 100.000 de ori la cazuri de violență domestică, adică o dată la fiecare trei minute și jumătate.

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„Simt că am fost mai aproape de victime, mai aproape de sutele de femei care ne scriu în redacția Observator, pe shero.ro, pe paginile mele. Și ne spun: nu abandonați lupta, haideți să schimbăm lucrurile. Mi-a fost frică să vorbesc, dar acum capăt curaj, nu mă mai simt singură și nu mă mai simt vinovată”, a declarat Alessandra Stoicescu.

În fața Parlamentului, Alessandra Stoicescu i-a adus față în față pe cei care pot schimba soarta femeilor care trăiesc astăzi în violență. România a adoptat, în aprilie, legea femicidului, însă normele de aplicare au apărut abia pe 16 noiembrie, la aproape șapte luni de la intrarea legii în vigoare.

„Legea nu este suficient să fie adoptată. Este o lege bună, ea trebuie să fie și aplicată. Când am revenit în minister, cred că a doua zi, efectiv, am semnat acel ordin. Am lansat un proiect de reorganizare a parchetelor de pe lângă judecătorii într-un singur parchet local din reședința de județ, unde toți procurorii vor fi reuniți, vom egaliza schemele de personal în încărcătura de dosare și vom specializa procurorul astfel încât să avem procurori care sunt specializați inclusiv pe această coordonată a violenței domestice, violențe împotriva femeilor”, a declarat Radu Marinescu, ministrul Justiției.

În primele opt luni ale anului, ordinele de protecție au fost încălcate de aproape 6.000 de ori. În același timp, brățările electronice de monitorizare nu sunt disponibile în 18 județe. Iar sistemul de intervenție are nevoie de mai mulți oameni.

„Polițiștii de proximitate își cunosc foarte bine comunitățile. Este adevărat că nu sunt atâția câți ne-am dorit noi. Este în continuare o subdimensionare a aparatului” - Marian Neacșu, vicepremier și ministrul Afacerilor Interne.

În zonele în care monitorizarea electronică este disponibilă, unele femei refuză brățara de teamă că vor fi urmărite. Alessandra Stoicescu le-a transmis un mesaj direct, încurajându-le să accepte sistemul de protecție.

„Aveți încredere, acceptați brățara de monitorizare încă de astăzi, cu tot cu telefonul pe care trebuie să-l aveți la voi. Nu veți fi urmărite prin acest telefon, ci, din contră, veți putea da semnal și veți fi mult mai apărate decât atunci când aveți doar un ordin de restricție pe hârtie”, a declarat Alessandra Stoicescu.

Registrul Agresorilor, cererea principală a campaniei Observator, a intrat în consultare

Una dintre principalele solicitări ale campaniei SHERO și Observator, Registrul Agresorilor, inspirat de modelul britanic, a intrat în consultare. Un instrument care ar putea oferi femeilor acces la informații esențiale despre istoricul violent al unor persoane și care le-ar putea ajuta să ia decizii în cunoștință de cauză.

„Trebuie să le spunem tuturor că ideea a prins contur. Acest registru, după modelul britanic, va trebui adaptat tipicului nostru național” - Alina Gorghiu, președinta Comisiei parlamentare speciale în domeniul legislației privind prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice

„Orice femeie are dreptul să ia o decizie în deplină cunoștință de cauză atunci când e vorba de siguranță. O informație venită la timp poate preveni o tragedie”, a declarat Cristina Chiriac, procurorul general al României.

Modelul britanic, cunoscut drept Legea lui Claire, a fost creat după o tragedie care putea fi prevenită. Claire Wood a fost ucisă de fostul partener, iar legea le permite femeilor să solicite informații despre istoricul violent al unei persoane care le-ar putea pune în pericol.

„Legea lui Claire a apărut în urma morții lui Claire, care nu știa că avea un partener cu un istoric de violență. Dacă ar fi știut acest lucru, poate nu ar fi fost ucisă”, a declarat aseară Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii în România.

Totodată, Parchetul General a anunțat reevaluarea unor dosare de violență care au fost închise.

„Identificăm problemele care au stat la baza închiderii acestor dosare și avem o strategie pe viitor în investigarea acestor tipuri de infracțiuni”, Cristina Chiriac, procurorul general al României.

Fiecare dosar închis are în spate o femeie care a cerut ajutor și a fost trimisă acasă. Unele nu au mai apucat să ceară a doua oară. Pentru instituțiile care intervin, fiecare astfel de situație trebuie să devină un semnal de alarmă.

„Orice caz în care avem o problemă de intervenție, o problemă de funcționalitate, reprezintă pentru noi o lecție învățată. Important este să identificăm problema, important este să nu ascundem, să ne asumăm că, până la urmă, suntem în slujba comunității”, a declarat Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

Trei instituții luminate în portocaliu. Un mesaj care nu trebuie să se stingă odată cu luminile. Violența împotriva femeilor nu este o problemă privată. Este o responsabilitate publică.

România are termen până în iunie 2027 pentru a transpune pe deplin directiva europeană privind combaterea violenței împotriva femeilor. Mai sunt șapte luni în care trebuie făcuți pași concreți. Hărțuirea online, distribuirea imaginilor intime fără consimțământ și deepfake-urile sexuale trebuie să intre într-un cadru legislativ care să ofere protecție reală victimelor.

Pentru ca femeile ucise să nu fie uitate, la Ministerul Afacerilor Interne va fi ridicat și un memorial dedicat victimelor violenței domestice, un proiect Observator și Shero.

Toate episoadele campaniei „Dragostea nu înseamnă violență” sunt disponibile pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

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